Aumento del Precio de LogMeIn en 2018

Otro año, otra subida de precios
LogMeIn acaba de volver a subir los precios de su producto LogMeIn Pro. Ahora, todo el mundo tendrá que pagar $349.99 al año (frente a los 249,99 $ de 2017) por el producto de acceso remoto de LogMeIn, lo que supone un aumento del 40 %. Consulta nuestra comparación de precios actualizada de LogMeIn Pro.
Splashtop Remote Access, la galardonada solución de software de acceso remoto de Splashtop, mantendrá su precio inicial en $72/año, lo que ya suponen 5 años consecutivos en los que Splashtop se ha negado a aumentar los precios de su popular software de acceso remoto.
Splashtop Remote Access (la mejor alternativa a LogMeIn Pro) te permite conectarte de forma remota a los ordenadores de tu trabajo con cualquier otro dispositivo. Una vez establezcas la conexión, podrás tomar el control de tu ordenador y tener acceso a todas tus aplicaciones y archivos. El trabajo se simplifica gracias a las conexiones rápidas de Splashtop con vídeo y sonido de alta definición.
¿Estás interesado en probar una solución de acceso remoto por primera vez o en cambiar de LogMeIn Pro? Pruébalo con nuestra prueba gratuita, sin riesgos ni obligaciones, ahora. ¡Sólo te llevará un par de minutos empezar! Tu productividad laboral, y tu cartera, te lo agradecerán más adelante.