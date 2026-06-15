Explorando el modelo de licencia flexible de Splashtop Enterprise

En el mundo interconectado de hoy día, la capacidad de acceder a recursos y gestionarlos de forma remota se ha convertido en más que una simple utilidad adicional: es una necesidad. A medida que las empresas afrontan los desafíos de los equipos distribuidos, el trabajo remoto y la necesidad siempre presente de un soporte de TI potente, la demanda de soluciones de acceso remoto fiables y rentables se ha disparado.
Splashtop Enterprise, pionero en este ámbito, ofrece un conjunto de funciones diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de las empresas modernas. Pero lo que realmente distingue a Splashtop es su modelo de precios innovador y rentable, diseñado para garantizar que las empresas paguen solo por lo que realmente necesitan.
En este blog, analizaremos las opciones de licencias flexibles de Splashtop Enterprise y cómo pueden generar ahorros significativos en comparación con otras herramientas de acceso remoto.
Recorrido por las ofertas de Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise no es una mera solución de acceso remoto más, es una plataforma integral diseñada para satisfacer las necesidades variopintas de grandes y pequeñas empresas.
Splashtop Enterprise es una solución todo en uno para acceso remoto del usuario final para permitir el trabajo remoto y para soporte remoto de TI para operaciones de servicio de asistencia y gestión de puntos finales. Tomémonos un momento para analizar algunas de sus funciones y ventajas destacadas:
Acceso remoto de alto rendimiento: con Splashtop, los usuarios pueden experimentar la transmisión en 4K a 60 fps e incluso la transmisión en iMac Pro Retina 5K con una latencia mínima. Esto garantiza que el trabajo remoto o las sesiones de soporte sean tan fluidos y eficientes como si uno estuviera trabajando directamente en el dispositivo.
Funciones de seguridad avanzadas: en una era en la que las amenazas cibernéticas evolucionan constantemente, Splashtop Enterprise otorga mucha importancia a la seguridad. Splashtop cuenta con una infraestructura segura, protección contra intrusiones y cifrado SSL/AES de 256 bits. Esto garantiza que cada sesión remota no solo sea fluida, sino también segura.
Amplia compatibilidad con dispositivos: ya sea que estés usando un Mac, Windows, Linux, iOS, Android o incluso una Chromebook, Splashtop lo tiene todo previsto. Su amplia compatibilidad para dispositivos garantiza que los empleados y los equipos de TI puedan acceder a los recursos o prestar soporte desde prácticamente cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
Flujos de trabajo del servicio de asistencia: más allá del acceso remoto, Splashtop Enterprise tiene flujos de trabajo de servicio de asistencia avanzados. Estas herramientas permiten a los equipos de TI y soporte ofrecer experiencias increíbles, ya sea ayudando a equipos internos o clientes externos.
Integración y personalización: las capacidades de integración de Splashtop, especialmente con proveedores de identidades de inicio de sesión único (SSO) y soluciones ITSM y emisión de tickets PSA líderes, garantizan que las empresas puedan integrar Splashtop sin problemas en sus ecosistemas de TI existentes. Además, con opciones de restricción de IP, integración SIEM y Splashtop Connector, las empresas pueden personalizar aún más su experiencia de acceso remoto.
Al ofrecer un conjunto de funciones tan completo, Splashtop Enterprise garantiza que las empresas tengan todas las herramientas que necesitan para prosperar en un mundo centrado en lo remoto.
La necesidad de un modelo de licencias flexible
En el panorama dinámico de las operaciones comerciales, es evidente que un enfoque único rara vez, o nunca, satisface las diversas necesidades de diferentes empresas. A medida que las empresas evolucionan, también lo hacen sus requisitos. Esta evolución subraya la necesidad apremiante de un modelo de licencias flexible:
Diferentes necesidades comerciales: no todas las empresas funcionan de la misma manera. Algunas pueden tener una plantilla laboral predominantemente remota, lo que requiere acceso remoto frecuente a los recursos de la empresa. Otras pueden tener un equipo más centralizado, pero requieren potentes capacidades de soporte de TI para administrar una amplia red de dispositivos. El espectro de necesidades es amplio y un modelo de concesión de licencias rígido a menudo puede generar gastos innecesarios o requisitos no satisfechos.
