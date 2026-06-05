Cómo Splashtop Enterprise puede ayudarte a consolidar tu pila de TI

Los responsables de TI quieren utilizar menos herramientas en su entorno como forma de simplificar sus flujos de trabajo, agilizar las operaciones y reducir los quebraderos de cabeza de las compras. Lo entendemos perfectamente. De hecho, la consolidación y la simplificación son los principales impulsores del éxito de Splashtop Enterprise.
Como herramienta todo en uno, Splashtop Enterprise incorpora tanto el acceso remoto como el soporte remoto . A continuación, sube la apuesta de la simplicidad proporcionando una larga lista de valiosas integraciones y precios flexibles que lo convierten en una opción obvia para dar soporte a una plantilla híbrida.
Vamos a desglosarlo todo para ver exactamente qué tipo de funciones de consolidación y simplicidad ofrece Splashtop a cada cliente Enterprise.
Acceso remoto & Asistencia remota en uno
Con el acceso remoto empresarial, los usuarios pueden conectarse a un dispositivo de la red corporativa (normalmente un PC) y utilizarlo desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Con Enterprise, sólo necesitarás una herramienta para gestionar entornos físicos y virtuales, lo que la convierte en la herramienta perfecta para el trabajo híbrido. La función de asistencia remota de Enterprise permite al personal de asistencia de TI proporcionar asistencia tanto desatendida como atendida a cualquier usuario remoto que necesite ayuda técnica. Además de la simplicidad, la función de asistencia asistida permite a los servicios de asistencia de TI proporcionar asistencia "en directo" de forma segura y en tiempo real a cualquier dispositivo, aunque no sea propiedad de la empresa.
Amplia compatibilidad de dispositivos
Splashtop Enterprise proporciona a los equipos de TI la flexibilidad, el control, la escalabilidad y la facilidad de uso necesarios para gestionar eficazmente el acceso remoto a su infraestructura de TI híbrida. Splashtop es compatible con Windows, Mac, Linux, móviles (Android/iOS/Chrome), IoT y dispositivos robustos. Se acabaron los días de tener que utilizar diferentes herramientas para gestionar distintos dispositivos, Splashtop lo hace todo.
Numerosas integraciones... que importan
Splashtop Enterprise tiene una larga lista de socios integradores en PSA/ticketing, RMM, seguridad contra malware y servicio de asistencia. Entre ellos se incluyen líderes del sector como Bitdefender, Datto, Ninja, ServiceNow, Zendesk y muchos más, como puedes ver en nuestra página de integraciones .
La integración del inicio de sesión único (SSO) también agiliza las experiencias de usuario y la seguridad. Splashtop Enterprise utiliza el estándar SAML 2.0 y se integra con los principales proveedores de identidad, como ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin y Shibboleth. Y lo que es aún más útil, aprovechando el Sistema de Gestión de Identidades entre Dominios (SCIM), tu administrador informático puede autoaprovisionar cuentas SSO en Splashtop Enterprise, e incluso autoconfigurar las agrupaciones de cuentas SSO que desees.
Simplicidad continua desde el principio
Splashtop Enterprise es tan fácil de configurar y utilizar que Splashtop obtuvo las puntuaciones más altas (entre 40 empresas) en el Índice de Usabilidad de Escritorio Remoto G2, primavera de 2021. De hecho, Splashtop recibió una puntuación del 98% tanto en "Facilidad de uso" como en "Facilidad de administración". Obtén más información sobre Las excelentes puntuaciones de usabilidad y administración de Splashtop.
Por si todo esto fuera poco, Splashtop Enterprise recibe muchos elogios de los clientes por ofrecer un producto de asistencia multifacético de acceso remoto & a precios muy atractivos: ¡estándar! Eso simplifica aún más tu proceso de compra. Si a eso le sumas una configuración, gestión y escalado sencillos, seguro que simplificas y consolidas tu pila de TI.