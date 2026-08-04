Equilibrar la seguridad y la eficiencia para el soporte de la mesa de servicio

Nityasha Wadalkar es una directora de marketing digital de gran éxito con más de 15 años de experiencia en marketing, ventas y TI. Ahora mismo es directora de productos y marketing de productos en Splashtop, un proveedor líder de soluciones para el trabajo en cualquier lugar del mundo. En este cargo, Nityasha ha sido fundamental para impulsar el crecimiento y la innovación en la empresa, aprovechando su experiencia en estrategia y análisis comercial, defensa del cliente y posicionamiento de productos. Fuera del trabajo, Nityasha disfruta pasar tiempo al aire libre con su familia de cuatro integrantes, participando en actividades como caminatas, campamentos y ciclismo.