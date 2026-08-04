Equilibrar la seguridad y la eficiencia para el soporte de la mesa de servicio

A medida que las empresas adoptan cada vez más el trabajo remoto y confían en la asistencia informática remota, los técnicos del servicio de ayuda de TI se enfrentan a la tarea crucial de garantizar la seguridad y la privacidad de los datos para proteger a sus empresas contra la acuciante sofisticación de las ciberamenazas.
Sin embargo, en algunos casos, la implementación de medidas de seguridad puede menoscabar la eficiencia. Por ejemplo, requerir pasos adicionales o procesos de autenticación antes de acceder a recursos o sistemas específicos puede ralentizar el proceso de asistencia general.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que sacrificar la seguridad por la eficiencia puede tener consecuencias graves como violaciones de datos. Por lo tanto, los profesionales de TI deben lograr un equilibrio entre la seguridad y la eficiencia para garantizar la seguridad y la privacidad de la información confidencial y, al mismo tiempo, prestar asistencia informática puntual a los usuarios finales.
Este blog compartirá las mejores prácticas para ayudar a los servicios de ayuda de TI a lograr este equilibrio fundamental. Estos son cinco consejos para que los profesionales de la asistencia informática de TI presten asistencia informática remota segura y, al mismo tiempo, maximicen la eficiencia:
1 – Implementa controles de acceso basados en riesgos
Otorga a los técnicos acceso a los recursos según el nivel de riesgo asociado con su función o el dispositivo que utilizan. Esta medida garantiza que los técnicos tengan un acceso mínimo para realizar sus tareas, según el principio de privilegio mínimo.
Los controles de permisos granulares ofrecen la flexibilidad de gestionar el acceso y los permisos de los usuarios de acuerdo con los requisitos de tu empresa. Por ejemplo, los administradores de TI pueden establecer permisos basados en roles, usuarios, ordenadores o grupos y limitar el acceso a ciertas funciones y acciones en consecuencia.
2 – Agiliza el proceso de autenticación para las herramientas de asistencia informática
La autenticación de dos factores es una medida de seguridad esencial que añade una capa adicional de protección a tu cuenta y garantiza que solo el personal autorizado pueda acceder a los dispositivos de los usuarios finales. Habilitar la 2FA requiere que los usuarios proporcionen un código de verificación único generado por una aplicación de autenticación y su contraseña. Esto garantiza que, incluso si un atacante obtiene la contraseña de un usuario, todavía necesita acceder al dispositivo móvil del usuario para poder colarse.
Los administradores de TI también deben implementar el inicio de sesión único (SSO) o administradores de contraseñas para simplificar el proceso de autenticación de los usuarios. Esto mejora la seguridad al reducir las posibilidades de contraseñas débiles o reutilizadas y ahorra tiempo al permitir que los usuarios accedan a múltiples recursos con un único conjunto de credenciales. El uso de SSO también permite que las políticas de inicio de sesión como 2FA se apliquen de manera uniforme a todas las aplicaciones. Además, puede automatizar gran parte de la gestión de cuentas asociada con las incorporaciones y las bajas.
3 – Automatiza las tareas rutinarias, consolida las herramientas y simplifica los flujos de trabajo
La automatización de tareas rutinarias, como la supervisión, las actualizaciones de software, la recopilación de registros y la creación de informes, puede minimizar los errores manuales y liberar el tiempo de los técnicos, lo que les permite concentrarse en problemas más complejos y prestar una asistencia más rápido.
El software obsoleto puede exponer a tu organización a vulnerabilidades de seguridad. Para mantener un entorno de TI seguro, las organizaciones deben confiar en el principal software de soporte remoto mientras aseguran que las estaciones de trabajo y aplicaciones se actualicen y parcheen regularmente para minimizar las posibles amenazas.
Además, la consolidación de múltiples herramientas y el aprovechamiento de una plataforma unificada para diversas necesidades mejora la eficiencia y reduce la exposición a la seguridad. La adopción de flujos de trabajo de asistencia sencillos y optimizados que minimizan el tiempo para responder y resolver las solicitudes de los usuarios finales hace que la experiencia de asistencia sea superior no solo para el usuario final, sino también para el técnico.
4 - Garantiza el cumplimiento de las normativas de privacidad de datos
Los servicios de ayuda de TI deben garantizar que las herramientas cumplan con las regulaciones de privacidad de datos (por ejemplo, SOC 2, RGPD, CCPA) para proteger la información confidencial, generar confianza en el cliente y evitar sanciones costosas. Implementa políticas y procedimientos para mantener el cumplimiento y realiza auditorías periódicas.
El registro es un aspecto crucial para mantener la auditoría y el cumplimiento dentro de una empresa. Al mantener un registro detallado de los eventos, las empresas pueden rastrear e identificar fácilmente cualquier actividad sospechosa o no autorizada que pueda ocurrir. Esto puede ayudar a prevenir posibles infracciones de seguridad u otras infracciones y garantizar que la empresa cumpla con las normas y estándares pertinentes.
5 - Educa al personal de asistencia informática remota sobre las mejores prácticas
Forma periódicamente a los técnicos del service desk de TI en las últimas mejores prácticas de seguridad y en técnicas eficientes de resolución de problemas para dar soporte a mesas de ayuda de TI remotas. Esto garantizará que estén bien preparados para afrontar los desafíos de seguridad y eficiencia.
Sigue las mejores prácticas y utiliza herramientas de asistencia informática remota que cumplan con la normativa
Al implementar las mejores prácticas mencionadas anteriormente, los profesionales de TI pueden mantener un entorno seguro de asistencia informática remota mientras prestan la teleasistencia rápida y eficiente que los usuarios esperan. Lograr este equilibrio no solo mejorará la postura de seguridad general de la empresa, sino que también contribuirá a aumentar la productividad y la satisfacción del usuario. Elige la herramienta asistencia informática remota adecuada que se adapte a las necesidades comerciales y de seguridad de tu empresa.
El compromiso de Splashtop con la seguridad en línea y la privacidad de datos es evidente en sus características integrales diseñadas para ayudar a los técnicos del servicio de TI a proporcionar soporte remoto seguro y eficiente. Al aprovechar la integración de SSO, la autenticación de dos factores, los controles de permisos granulares, los flujos de trabajo simplificados y otras características avanzadas de seguridad y productividad, puedes mantener un alto nivel de seguridad sin afectar la calidad y eficiencia de tus servicios de soporte remoto.
Por ejemplo, puedes configurar Splashtop para enviar automáticamente registros en tiempo real al servidor central de gestión de registros del cliente (por ejemplo, un SIEM como Splunk). Alternativamente, las APIs de Splashtop pueden recuperar registros de Splashtop y archivarlos programáticamente. De cualquier manera, puedes asegurarte de que tu equipo mantenga registros adecuados sin afectar la eficiencia.
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