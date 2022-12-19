El Equipo de TI de PETstock Cambió de TeamViewer a Splashtop
PETstock pudo reducir los costes operativos y ofrecer a su equipo de TI una herramienta de soporte remoto más fácil de usar habilitada con SSO
Resumen
Shaun Dunstan, Director de TI de PETstock, explica cómo PETstock cambió a Splashtop para respaldar sus necesidades operativas de TI. PETstock trabajaba antes con TeamViewer, pero decidió cambiar a Splashtop para reducir los costes operativos y ofrecer al equipo informático una herramienta de asistencia remota más fácil de usar y habilitada con inicio de sesión único (SSO).
El desafío: Reducir el Costo Operacional y la CPU del Ordenador
Como responsable informático del equipo de asistencia de la empresa, Shaun y su equipo se encargaban de mantener y respaldar las operaciones informáticas. Para automatizar los procesos y aumentar la eficacia, el equipo de asistencia utilizó TeamViewer para realizar la mayoría de las tareas.
Sin embargo, TeamViewer tenía un coste elevado y consumía muchos recursos informáticos. "Quería un producto que fuera un poco más ligero de instalar y más fácil de gestionar", dijo Shaun.
Además, explicó que cualquiera que haya utilizado TeamViewer sabrá que tiene un cliente bastante más pesado de instalar. "Las políticas y opciones de configuración de TeamViewer eran un poco imprecisas de aplicar y teníamos numerosos problemas para actualizar los clientes cuando era necesario", dijo Shaun.
El equipo informático de PETstock exploró varias herramientas hasta que probó Splashtop. Descubrieron que Splashtop no solo incluía todas las funciones adecuadas, sino que además era muy fácil de instalar a través del RMM del equipo.
La solución: Splashtop
Splashtop le ofreció a PETstock una manera fácil de gestionar todas sus necesidades de asistencia técnica remota. Splashtop ofrece las mismas funciones principales que TeamViewer a un precio considerablemente menor y requiere menos recursos informáticos.
"Splashtop es una alternativa realmente buena a TeamViewer", dijo Shaun. "Es fácil tener permisos granulares y permitir que un técnico acceda a un único dispositivo". Splashtop también incluye potentes funciones de seguridad, como encriptaciones TLS y AES de 256 bits, autenticación de dispositivos, verificación en dos pasos y múltiples opciones de contraseña de segundo nivel.
Y, más recientemente, Splashtop ha añadido una capa adicional de protección a su solución de acceso remoto: la integración SSO, que permite a los usuarios autenticar su cuenta Splashtop utilizando su ID de usuario y contraseña SSO centralizados. Esto cobraba especial importancia para el equipo de Shaun, ya que utilizaban Azure Active Directory.
El resultado: una migración sin esfuerzo a una solución de acceso remoto más ligera, segura y fiable
El equipo de soporte de PETstock pudo migrar de TeamViewer a Splashtop fácilmente. El equipo de Shaun utilizó una herramienta RMM para desplegar el Streamer Splashtop y, al mismo tiempo, desactivar TeamViewer.
El equipo informático de PETstock siguió las sencillas instrucciones del equipo de soporte de Splashtop para habilitar el SSO con Azure para 25 técnicos que dan soporte a unos 1.200 clientes.
Todo funciona a la perfección y Shaun y su equipo están muy contentos con la fiabilidad y la ayuda que reciben del equipo de asistencia. Y, como ventaja añadida, PETstock ahorró un 20 % tras cambiar de TeamViewer a Splashtop.
Detalles
Acerca de la PETstock
Fundada en 2002, PETstock es una empresa familiar 100 % australiana que ofrece productos y servicios de la mejor calidad para mascotas.
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Acerca de Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise es la solución de acceso remoto a ordenadores y asistencia remota más rentable para las empresas. Los equipos informáticos pueden proporcionar asistencia remota bajo demanda a cualquier dispositivo y acceder remotamente a cualquier ordenador no supervisado. Los informáticos también pueden permitir a empleados y estudiantes trabajar desde casa con acceso remoto a los ordenadores del trabajo. Splashtop Enterprise también incluye integración SSO/SAML y otras funciones de gestión remota de ordenadores.
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Acerca de la Integración de Splashtop con SSO
Con la integración SSO, los usuarios de Splashtop pueden autenticar su cuenta Splashtop utilizando su ID de usuario y contraseña SSO centralizados. Splashtop SSO utiliza los estándares SAML 2.0 y se integra con los principales proveedores de identidad.
Testimonios de los clientes
Hemos descubierto que Splashtop es una alternativa maravillosa a TeamViewer, más ligera en recursos y agradable por defecto, ya que no tiene un ID y contraseña local de cliente que cualquiera puede utilizar para conectarse.
Shaun Dunstan, IT Manager at PETstock