El trabajo híbrido significa combinar el trabajo presencial y el remoto, ofreciendo flexibilidad a los empleados y fomentando la productividad. Este modelo se adapta al cambiante panorama de la fuerza laboral, equilibrando la colaboración con la autonomía individual.
Los paros provocados por la pandemia demostraron que muchos oficinistas pueden ser tan productivos trabajando desde casa como trabajando en la oficina. Tanto las organizaciones como los empleados han descubierto también varias ventajas que conlleva el trabajo a distancia.
Así que ahora que las empresas pueden convocar a los empleados de vuelta a la oficina, la pregunta es si volver al antiguo modelo de trabajo presencial o seguir aprovechando el trabajo remoto. Al fin y al cabo, hay varios pros y contras tanto en el trabajo a distancia como en los modelos de trabajo presencial.
La solución a la que se están orientando muchas empresas es el trabajo híbrido . Los modelos de trabajo híbridos están pensados para obtener todos los beneficios tanto del trabajo en la oficina como del trabajo a distancia.
A continuación veremos qué es el trabajo híbrido, cuáles son sus ventajas y algunos consejos para que tu organización tenga éxito al implantar un modelo de trabajo híbrido.
¿Qué es el trabajo híbrido?
El trabajo híbrido es un modelo que ofrece a los empleados la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar. Los empleados pueden trabajar desde casa, en la oficina o en cualquier parte del mundo. Las organizaciones pueden establecer horarios de trabajo híbridos que definan las fechas y horas en las que se espera que los empleados trabajen en la oficina, o pueden dar a los empleados total autonomía para elegir cuándo y dónde quieren trabajar.
Aspectos clave del trabajo híbrido
Horario flexible: el trabajo híbrido permite a los empleados dividir su tiempo entre casa y la oficina, ofreciendo autonomía sobre las horas de trabajo y al mismo tiempo satisfaciendo las necesidades del negocio.
Colaboración remota: los equipos híbridos eficaces dependen de herramientas digitales para la comunicación, el intercambio de archivos y las reuniones para mantenerse conectados y productivos independientemente de la ubicación.
Integración tecnológica: El acceso fluido a los sistemas empresariales, las conexiones remotas seguras y la compatibilidad de los dispositivos son fundamentales para garantizar que los trabajadores híbridos puedan realizar sus tareas sin interrupciones.
Resultados basados en el rendimiento: con menos énfasis en la presencia física, el trabajo híbrido cambia la estrategia hacia los trabajos que se tienen que entregar, los resultados y la responsabilidad para medir el rendimiento de manera justa.
Adaptabilidad del lugar de trabajo: las oficinas se están reinventando como centros de colaboración en lugar de escritorios permanentes. Los modelos híbridos requieren espacios de trabajo flexibles y políticas para respaldar los roles tanto remotos como en la oficina.
Ventajas y desventajas del trabajo híbrido
Ventajas del trabajo híbrido
Flexibilidad: los empleados pueden conciliar el trabajo y la vida personal de manera más efectiva, eligiendo cuándo trabajar desde casa o la oficina en función de sus necesidades y preferencias.
Aumento de la productividad: muchos empleados descubren que son más productivos cuando pueden elegir su entorno de trabajo, lo que conduce a un mejor rendimiento y satisfacción laboral.
Ahorro de costes: tanto los empleadores como los empleados pueden ahorrar en costes relacionados con los desplazamientos, el espacio de oficina y los gastos diarios como las comidas y el transporte.
Captación y retención de talentos: ofrecer opciones de trabajo híbrido puede atraer a los mejores talentos que buscan flexibilidad y puede ayudar a retener a los empleados actuales al mejorar su experiencia laboral en general.
Reducción del estrés durante los desplazamientos: menos tiempo dedicado a los desplazamientos significa que los empleados pueden utilizar ese tiempo de forma más eficaz para el trabajo o las actividades personales, lo que se traduce en una mejor salud mental y bienestar.
Desventajas del trabajo híbrido
Dificultades de comunicación: mantener una comunicación clara y eficaz puede ser más difícil con los miembros del equipo repartidos por diferentes ubicaciones, lo que puede provocar malentendidos o retrasos.
Dependencia tecnológica: internet y tecnología fiables son cruciales para el trabajo a distancia y cualquier problema técnico puede interrumpir la productividad.
Riesgos de seguridad: la gestión de la seguridad de los datos y la protección de la información confidencial se vuelve más compleja cuando los empleados trabajan desde varias ubicaciones y dispositivos.
Aislamiento y desconexión: los empleados remotos pueden sentirse aislados o desconectados de sus compañeros, lo que afecta a la cohesión y la colaboración del equipo.
Dificultades de gestión: la supervisión de un equipo híbrido requiere nuevos enfoques y estrategias de gestión para garantizar la equidad, el compromiso y la responsabilidad entre todos los empleados.
