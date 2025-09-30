Mejora los flujos de trabajo de asistencia remota con las funciones de Service Desk

Hoy en día, muchos departamentos de TI internos, proveedores de servicios gestionados (MSP), equipos de asistencia y de servicio técnico de todo el mundo utilizan Splashtop día a día como una de sus herramientas principales. Con atributos importantes como una seguridad robusta, una experiencia de usuario superior y un excelente servicio de atención al cliente, Splashtop es una solución líder para el control y la asistencia remotos.
Splashtop Enterprise ofrece capacidades avanzadas para mejorar el flujo de trabajo de asistencia de los equipos de servicio técnico y ofrecer una mejor experiencia no solo a los usuarios finales, sino también a los propios técnicos.
Beneficios de las capacidades para equipos de servicio técnico
Aumento de la eficacia de los técnicos con una potente organización y enrutamiento
Los técnicos que forman parte de un equipo de servicio técnico pueden organizarse en función de los clientes, la experiencia, los niveles de habilidad, etc. Los técnicos pueden organizarse en grupos, las solicitudes de asistencia entrantes iniciadas por los usuarios pueden ser enrutadas a través de canales y diferentes grupos de técnicos pueden ser asignados para manejar diferentes canales. Por ejemplo, todas las solicitudes de asistencia del departamento de diseño gráfico que utiliza exclusivamente estaciones de trabajo Mac pueden dirigirse a un canal específico y ese canal puede asignarse a un grupo de técnicos formado por expertos en Mac. Con una configuración adecuada de las funciones, los permisos y los controles granulares, los técnicos reciben los privilegios mínimos necesarios para realizar sus tareas. La fácil configuración del enrutamiento y la organización da como resultado una mejora de la eficiencia de los técnicos y de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).
Resolución más rápida con la colaboración de los técnicos
Si una sesión de solución de problemas va más allá del ámbito de especialización del técnico inicial, éste puede transferir fácilmente la sesión de asistencia a otro técnico o grupo, o invitar a otros técnicos a colaborar en la sesión El enrutamiento racionalizado de las sesiones de asistencia ayuda a conseguir el técnico adecuado y a acelerar el tiempo de resolución para el usuario final.
Experiencia de atención al cliente mejorada
Para ofrecer la mejor atención al cliente, cada segundo cuenta. Ofrecer un soporte remoto rápido y eficaz, mediante procesos y herramientas eficientes, aumenta la satisfacción del cliente. El diseño de Splashtop Enterprise pretende que la experiencia sea más fácil y rápida para todos: el usuario final, el técnico y el responsable del servicio de asistencia.
¿Qué características tiene?
Las capacidades del servicio técnico destacan un flujo de trabajo de asistencia ad hoc mejorado que presenta conexiones rápidas y fáciles, cola de asistencia, agrupación y colaboración de técnicos, solicitudes de asistencia iniciadas por el usuario, enrutamiento de solicitudes y más. Estas funciones están disponibles con las licencias de técnico en Splashtop Enterprise.
Flujo de trabajo de invitación a la sesión bajo demanda
Los técnicos de Splashtop Enterprise tienen la opción de elegir entre el enlace de invitación y el flujo de trabajo tradicional de soporte bajo demanda. Con el flujo de trabajo tradicional, los técnicos dirigen a sus usuarios finales a sos.splashtop.com, para descargar y ejecutar la aplicación SOS. Esto genera un código de sesión de 9 dígitos que el usuario final envía de vuelta al técnico. Luego, el técnico ingresa ese código en su extremo para controlar de forma remota en el dispositivo del usuario final.
Figura 1 - Crear una nueva sesión de asistencia para Aarón
En el flujo de trabajo actualizado, el técnico simplemente genera un enlace de asistencia y lo envía al usuario final. El usuario final sigue el enlace para descargar y ejecutar una pequeña aplicación. Una vez hecho esto, el técnico verá el estado "listo" en la cola de asistencia y podrá iniciar la sesión remota cuando lo desee.
Ya no es necesario que el usuario final pase el código de sesión, como en el flujo de trabajo de asistencia técnica tradicional.
El técnico puede ver información adicional del dispositivo, como la versión del sistema operativo y la dirección IP, incluso antes de conectarse. También se solicitará al usuario final que conceda permiso, cumpliendo así con los requisitos de cumplimiento y privacidad de las organizaciones.
Cola de asistencia
Los técnicos pueden ver y trabajar a partir de una cola de asistencia. La cola de asistencia muestra las invitaciones de asistencia que han enviado, las solicitudes que les han sido asignadas y los usuarios finales que están listos para que los técnicos intervengan. Algunos de los estados de las sesiones de soporte en la cola son los siguientes:
Esperando - Esperando a que el usuario final siga el enlace de asistencia
Activo - El técnico ha interactuado con el usuario final
Cerrada - Sesión de apoyo finalizada y cerrada por el técnico
Caducado - El usuario final no siguió el enlace de soporte a tiempo
Figura 2 - Cola de asistencia técnica
Canales de apoyo y gestión de técnicos
Un servicio de asistencia puede desear organizar a los técnicos por especialización, para que las solicitudes de asistencia entrantes se dirijan automáticamente a los técnicos adecuados. Splashtop Enterprise lo hace posible permitiendo la creación de "canales", que pueden asignarse a distintos departamentos corporativos. Los técnicos pueden organizarse en grupos según su especialización. A continuación, cada canal puede configurarse para dirigir automáticamente sus solicitudes de asistencia a los grupos de técnicos o técnicos adecuados.
Al personal del servicio de asistencia se le pueden asignar funciones específicas dentro de Splashtop Enterprise, para alinearlas con sus responsabilidades laborales. Por ejemplo:
Técnico de canal - Puede tomar sesiones de soporte no asignadas y trabajar en las sesiones que tiene asignadas; sin privilegios de gestión de canal
Gestor de canales - Puede configurar y gestionar los canales bajo su control; puede gestionar las sesiones de soporte en esos canales
Gestor técnico - Puede crear, configurar y eliminar canales; puede gestionar las sesiones de soporte en todos los canales y mucho más
Además, los privilegios de cada técnico relacionados con la gestión de sesiones pueden definirse granularmente, como se ilustra.
Figura 3 - Control granular de permisos para la gestión de técnicos
Apoya la transferencia y enrutamiento de sesiones
Si es necesario, los técnicos pueden transferir fácilmente una sesión de asistencia a otro canal o a un técnico específico, para facilitar la resolución del problema del cliente. Un ejemplo podría ser que un técnico de nivel 1 transfiera a un técnico de nivel 2, o que un técnico de nivel 1 transfiera a un grupo de técnicos con la experiencia de dominio adecuada. Los técnicos también pueden invitar a varios técnicos a colaborar en la sesión de asistencia.
Llamada SOS - Solicitudes de asistencia iniciadas por el usuario y enrutamiento de sesiones
Con esta función, los usuarios pueden solicitar una sesión de asistencia a través de la aplicación SOS Call que puede desplegarse en sus escritorios. La sesión se dirigirá a la cola de asistencia del canal designado.
Imagen 4 - El usuario final solicita una sesión de asistencia a través de la aplicación SOS Call (izquierda), y la sesión se dirige a la cola de asistencia del canal (derecha)
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