Vídeo: Soporte remoto avanzado en Splashtop Enterprise

A medida que las empresas confían cada vez más en las infraestructuras digitales, su necesidad de soporte de TI experto ha crecido en consonancia. Las resoluciones inmediatas, el tiempo de inactividad reducido y las experiencias de usuario mejoradas ya no son ventajas, son requisitos innegociables.
Splashtop Enterprise es una herramienta revolucionaria diseñada para satisfacer estas demandas modernas. Desde la gestión optimizada de sesiones remotas y de técnicos hasta sesiones de soporte de realidad aumentada, Splashtop está redefiniendo los límites de la asistencia remota de TI.
Mira nuestro tutorial en vídeo detallado ahora para obtener más información sobre las capacidades avanzadas de soporte remoto de Splashtop Enterprise:
O sigue leyendo para obtener más información sobre las increíbles funciones y ventajas del soporte remoto que se ofrecen en Splashtop Enterprise.
Servicio de ayuda con gestión de técnicos, flujos de trabajo de soporte optimizados y redirección de sesiones
Un flujo de trabajo fluido garantiza que los problemas de TI no se transformen en escollos prolongados que impidan las operaciones diarias de una empresa. Splashtop Enterprise reconoció la necesidad de un un sistema de gestión de técnicos y de sesiones de soporte eficiente y lo ha integrado a la perfección en su plataforma.
Agrupación de técnicos: los administradores de TI pueden segmentar a los técnicos en grupos específicos, lo que garantiza que las responsabilidades de soporte se distribuyan según la experiencia o la función departamental. Al organizar a los técnicos de esta manera, no solo se agiliza la asignación de tickets de soporte, sino que los usuarios también se benefician de resoluciones más rápidas por parte de expertos específicamente adaptados a sus problemas.
Cola de soporte: poner en cola de manera efectiva las solicitudes de soporte entrantes garantiza respuestas oportunas y organizadas a los problemas de los usuarios. Este enfoque sistemático evita la sobrecarga de técnicos, distribuye uniformemente la carga de trabajo y garantiza que ninguna solicitud pase desapercibida o quede sin resolver. El resultado es un proceso de soporte de TI más eficiente, lo que conduce a resoluciones de problemas más rápidas y una mayor satisfacción del usuario.
Transferencias de sesión: al comprender las realidades del soporte, Splashtop tiene mecanismos incorporados para manejar diferentes situaciones. Además, si una situación supera la experiencia del técnico asistente, Splashtop permite transferir sesiones sin esfuerzo a técnicos más experimentados o grupos especializados.
Soporte colaborativo: una de las funciones destacadas es la capacidad de invitar a varios técnicos a colaborar en una sola solicitud de soporte. Al fomentar un entorno colaborativo, Splashtop garantiza resoluciones más rápidas, aprovechando la experiencia colectiva del equipo de TI.
SOS Call - Asistencia Inmediata: las emergencias no avisan antes de suceder.La función SOS Call de Splashtop garantiza que los usuarios puedan solicitar una sesión de soporte al instante, redirigiéndola al grupo correcto de técnicos. Se puede implementar fácilmente un enlace reutilizable específico a usuarios finales o grupos concretos, lo que garantiza que la ayuda esté siempre a un clic de distancia.
Interacciones en vivo: a medida que avanza la sesión, el técnico no solo tiene la capacidad de entrar de forma remota, sino que también existe la posibilidad de tener chat en vivo, lo que garantiza la comunicación en tiempo real, fomenta la comprensión y acelera la resolución de problemas.
Con estas capacidades, Splashtop Enterprise garantiza que los equipos de soporte de TI mejoren su eficiencia, redirigiendo rápidamente las solicitudes, fomentando la colaboración interna y, en última instancia, prestando soluciones rápidas, mejorando la experiencia del usuario final.
Supervisión y gestión remotas
A medida que evolucionan las empresas, también lo hace la complejidad de su infraestructura de TI. Con más puntos finales para supervisar, gestionar y mantener, los departamentos de TI requieren herramientas que presten visibilidad y control completos sobre su entorno digital. Las capacidades de gestión y supervisión remotas de Splashtop Enterprise aseguran que los equipos de TI siempre estén a la vanguardia.
Las funciones de gestión y supervisión remotas en Splashtop Enterprise incluyen:
Perfiles de alerta personalizables: los perfiles de alerta de Splashtop permiten a los técnicos configurar alertas específicas que van desde el uso de la CPU, el espacio en disco, el estado en línea/fuera de línea, las instalaciones de software, las actualizaciones de Windows y más.
Acciones simultáneas de puntos finales múltiples: los técnicos pueden ejecutar varias acciones, como reinicios del sistema, transferencias de archivos y comandos remotos en varios ordenadores o grupos completos de ordenadores simultáneamente, lo que ahorra un tiempo significativo.
Ejecución de tareas programadas: Splashtop permite programar tareas para más tarde, lo que garantiza que no haya interrupciones durante los horarios de apertura cruciales.
Panel de control de seguridad completo de puntos finales: el panel de control de Splashtop ofrece una visión en tiempo real de los últimos tiempos de escaneo, amenazas identificadas, vulnerabilidades y otras métricas cruciales en todos los puntos finales. El antivirus integrado en Splashtop, con tecnología de Bitdefender, refuerza aún más la estrategia de seguridad, ofreciendo mecanismos de defensa férreos contra las ciberamenazas en evolución.
Profundiza aún más con acciones en segundo plano: los técnicos a menudo necesitan solucionar problemas sin interrumpir a los usuarios finales. Las acciones en segundo plano de Splashtop permiten el acceso al administrador de tareas, al administrador de servicios, al editor de registro y al administrador de dispositivos sin iniciar una sesión remota completa. Garantiza una resolución de problemas perfecta sin obstaculizar las actividades del usuario final.