Preocupaciones por la escalabilidad: a medida que las empresas crecen, sus necesidades de acceso remoto pueden cambiar drásticamente. Un modelo de licencias flexible permite a las empresas ampliar sus soluciones de acceso remoto con su crecimiento, garantizando que no paguen de más ni estén mal equipadas.
Restricciones presupuestarias: cada céntimo cuenta en los negocios y la inversión en tecnología debería generar un retorno tangible de la inversión. Con un modelo de precios rígido, las empresas pueden encontrarse pagando por funciones que no utilizan o que carecen de funciones que necesitan desesperadamente. Un modelo flexible garantiza que las empresas solo paguen por lo que utilizan, optimizando sus inversiones en tecnología.
Explicación del modelo de licencias flexible de Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise destaca no solo por su potente conjunto de funciones, sino también por su enfoque innovador en materia de licencias. Al reconocer las diversas necesidades de las empresas, Splashtop ha creado un modelo de licencias que ofrece flexibilidad y rentabilidad. Analicemos las dos principales opciones de licencias disponibles:
Licencias de usuario final para el trabajo remoto
Con licencia por usuario: este modelo permite hasta 10 terminales por licencia de usuario. Está diseñado pensando en la plantilla laboral moderna, lo que garantiza que los empleados tengan la flexibilidad de acceder a los recursos que necesitan, independientemente de su ubicación.
Ventajas clave:
Capacitación de la fuerza laboral distribuida: ya sea que los empleados estén en la oficina, en casa o en movimiento, pueden acceder de forma segura a sus recursos laborales con el acceso remoto multiplataforma de alto rendimiento.
Inicio de sesión único (SSO): al simplificar el acceso, el SSO reduce la molestia de recordar varias contraseñas y ofrece a los equipos de TI una forma centralizada de administrar los permisos de acceso.
Funciones avanzadas: desde acceso programado y permisos granulares hasta visualización de alta definición en múltiples monitores y transferencias de archivos, Splashtop garantiza una experiencia de trabajo remoto perfecta.
Licencias por técnico para soporte remoto y gestión de puntos finales
Con licencia por usuario concurrente: Este modelo se adapta a hasta 300 endpoints gestionados por licencia de técnico. Está pensado para profesionales de TI y equipos de soporte, para que tengan las herramientas necesarias para ofrecer un soporte de primer nivel y gestionar endpoints de forma eficaz.
Ventajas clave:
Capacidades de soporte integrales: los técnicos pueden ofrecer soporte remoto supervisado y no supervisado, asegurando asistencia oportuna independientemente de la disponibilidad del usuario final.
Gestión de terminales: más allá del soporte, los técnicos pueden gestionar y supervisar terminales, ver registros del sistema, administrar actualizaciones y más.
Integración y personalización: Splashtop Enterprise se integra perfectamente con las principales soluciones ITSM y de emisión de tickets, lo que permite un fácil inicio remoto de sesiones y un registro automático de los detalles de la sesión.
Al ofrecer estos dos modelos de licencia distintos, Splashtop Enterprise garantiza que las empresas puedan adaptar su solución de acceso y soporte remotos a sus necesidades específicas. Ya sea una empresa que busca potenciar a su plantilla laboral remota o un equipo de TI que busca mejorar sus capacidades de soporte, las licencias flexibles de Splashtop ofrecen la opción perfecta.
¿Y la mejor parte? Las empresas solo pagan por lo que realmente necesitan, lo que genera importantes ahorros de costes y una eficiencia operativa optimizada.
Ahorro de costes con Splashtop Enterprise
En el competitivo mundo de los negocios, cada decisión financiera es importante. Con su modelo de licencias flexible, Splashtop Enterprise ofrece a las empresas una oportunidad única de lograr ahorros de costes sustanciales. Esta es la manera:
Paga solo por lo que necesitas: una de las funciones más destacadas del modelo de licencias de Splashtop es su adaptabilidad. Da igual si eres una startup con un puñado de empleados remotos o una gran empresa con un amplio equipo de soporte de TI, puedes adaptar tu licencia de Splashtop a tus necesidades. Esto significa que no gastarás demasiado en licencias o funciones innecesarias.
