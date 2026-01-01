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Cómo manejar un dispositivo móvil desde un PC

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
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Averigüe cómo puede acceder de forma remota a dispositivos móviles, incluyendo tabletas, teléfonos inteligentes, dispositivos robustos, IoT, y más desde un PC con Splashtop.

¿Puedo manejar un dispositivo móvil desde un PC?

¡Sí que puedes! Con las soluciones de asistencia informática remota de Splashtop, puedes usar tu PC para acceder de forma remota a dispositivos móviles con Windows, Android e iOS. También podrás controlar de forma remota dispositivos móviles Windows y Android desde tu PC.

Esto es ideal para los técnicos de soporte de TI y de asistencia técnica. Con Splashtop, puede dar soporte práctico a los dispositivos móviles sin tenerlos delante. Solo tiene que utilizar su PC para conectarse rápidamente al dispositivo móvil y luego utilizar la interfaz de su PC para operar el dispositivo móvil en tiempo real.

Cómo puede manejar un dispositivo móvil desde el PC con Splashtop

Splashtop le permite acceder a los dispositivos móviles a través de sesiones remotas supervisadas y no supervisadas.

No supervisada significa que puede acceder al dispositivo móvil en cualquier momento que desee, sin necesidad de que haya un usuario final en el dispositivo para iniciar la conexión remota. Esto es ideal para acceder a sus dispositivos móviles gestionados para el mantenimiento y la asistencia a cualquier hora.

La asistencia supervisada es ideal para servicios de mesa de ayuda y reparación de fallos. Cada vez que un usuario final necesite soporte, puedes acceder remotamente a su dispositivo móvil para brindar soporte. El acceso remoto supervisado de Splashtop funciona para cualquier dispositivo, no solo para los que gestionas. Esto significa que también puedes soportar los dispositivos personales de tus usuarios.

En cualquier caso, una vez establecida la conexión remota, verá la pantalla del dispositivo móvil en su PC. Podrá utilizar su teclado y ratón locales para manejar el dispositivo móvil y realizar cualquier tarea que desee.

Por qué debería probar Splashtop

Hay muchas razones por las que Splashtop es una de las principales soluciones de acceso remoto, especialmente para acceder de forma remota a un dispositivo móvil desde un PC. Estos son algunos:

  • Splashtop es seguro: todas las sesiones remotas están protegidas con TLS (incluyendo TLS 1.2) y encriptación AES de 256 bits. Splashtop incluye funciones de seguridad avanzadas, como la verificación de dispositivos y la autenticación de dos factores.

  • Splashtop es fácil de usar para técnicos y usuarios finales: Splashtop es intuitivo, fácil de usar y ofrece un rendimiento de calidad HD. Podrá controlar remotamente cualquier dispositivo móvil desde su PC con facilidad.

  • Splashtop es fácil de gestionar: yodos sus dispositivos, usuarios y configuraciones de seguridad son fáciles de gestionar desde la consola web de Splashtop.

Comience ahora gratis

Splashtop se puede probar gratis (no se requiere tarjeta de crédito ni compromiso de permanencia). Empieza ahora a utilizar Splashtop Remote Support para comprobar de primera mano por qué los profesionales de TI adoran Splashtop.

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