Al incorporar las funciones de RMM, Splashtop Enterprise garantiza que los equipos de TI estén siempre al mando, con total visibilidad y control sobre su entorno, automatizando las tareas rutinarias, reforzando la seguridad e impulsando la eficiencia operativa.
Splashtop Connector: más allá del escritorio remoto tradicional
El mundo del acceso remoto está evolucionando y, con él, las herramientas que usamos deben adaptarse. Splashtop reconoce las diversas necesidades de las empresas y, con Splashtop Connector, ofrece una solución potente que supera los límites de lo que entendemos por acceso de escritorio remoto tradicional.
Si bien Splashtop es una herramienta potente por sí sola, hay casos en los que se necesita RDP (Protocolo de escritorio remoto) o VNC (Computación de red virtual). Splashtop Connector se integra sin esfuerzo con estos protocolos, proporcionando acceso a puntos finales sin necesidad de VPN o Splashtop Streamer.
Los usuarios obtienen acceso sin agente a los sistemas Windows, Linux y Mac al instalar Splashtop en una máquina que esté en la misma red.
Los administradores de TI pueden prestar soporte de forma remota a ordenadores en redes internas que pueden no tener acceso a Internet o no permitir la instalación de una aplicación de terceros para el acceso remoto.
Varios usuarios simultáneos pueden conectarse al mismo ordenador y tener sus propias sesiones de escritorio individuales con servidores RDS/terminal.
Los usuarios pueden acceder solo a un programa específico de forma remota en lugar de conectarse a un escritorio remoto completo.
Splashtop AR: soporte virtual en las instalaciones
En un mundo donde la inmediatez es crucial y la experiencia es escasa, las visitas presenciales pueden convertirse en un desafío logístico, especialmente cuando se necesitan resoluciones rápidas. La solución innovadora de Splashtop, la función de Realidad Aumentada (AR), está revolucionando la forma en que los técnicos prestan soporte a los usuarios finales, lo que permite interacciones "virtuales en las instalaciones".
Splashtop AR permite a los usuarios finales compartir la cámara de su dispositivo móvil con un técnico de TI remoto en tiempo real. En lugar de depender de explicaciones verbales, los técnicos pueden guiar visualmente a los usuarios con voz y anotaciones, lo que hace que la resolución de problemas sea más eficiente.
Con la capacidad de anotación bidireccional, tanto el técnico como el usuario final pueden dibujar en la pantalla, lo que facilita que se identifiquen problemas o indiquen acciones. Los diferentes códigos de color para cada participante garantizan la claridad en la comunicación.
Los técnicos pueden pausar la pantalla para anotar, activar la linterna para obtener vistas más claras, grabar sesiones e incluso agregar notas para consultarlas de forma posterior a la sesión. Este conjunto de funciones garantiza que no se pierda ningún detalle durante la sesión de soporte.
Splashtop Augmented Reality no es solo una función, supone un antes y un despuésAl fusionar los ámbitos físico y digital, permite que los técnicos estén presentes virtualmente donde sea que se los necesite. En un mundo donde el tiempo es primordial, tales innovaciones aseguran que la ayuda esté siempre a solo un clic de distancia.
Funciones mejoradas de seguridad e integración
El compromiso inquebrantable de Splashtop con la seguridad y la integración hace de ella una opción de primer nivel para las soluciones de acceso remoto. Este es un análisis más minucioso de las sofisticadas medidas de seguridad y las capacidades de integración que afianzan la posición de Splashtop como líder de la industria.
Lista blanca de IP: Splashtop Enterprise proporciona una función dinámica de lista blanca de IP. Las empresas pueden restringir los orígenes de inicio de sesión al permitir el acceso solo a direcciones IP específicas, lo que refuerza sus barreras de seguridad.
Integración del sistema SIEM: Splashtop se integra con sistemas SIEM (información de seguridad y gestión de eventos) como Sumo Logic y Splunk. Esta integración perfecta garantiza que el historial de Splashtop y los registros de eventos de sesión se vuelquen continuamente a un sistema de registro central, lo que ofrece a las empresas capacidades integrales de recopilación y análisis de datos.
Integración de inicio de sesión único (SSO): Splashtop Enterprise se integra perfectamente con los proveedores de SSO. Esto centraliza la autenticación, agilizando el proceso de gestión de credenciales. Como resultado, las empresas pueden garantizar una experiencia de inicio de sesión segura y eficiente para sus usuarios.
Las funciones de seguridad avanzadas y las capacidades de integración de Splashtop destacan su dedicación para prestar una experiencia de soporte remoto eficiente, segura y sin problemas. Para las empresas, estas mejoras significan tranquilidad, sabiendo que sus sistemas y datos están protegidos por medidas de seguridad líderes en la industria y, al mismo tiempo, tienen la flexibilidad de incorporar Splashtop en sus ecosistemas de TI existentes.
Empieza con Splashtop Enterprise
En una era donde las soluciones de soporte y acceso remotos se vuelven indispensables, Splashtop destaca por ofrecer una plataforma potente, intuitiva y segura. Además, las capas adicionales de seguridad y las capacidades de integración perfecta garantizan que las empresas puedan mantener su flexibilidad sin sacrificar la seguridad.
Para aquellos que buscan revolucionar sus procesos de trabajo remoto y mejorar sus mecanismos de soporte, Splashtop Enterprise destaca como la opción ideal. Si tienes curiosidad por experimentar estas funciones de primera mano y comprender el potencial transformador de Splashtop para tu empresa, no te lo pienses más.
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