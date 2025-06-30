Improving Your Company's Cybersecurity with Splashtop Enterprise

En nuestro mundo cada vez más digitalizado, la necesidad de aplicar medidas férreas de ciberseguridad nunca ha adquirido tal urgencia. A medida que las empresas amplían sus huellas digitales y adoptan soluciones de trabajo remoto, se enfrentan a una serie de retos que no para de cambiar.
Los malhechores no paran de encontrar nuevas formas de aprovecharse de las vulnerabilidades, lo que hace que sea esencial para que las empresas se mantengan un paso por delante. Como dice el refrán, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil; en ciberseguridad, incluso un descuido menor puede dar lugar a infracciones importantes.
Splashtop Enterprise, una solución que permite a los empleados y equipos de TI trabajar y prestar soporte desde prácticamente cualquier lugar, está diseñada para abordar las demandas multifacéticas de la seguridad moderna. Ofrece funciones de seguridad avanzadas diseñadas para proteger a las empresas de las ciberamenazas.
En este blog, analizaremos cómo se puede configurar Splashtop Enterprise para incorporar las mejores prácticas de seguridad, fortaleciendo las defensas de tu empresa mientras aprovechas la flexibilidad y eficiencia que el acceso remoto ofrece a una empresa.
Integración con inicio de sesión único para autenticación centralizada
La capacidad de Splashtop para integrarse con los servicios de inicio de sesión único (SSO) garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder al sistema. El SSO es un proceso de autenticación que permite a los usuarios acceder a múltiples aplicaciones o servicios utilizando un único conjunto de credenciales. En lugar de hacer malabares con varios nombres de usuario y contraseñas para diferentes plataformas, los usuarios solo necesitan recordar uno, lo que hace que el proceso de inicio de sesión sea más ágil y fácil de usar.
Los administradores de TI también pueden controlar los requisitos y las reglas de las contraseñas, como la frecuencia con la que se cambian.
Splashtop Enterprise comprende la importancia del SSO y ha integrado perfectamente esta capacidad en su plataforma. Con la compatibilidad con SSO, los usuarios de Splashtop pueden autenticar sus credenciales a través de proveedores de identidad populares como Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite y TrustLogin. Esto facilita no solo la facilidad de acceso, sino también un mayor nivel de seguridad.
Acceso gestionado para un trabajo remoto controlado
Más allá del SSO, las capacidades de acceso gestionado de Splashtop regulan quién puede acceder a qué, cuándo pueden acceder y cómo lo hacen. Se trata de implementar protocolos que garanticen que solo las personas adecuadas tengan acceso a los recursos correctos en el momento correcto.
El sistema de permisos granulares de Splashtop permite a los directivos de TI definir meticulosamente los niveles de acceso. Ya sea el acceso a ciertos dispositivos o los permisos para ejecutar acciones, puedes asegurarte de que cada usuario solo tenga acceso a lo que necesita. Este control refinado reduce los riesgos involuntarios y proporciona un protocolo de seguridad más estricto.
Otras funciones de acceso gestionado de Splashtop Enterprise incluyen acceso programado (quién puede acceder a qué en momentos específicos) y administradores de grupos específicos que permiten una gestión descentralizada pero controlada de diferentes equipos o departamentos. Al crear roles y grupos de usuarios/ordenadores, la gestión de estos permisos se simplifica.
Responsabilidad a través del registro, la auditoría y el registro centralizado
Cada punto de contacto dentro de la infraestructura digital de una empresa puede representar una posible vulnerabilidad. El registro integral crea un rastro documentado de estos puntos de contacto, lo que permite a la empresa rastrear cualquier anomalía, investigar posibles infracciones y garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad cibernética.
Las herramientas de registro y auditoría de Splashtop Enterprise incluyen:
Registros de actividad: Splashtop Enterprise captura diligentemente un registro detallado de cada sesión remota. Cada acción realizada durante una sesión, incluidas las transferencias de archivos, los chats y más, se registra desde el inicio hasta el final de la sesión.
Integración con Sistemas SIEM: Los sistemas SIEM (Gestión de Información y Eventos de Seguridad) están diseñados para proporcionar análisis en tiempo real de alertas de seguridad. La capacidad de Splashtop para exportar datos de registro a sistemas SIEM asegura que las organizaciones puedan recuperar y analizar datos de sesión, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para la detección y respuesta proactiva a amenazas.
Registro automático en sistemas de emisión de tickets: además de la integración SIEM, Splashtop también se integra con las soluciones más famosas de emisión de tickets de PSA e ITSM. Cada detalle de la sesión de soporte remoto se registra automáticamente en el ticket, lo que garantiza una documentación completa.
