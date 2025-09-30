Cómo EPAD IT migró 250 ordenadores de LogMeIn a Splashtop

EPAD Business IT, un proveedor de servicios TI, cambió de LogMeIn Central a Splashtop Remote Support y migró los 250 ordenadores gestionados en una sola noche.
No dejes que el miedo a las innumerables horas y dolores de cabeza al intentar migrar tus ordenadores gestionados a una nueva plataforma de soporte remoto te impida cambiar a algo mejor.
De hecho, el proceso de migración no tiene por qué ser difícil. Eso es lo que Eric Gravens, propietario de EPAD Business IT, aprendió cuando migró sus 250 ordenadores gestionados de LogMeIn Central a Splashtop Remote Support en sólo unas horas.
"Esperaba un gran dolor de cabeza", dijo Gravens, "Sin embargo, ¡fue increíble! Por impresionante, quiero decir ¡IMPRESIONANTE! Tardamos una tarde en migrar casi todos nuestros PC de LogMeIn Central 250 Basic a [Splashtop Remote Support]".
Existen muchas razones por las que uno querría pasarse de LogMeIn a Splashtop, como nos dijo Gravens en su caso práctico. Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn Central y puede ahorrarte un dineral en comparación con los precios de LogMeIn Central. Pero, si te aterra pasar por un proceso de migración difícil a la hora de tomar la decisión, sigue leyendo para saber cómo EPAD Business IT aprovechó el proceso de migración simplificado de LogMeIn Central a Splashtop Remote Support.
Migrar de Splashtop a LogMeIn utilizando One2Many
Hemos encontrado algunas formas de facilitar la migración de todos tus ordenadores gestionados a Splashtop desde LogMeIn. De hecho, hemos descrito los pasos que puedes seguir para cambiar tus equipos a Splashtop.
Eso fue lo que hizo Gravens cuando comenzó el proceso de migración. Leyó la página vinculada anteriormente y decidió usar la función One2Many de LogMeIn para implementar Splashtop en sus computadoras administradas.
"Nos ahorró una cantidad desconocida de horas de trabajo y pude hacer la migración yo mismo en una noche", dijo Gravens.
Este proceso implica dos simples pasos. Primero, creas tu paquete de despliegue en la consola web de Splashtop. El paquete de despliegue es lo que instala el Splashtop Streamer en los equipos administrados. Una vez que el paquete de despliegue se abre en el ordenador, descargarás el Splashtop Streamer vinculado a tu cuenta, dándote acceso remoto ilimitado en cualquier momento a ese ordenador.
Después de crear el paquete de despliegue, el segundo paso es utilizar la función One2Many de LogMeIn para desplegar silenciosamente el Splashtop Streamer en tus ordenadores.
Gravens explicó lo sencillo que era el proceso:
"Antes de que finalizara nuestra suscripción a LogMeIn, empezamos a probar LogMeIn Premier o Premium, como se llame el producto de más alto nivel que incluye la función One2Many", explica Gravens.
"Creamos cada grupo en Splashtop y creamos el streamer de despliegue para cada grupo. Splashtop tiene un artículo en su sitio web sobre el despliegue de su streamer utilizando One2Many. Te sugiero que lo compruebes.
Todo el proceso de despliegue de Splashtop duró menos de 3 horas para todos nuestros PC. Tuvimos unos cuantos clientes que olvidaron dejar encendidos sus ordenadores, así que tuvimos que ocuparnos de ellos al día siguiente. No hay problema, la gran mayoría se hizo esa misma tarde".
Otras Formas de Migrar
También puedes migrar de LogMeIn a Splashtop utilizando otras herramientas de implementación como Microsoft Group Policy, SCCM o una herramienta RMM. A través de esas herramientas, puedes instalar el Splashtop Streamer en todos tus ordenadores gestionados a la vez usando MSI o EXE.
Por Qué Cambiar de LogMeIn a Splashtop
Splashtop funciona mejor, tiene las mismas funciones principales y cuesta menos que LogMeIn. Puedes ahorrar hasta un 70% cambiando de LogMeIn a Splashtop, como hace Eric Gravens de EPAD Business IT.
Averigua por qué Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn y te ayudará a ahorrar hasta un 50 % o más en comparación con los precios de LogMeIn.
¿Quieres saber más sobre por qué EPAD Business IT hizo el cambio? Consulta nuestro estudio de caso de EPAD Business IT para conocer los retos a los que se enfrentaba Gravens con LogMeIn (entre ellos, el hecho de que su precio anual casi se duplicara en un año) y cómo encontró un mejor hogar con Splashtop.