Comparativa con otras soluciones: cuando se compara con otras soluciones de soporte y acceso remotos a nivel empresarial, Splashtop destaca una y otra vez como una opción más rentable. Las empresas pueden ahorrar un 50 % o más en gastos de acceso remoto sin sacrificar las funciones ni el rendimiento.
Reducción de gastos generales de TI: con funciones como inicio de sesión único, integración con soluciones ITSM existentes y administración centralizada, Splashtop reduce la carga administrativa de los equipos de TI. Esto genera menos horas dedicadas a la configuración, administración y resolución de problemas, lo que se traduce en ahorros de costes directos.
Productividad mejorada: el tiempo es oro. Con las capacidades de transmisión de alto rendimiento de Splashtop y un conjunto de funciones avanzadas, los empleados y equipos de TI pueden trabajar de manera más eficiente. Ya sea que se trate de transferencias de archivos más rápidas, compatibilidad perfecta con múltiples monitores o flujos de trabajo eficientes del servicio de asistencia, el tiempo ahorrado se va acumulando y contribuye al resultado final.
Evita costes ocultos: algunas soluciones de acceso remoto tienen costes ocultos, ya sea en forma de requisitos de hardware adicionales, software complementario o actualizaciones periódicas. Los precios transparentes de Splashtop y el conjunto de funciones todo incluido garantizan que las empresas puedan presupuestar con precisión sin sorpresas desagradables.
Preparación para el futuro: invertir en tecnología a veces puede parecer una apuesta, especialmente con el rápido ritmo de los avances tecnológicos. Sin embargo, el compromiso de Splashtop con la innovación y las actualizaciones periódicas significa que las empresas están invirtiendo en una solución que seguirá siendo relevante y efectiva a largo plazo, evitando los costes asociados con revisiones o reemplazos frecuentes del sistema.
Con su combinación de rendimiento, flexibilidad y rentabilidad, Splashtop Enterprise ofrece a las empresas una opción a largo plazo para lograr beneficios financieros inmediatos y constantes.
Situaciones del mundo real: cómo se benefician las empresas
Comprender las ventajas de un producto o servicio suele ilustrarse mejor mediante ejemplos del mundo real. Un ejemplo es PETstock, una empresa australiana líder en suministro de mascotas, que experimentó de primera mano las ventajas de cambiarse a Splashtop Enterprise.
El equipo de TI de PETstock, dirigido por el director de TI Shaun Dunstan, tenía la misión de agilizar y optimizar sus operaciones de TI. Si bien inicialmente utilizaron TeamViewer para sus necesidades de soporte remoto, se toparon con desafíos debido a sus altos costes operativos y la gran demanda de recursos informáticos del software.
Después de evaluar varias herramientas, PETstock descubrió Splashtop Enterprise. No solo ofrecía todas las funciones a las que estaban acostumbrados con TeamViewer, sino que también tenía un coste significativamente reducido y consumía menos recursos.
PETstock se cambió a Splashtop y se benefició de una solución de acceso remoto más fiable y fácil de usar, y también logró un ahorro de costes del 20 % después de realizar el cambio.
"Descubrimos que Splashtop es una muy buena alternativa a TeamViewer, que requiere menos recursos y es ideal por defecto porque no tiene un ID o pase local de cliente que cualquiera pueda usar para conectarse". - Shaun Dunstan, director de TI de PETstock.
Empieza con Splashtop Enterprise
En una era donde el acceso y el soporte remotos son parte integral de las operaciones comerciales, elegir la solución adecuada es primordial. Splashtop Enterprise destaca como un claro pionero, ya que ofrece funciones de alto rendimiento, una seguridad férrea y un modelo de licencias flexible y rentable.
Pero no te fíes únicamente de lo que profesamos. Descubre de primera mano el poder y la flexibilidad de Splashtop Enterprise. Da igual si lo que quieres es saber más sobre sus funciones, programar una demostración o probar sus capacidades con una prueba gratuita, nuestro equipo está a tu disposición para ayudarte.
Contáctanos hoy para obtener más información sobre Splashtop Enterprise.
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