Mantener una cultura empresarial coherente: con empleados divididos entre entornos presenciales y remotos, puede resultar difícil fomentar una cultura unificada. Los valores compartidos, la cohesión del equipo y la colaboración informal pueden debilitarse sin un compromiso intencional.
Garantizar la equidad para todos los empleados: los modelos híbridos pueden favorecer involuntariamente a los trabajadores que trabajan en la oficina en términos de visibilidad, promociones o recursos. Las organizaciones deben trabajar de forma proactiva para garantizar que los empleados remotos reciban el mismo apoyo y reconocimiento.
Adaptación a diferentes estilos de trabajo: los equipos híbridos incluyen a personas con diferentes preferencias de comunicación, colaboración y programación. Los líderes deben encontrar formas de adaptarse a diversos estilos de trabajo sin sacrificar el rendimiento ni la cohesión del equipo.
Consejos para gestionar un equipo híbrido
Comunicando claramente tu política de trabajo híbrido e invirtiendo en las herramientas que tus empleados necesitan para ser productivos desde cualquier lugar, puedes asegurarte de que tu empresa y tus trabajadores sacan el máximo partido del trabajo híbrido.
Comunica claramente tu política de trabajo híbrido
¿Están obligados los empleados a acudir a la oficina determinados días? ¿Hay determinadas horas en las que los empleados deben estar disponibles mientras trabajan a distancia? Asegúrate de que tus empleados saben lo que se espera de ellos para evitar que surjan problemas.
Permite a tu equipo trabajar a distancia
Existen muchas herramientas de software que ayudan a los trabajadores a distancia a ser productivos. La colaboración, la comunicación y la gestión de proyectos son algunas herramientas importantes para los equipos remotos.
Otra herramienta importante es el acceso remoto, que puede ser utilizado por los empleados para acceder a distancia a los ordenadores de trabajo desde cualquier dispositivo (dándoles acceso a los archivos y aplicaciones sólo accesibles en sus ordenadores de trabajo), y por TI para proporcionar asistencia remota a los dispositivos gestionados o al dispositivo de un trabajador remoto.
Herramientas esenciales para el trabajo híbrido
Para garantizar una experiencia fluida de trabajo híbrido, es importante equipar a tu equipo con las herramientas adecuadas. A continuación, se presentan algunas herramientas esenciales para un trabajo híbrido efectivo:
Herramientas de comunicación
Software de videoconferencia: plataformas como Zoom y Microsoft Teams permiten reuniones cara a cara, lo que fomenta una mejor comunicación y colaboración.
Mensajería instantánea: herramientas como Slack y Microsoft Teams proporcionan canales de comunicación rápidos y sencillos para que los miembros del equipo se mantengan conectados.
Herramientas de colaboración
Software de gestión de proyectos: herramientas como Trello, Asana y Monday.com ayudan a los equipos a gestionar tareas, realizar un seguimiento del progreso y mantenerse organizados.
Intercambio de documentos y colaboración: Google Workspace y Microsoft 365 permiten que varios usuarios trabajen en documentos simultáneamente, lo que garantiza que todos estén en la misma página.
Herramientas de acceso remoto
Software de escritorio remoto: soluciones como Splashtop permiten a los empleados acceder de forma segura a sus ordenadores de trabajo desde cualquier lugar, garantizando que tengan todos los archivos y aplicaciones necesarios al alcance de la mano.
Herramientas de gestión del tiempo
Software de seguimiento del tiempo: herramientas como Toggl y Clockify ayudan a los empleados a gestionar su tiempo de manera eficiente, asegurando que se mantengan productivos y cumplan con los plazos.
Aplicaciones de calendario: Google Calendar y Outlook ayudan a programar reuniones, establecer recordatorios y gestionar compromisos personales y profesionales.
Herramientas de productividad
Aplicaciones para tomar notas: Evernote y Microsoft OneNote permiten a los empleados capturar ideas, organizar notas y compartir información fácilmente.
Gestión de la concentración y las distracciones: aplicaciones como Focus@Will y Freedom ayudan a los empleados a minimizar las distracciones y a mantenerse concentrados en sus tareas.
Al aprovechar estas herramientas esenciales, las organizaciones pueden respaldar a su fuerza laboral híbrida, mejorar la productividad y mantener una comunicación y colaboración efectivas.
Aprovecha el acceso remoto de Splashtop para respaldar a equipos remotos híbridos
Splashtop ofrece varias soluciones de acceso remoto y asistencia remota que permiten a las organizaciones implantar con éxito entornos de trabajo híbridos. Splashtop mejora el trabajo híbrido, ya que ofrece a los trabajadores remotos la flexibilidad de acceder de forma fiable y segura a los recursos informáticos de su oficina desde cualquier lugar y desde cualquiera de sus dispositivos personales.
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