Por Qué Splashtop es la Mejor Alternativa de Back to My Mac

Con Apple finalizando su soporte de Back to My Mac, asegúrese de obtener el mejor software de reemplazo para la transferencia de archivos y el acceso remoto a su Mac. Estas son las razones por las que Splashtop es el mejor reemplazo de Volver a mi Mac y cómo puede comenzar en poco tiempo.

Lanzada en 2007, Back to My Mac era una función gratuita que permitía a un usuario personal configurar una red de sus propias computadoras Mac a las que podrían acceder de forma remota. Siempre que cada computadora Mac use la misma cuenta de iCloud, el usuario podrá acceder de forma remota a una de sus Mac desde otra y tomar el control. También podrían transferir archivos entre Mac.

Sin embargo, con el próximo lanzamiento de MacOS Mojave de Apple, los usuarios de Mac se sorprendieron al enterarse recientemente de que Back to My Mac ya no estará disponible, lo que obliga a los usuarios a encontrar otra forma de acceder de forma remota a sus computadoras Mac.

Si estás buscando un reemplazo para "Back to My Mac", ¡únete a los 30 millones de personas en todo el mundo que usan Splashtop para acceder remotamente a sus Macs (y también a las computadoras con Windows)!

Por Qué Deberías Elegir Splashtop para Reemplazar Back to My Mac

Si quieres un acceso remoto rápido, capacidades de transferencia de archivos y no quieres gastar una fortuna, entonces Splashtop Business Access es tu mejor opción. Splashtop tiene una alta calificación y un precio más bajo que otros productos de acceso remoto. Aquí están las razones por las que deberías probar Splashtop hoy:

Dispondrás de la herramienta de acceso remoto más rápida y fiable

Splashtop está impulsado por un galardonado motor de acceso remoto que le ofrece conexiones rápidas en tiempo real, con calidad y sonido de alta definición. Al comparar los comentarios de iTunes entre Splashtop Business y Apple Remote Desktop, Splashtop ha obtenido mejores comentarios.

Puede hacer más que simplemente transferir archivos. Imprima de forma remota, chatee, comparta su pantalla a través de un enlace web y más

Splashtop le brinda más funciones que solo acceso remoto y transferencia de archivos. Con funciones de productividad adicionales, puede completar cualquier tarea con facilidad.

No solo para Mac. Puede acceder a sus computadoras Windows y Mac desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook

¿Quieres acceder a tu Mac, pero sólo tienes tu smartphone o tableta? ¡No hay problema! Con Splashtop, puedes acceder a tus ordenadores Windows y Mac desde un número ilimitado de otros dispositivos de ordenador, tableta o smartphone.

Tendrá la solución de acceso remoto con todas las funciones al mejor precio

Splashtop Business Access cuesta desde solo €4.58 /mes. En comparación con otros productos de acceso remoto con las mismas características principales, ¡Splashtop cuesta hasta un 80 % menos!

Puedes probarlo gratis durante 14 días

¿No está seguro de si Splashtop será adecuado para usted? Entonces pruébalo con nuestra prueba gratuita de 14 días. ¡Sin tarjetas de crédito y sin obligaciones! Tenga acceso completo a Splashtop Business Access Pro durante una semana para experimentar por qué 30 millones de personas ya lo usan hoy.

Prueba gratuita