Secure Remote Desktop Software

Sichere Remote-Desktop-Software
Sichere Remote-Desktop-Lösungen bieten von überall sicheren Zugriff auf Remote-Geräte und gewährleisten Datenschutz durch erweiterte Verschlüsselung und Authentifizierung.
Sicherer Remote-Desktop-Zugriff
In einer Welt des Remote-Arbeitens muss die Sicherheit an erster Stelle stehen. Verbinden Sie sich mit Ihren Computern, ohne die Sicherheit, Privatsphäre oder Daten Ihres Geräts zu gefährden. Splashtop bietet Ihnen den Zugang, den Sie benötigen, mit der Sicherheit, die Ihnen Ruhe bringt.
Einzelne Personen, Teams und sogar ganze Unternehmen können sich auf die Splashtop Remote-Desktop-Software verlassen, mit der Benutzern ein höchst sicherer Fernzugriff auf ihre Computer ermöglicht wird.
Wichtige Sicherheitsfunktionen der Splashtop Remote-Desktop-Software
Kontoadmins können die Sicherheitsfunktionen von Splashtop nutzen, um sicherzustellen, dass ihre Benutzer, Geräte und ganze Unternehmen die Sicherheitsrichtlinien einhalten.
Große Unternehmen können Splashtop Enterprise mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen nutzen, die das IT-Team benötigt, um Benutzer, Geräte und Daten in großem Maßstab zu schützen. Zu den exklusiven Enterprise-Funktionen gehören automatische Benutzerbereitstellung, granulare Berechtigungen, SSO-Integration, gruppenbasierte Zugriffsberechtigungen und geplanter Fernzugriff.
Zu den sicheren Remote-Desktop-Funktionen von Splashtop gehören:
Geräte-Authentifizierung
Sitzungsunterbrechung bei Inaktivität
Streamer-Konfiguration sperren
Passwortsicherheit auf mehreren Ebenen
Benachrichtigung über Remote-Verbindung
Proxy-Server-Authentifizierung
Zwei-Schritt-Verifizierung/Zwei-Faktor-Authentifizierung
Kopieren/Einfügen-Funktion
Digital signierte Anträge
Schwarzer Bildschirm
Automatische Bildschirmsperre
Ferndrucken-Steuerung
… und mehr!
Splashtop Remote-Desktop-Software: Compliance und Zertifizierungen
Splashtop bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau und wird von Organisationen geschätzt, die strenge Compliance-Anforderungen haben. Unsere Remote-Desktop-Software erfüllt Branchenstandards und -vorschriften, sodass Ihr Unternehmen sicher und auditbereit bleibt.
Zu den wichtigsten Zertifizierungen und Compliance-Frameworks gehören:
ISO 27001 – Zertifizierung für Informationssicherheitsmanagement, die das Engagement von Splashtop für den Schutz von Kundendaten belegt.
SOC 2 Typ 2 – Unabhängiges Audit, das die Kontrollen von Splashtop in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit bestätigt.
DSGVO- und CCPA-Konformität – Gewährleistet Datenschutz und Privatsphäre für Benutzer in der EU und Kalifornien.
HIPAA- und HITECH-Konformität – Sicherer Fernzugriff für Gesundheitsorganisationen, die geschützte Gesundheitsinformationen (PHI) verarbeiten.
FERPA-Konformität – Schützt die Privatsphäre bei Schülerdaten an Schulen und Universitäten.
PCI DSS-Konformität – Schützt Zahlungskarteninformationen für Organisationen, die Finanzdaten verarbeiten.
FedRAMP Ready – Verfügbar für US-Bundesbehörden, die eine sichere, Cloud-basierte Fernzugriffslösung benötigen.
Wenn Sie sich für Splashtop entscheiden, können Sie Mitarbeitern, Auftragnehmern und IT-Teams Fernzugriff gewähren und gleichzeitig die strengsten Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen.
Warum ist Splashtop sicherer als RDP?
RDP (Remote Desktop Protocol) stellt eine Bedrohung für Unternehmen und Organisationen dar. RDP-Verbindungen außerhalb einer Firewall setzen den Datenverkehr Sicherheitsrisiken aus – und können Host-Computer anfällig für Cyberangriffe wie einen Ransomware-Angriff machen. Das Hinzufügen von Sicherheitsebenen zum RDP-Zugriff wie Firewalls oder VPN-Gateways ist schwierig einzurichten, zu warten und zu skalieren.
Splashtop basiert auf proprietärer Technologie, die branchenübliche Sicherheitsprotokolle wie HTTPS und TLS verwendet. Alle Geräte werden authentifiziert und Verbindungen werden verschlüsselt. Im Gegensatz zu RDP aktualisiert Splashtop automatisch, was bedeutet, dass Sie mit Splashtop immer über die neuesten Sicherheitsfunktionen verfügen. Dies macht Splashtop auch viel einfacher und sicherer in der Skalierung. Sehen Sie sich unseren vollständigen Vergleich zwischen Splashtop-Remote-Desktop und RDP an.