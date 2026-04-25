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Demostración de Splashtop Enterprise: Acceso Remoto para Usuarios Finales y Capacidades de Soporte Remoto de TI

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Splashtop Enterprise es una solución de soporte remoto y acceso remoto todo en uno con licencias flexibles para usuarios finales y técnicos.

Ve este video para conocer las capacidades y características del Splashtop Enterprise:

Splashtop Enterprise Administrator/Technician Demo
Splashtop Enterprise Administrator/Technician Demo

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La solución de acceso remoto y soporte mejor valorada
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Más información sobre Splashtop Enterprise

Con el Splashtop Enterprise obtienes:

  • Acceso remoto de alto rendimiento para que los empleados trabajen desde casa

  • Posibilidad de programar el acceso remoto

  • Gestión y permisos de acceso basados en grupos

  • Integración con Single Sign-On (SSO) para autenticación centralizada

  • Capacidad de proporcionar apoyo de 'centro de soporte técnico' a las computadoras y dispositivos móviles con acceso remoto a pedido

  • Capacidad de proporcionar apoyo remoto no supervisado a las computadoras

  • Funciones de administración remota de la computadora, como administrar las actualizaciones de Windows

  • Acceso no supervisado a los dispositivos Android

Splashtop Enterprise para Laboratorios Remotos permite a las instituciones educativas programar y gestionar el acceso remoto a las computadoras del laboratorio, y permite a la TI dar soporte remoto a los dispositivos de los estudiantes y profesores.

Más información sobre Splashtop Enterprise para Laboratorios Remotos

Empieza con Splashtop Enterprise
La solución de acceso remoto y soporte mejor valorada
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