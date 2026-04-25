Demostración de Splashtop Enterprise: Acceso Remoto para Usuarios Finales y Capacidades de Soporte Remoto de TI

Splashtop Enterprise es una solución de soporte remoto y acceso remoto todo en uno con licencias flexibles para usuarios finales y técnicos.
Ve este video para conocer las capacidades y características del Splashtop Enterprise:
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Más información sobre Splashtop Enterprise
Con el Splashtop Enterprise obtienes:
Acceso remoto de alto rendimiento para que los empleados trabajen desde casa
Posibilidad de programar el acceso remoto
Gestión y permisos de acceso basados en grupos
Integración con Single Sign-On (SSO) para autenticación centralizada
Capacidad de proporcionar apoyo de 'centro de soporte técnico' a las computadoras y dispositivos móviles con acceso remoto a pedido
Capacidad de proporcionar apoyo remoto no supervisado a las computadoras
Funciones de administración remota de la computadora, como administrar las actualizaciones de Windows
Acceso no supervisado a los dispositivos Android
Splashtop Enterprise para Laboratorios Remotos permite a las instituciones educativas programar y gestionar el acceso remoto a las computadoras del laboratorio, y permite a la TI dar soporte remoto a los dispositivos de los estudiantes y profesores.
Más información sobre Splashtop Enterprise para Laboratorios Remotos