Grabación centralizada: Splashtop Enterprise ofrece grabación centralizada de todas las sesiones remotas. Este registro visual es una prueba innegable de las acciones del usuario y puede ser de un valor inestimable durante las auditorías o investigaciones de seguridad.
Cómo mejorar la ciberseguridad con la seguridad y la supervisión proactiva de puntos finales
Más allá del registro y la grabación de sesiones, Splashtop facilita la gestión remota de puntos finales, lo que permite a los equipos de TI ver los inventarios del sistema, el estado de seguridad de los puntos finales y gestionar actualizaciones de seguridad críticas.
Las empresas pueden configurar alertas para supervisar parámetros como el estado del ordenador, las instalaciones de software, el uso de la memoria y los registros de eventos de Windows. Estas alertas, recibidas a través de la consola web de Splashtop o por correo electrónico, actúan como un sistema de alerta temprana, lo que permite que los equipos de TI actúen rápidamente si algo no pinta bien.
Splashtop Antivirus
Splashtop Antivirus (con tecnología de Bitdefender) está diseñado para mejorar la seguridad de los puntos finales. El antivirus ofrece funciones como instalación/desinstalación silenciosa, personalización de políticas, escaneo antimalware bajo demanda y en tiempo real, control de amenazas avanzado, escaneo de dispositivos externos, seguridad del tráfico web y la capacidad de incluir en la lista blanca/excluir archivos y URL específicos. Los usuarios también reciben alertas en tiempo real y pueden ver los registros de amenazas por dispositivo. Splashtop Antivirus tiene como objetivo proporcionar una protección integral contra las amenazas cibernéticas y su integración dentro de las soluciones de acceso remoto de Splashtop permite una gestión perfecta.
Gestión proactiva del sistema operativo
Uno de los aspectos más sencillos pero a menudo subestimados de la ciberseguridad es garantizar que los sistemas operativos (SO) se actualicen periódicamente. Mantener tu sistema operativo actualizado te garantiza que te beneficiarás de los últimos parches de seguridad, correcciones de errores y mejoras que lanzan los fabricantes.
La gestión de estas actualizaciones se convierte en todo un reto cada vez mayor a medida que las empresas crecen y diversifican su infraestructura de TI. Splashtop Enterprise reconoce este escollo y ofrece visibilidad de las versiones del sistema operativo de todos los dispositivos conectados, actualizaciones masivas programadas y alertas configurables para cuando un dispositivo necesita una actualización.
Lista blanca de IP
El 58 % de los profesionales de la seguridad informa de que los usuarios que se conectan desde dispositivos y redes no autorizados son un vector principal de amenazas. Con Splashtop Enterprise, incluye en la lista blanca solo tus direcciones IP e ID de dispositivos empresariales gestionados. Esto protege tu entorno incluso en caso de robo de credenciales.
Splashtop Connector
Splashtop Connector presenta una solución innovadora para aquellos que buscan acceso remoto eficiente y seguro a ordenadores y servidores. Con esta tecnología, no hay necesidad de VPN ni de la instalación de ningún agente de acceso remoto. Simplemente instala Splashtop en una sola máquina dentro de la red deseada y actúa como un puente, haciendo que todos los demás ordenadores de esa red sean accesibles a través de RDP y VNC.
Splashtop Connector cuenta con mayores medidas de seguridad y cumplimiento. Las conexiones remotas enrutadas a través de Splashtop, sin túneles VPN o puertas de enlace RD, son más seguras. Solo los usuarios autorizados con los permisos correctos pueden conectarse y cada conexión queda registrada.
Empieza con Splashtop Enterprise
En el complejo ecosistema digital actual, la ciberseguridad no se trata solo de erigir muros, sino de implementar estrategias integrales que cubran todos los puntos de contacto de tu infraestructura de TI.
Desde la autenticación de usuarios con inicio de sesión único hasta permisos granulares y gestión proactiva del sistema operativo, Splashtop Enterprise destaca como una solución integral diseñada para mejorar la seguridad sin comprometer la facilidad de uso.
¿Deseas transformar la forma en que afrontas la ciberseguridad en tu empresa? Contáctanos hoy y comprueba de primera mano cómo Splashtop Enterprise puede mejorar tu estrategia de seguridad al tiempo que ofrece capacidades de gestión y acceso remotos sin igual. Proteger tu empresa nunca ha sido tan intuitivo o eficiente.
Contenido relacionado
Demostración de Splashtop Enterprise: Acceso Remoto para Usuarios Finales y Capacidades de Soporte Remoto de TI
Mejora los flujos de trabajo de asistencia informática remota con capacidades de servicio de ayuda