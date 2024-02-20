Windows Remote Desktop Software by Splashtop

Sichere Remote-Desktop-Software für Windows
Fernzugriff auf Computer auf und von Windows-Geräten
4 Gründe, sich für Splashtop Remote-Desktop-Lösungen für Windows zu entscheiden
Ortsunabhängiges Arbeiten
Bleiben Sie immer mit Ihren Windows-Computern verbunden – egal wo Sie gerade sind. Arbeiten Sie nahtlos von überall aus.
Unbegrenzte Flexibilität
Greifen Sie von jedem Computer, Tablet oder Mobilgerät aus auf Ihren Windows-PC zu. Verwenden Sie Ihre Windows-Geräte, um auf andere Computer zuzugreifen.
Steigern Sie die Produktivität
Greifen Sie auf alle Dateien und Anwendungen auf Ihrem Remote-Computer zu, während Sie über Hochleistungsverbindungen in HD-Qualität arbeiten.
Überragende Benutzererfahrung
Die Einrichtung umfasst nur wenige Schritte. Das Starten von Fernverbindungen erfordert nur wenige Klicks – egal welches Gerät Sie verwenden.
Vereinfachen Sie die Fernarbeit mit der besten Windows Remote Desktop-Lösung
Mit schnellen Remote-Verbindungen, die HD-Qualität, 4K-Streaming und Remote-Sound in Echtzeit bieten, können Sie jede Aufgabe ausführen, während Sie die Remote-Desktop-Software von Splashtop verwenden.
Während Ihren Remote-Desktop-Sitzungen können Sie Apps wie Videobearbeitungssoftware, Grafikdesign und 3D-Modellierungstools ausführen. Die Lippensynchronisation von Videos aus der Ferne ist mit Splashtop ein Kinderspiel. Sie werden das Beste aus Ihren Windows-Workstations herausholen, während Sie mit Splashtop aus der Ferne arbeiten.
So richten Sie Remote-Desktop auf Windows mit Splashtop ein
Sie können die Splashtop Remote-Desktop-Software in nur wenigen einfachen Schritten einrichten. Sobald Sie Ihr Splashtop-Konto erstellt und die notwendige Remote-Desktop app auf Ihren Windows (und anderen) Geräten heruntergeladen haben, sind Sie startklar!
Laden Sie die Splashtop Business-App herunter: Besuchen Sie die Splashtop-Website und laden Sie die Splashtop Business-App für Windows herunter.
Erstellen Sie ein Splashtop-Konto: Öffnen Sie die Splashtop Business App und melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto haben, oder starten Sie eine kostenlose Testversion.
Installieren Sie den Splashtop Streamer auf dem Remote-Computer: Laden Sie auf dem Computer, auf den Sie zugreifen möchten, Splashtop Streamer herunter und installieren Sie ihn. Melden Sie sich mit demselben Konto bei Splashtop Streamer an.
Starten einer Remote-Sitzung: Öffnen Sie die Splashtop Business-App auf Ihrem Windows-Gerät. Wählen Sie den Remote-Computer aus der Liste aus und klicken Sie auf „Verbinden“, um die Fernsitzung zu starten.
Remote-Desktop-Lösungen für verschiedene Branchen
Windows Remote Desktop ist nicht speziell für IT-Teams konzipiert. Es unterstützt kritische Abläufe in einer Vielzahl von Branchen. Splashtop bietet sicheren, leistungsstarken Zugriff speziell für die individuellen Bedürfnisse jedes Sektors:
Bildung – Ermöglichen Sie Studierenden und Lehrkräften von jedem Ort aus Fernzugriff auf Computer und spezielle Software auf dem Campus und fördern Sie so flexibles Lernen ohne Einschränkungen in Bezug auf die Performance.
Medien und Unterhaltung – Ermöglichen Sie Designern, Videoeditoren und Animatoren die Remote-Arbeit mit 4K-Streaming, geringer Latenz und Stiftunterstützung für einen nahtlosen kreativen Workflow.
Gesundheitswesen – Unterstützen Sie den HIPAA-konformen Zugriff für medizinisches Fachpersonal, um Patientenakten sicher aufzurufen und die Kontinuität der Versorgung zu gewährleisten, während gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.
Architektur und Ingenieurwesen – Ermöglichen Sie Ingenieuren und Architekten, leistungsstarke Workstations aus der Ferne zu bedienen sowie CAD- und 3D-Anwendungen mit hoher Wiedergabetreue vor Ort oder im Homeoffice auszuführen.
Einzelhandel und Dienstleistungen – Bieten Sie IT-Support-Teams sofortigen Fernzugriff auf POS-Systeme, Kioske und Backoffice-Computer, um Ausfallzeiten zu minimieren und einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.
Unternehmens-IT und Helpdesks – Statten Sie IT-Teams mit den Tools aus, die sie benötigen, um Probleme für Mitarbeiter zu beheben, die remote oder in hybriden Umgebungen arbeiten – ohne dass die IT-Mitarbeiter vor Ort sein müssen.
Mit Splashtop profitieren Windows-Benutzer in allen Branchen von Kosteneinsparungen, robuster Sicherheit und einem konsistenten Remote-Desktop-Erlebnis, das der Performance im Büro entspricht.
Hauptvorteile von Splashtop Remote-Desktop für Windows
Umfassender plattformübergreifender Support
Sie haben kein Windows-Gerät zur Hand? Sie müssen Zugriff auf ein anderes Betriebssystem erhalten? Kein Problem! Erhalten Sie Fernzugriff auf Ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus.
Benutzerfreundliche Oberfläche
Splashtop ist unglaublich einfach einzurichten und zu verwenden, selbst für technisch nicht versierte Benutzer. Die Installation von Splashtop auf deinem Windows-Rechner erfordert nur wenige Klicks. Splashtop bietet außerdem eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es einfach macht, auf deinem Remote-Desktop zu navigieren und ihn zu steuern.
Leistungsstarke Verbindungen
Benutzer können aus der Ferne auf ressourcenintensive Workstations zugreifen, als ob sie direkt am Schreibtisch sitzen würden. 4K-Streaming mit bis zu 60 FPS und niedriger Latenz bieten Benutzern eine erstklassige Remote-Desktop-Verbindung.
Robuste Sicherheit und Compliance
Zwischen verschlüsselten Verbindungen, mehrstufigen Passwortoptionen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und anderen Sicherheitsfunktionen sind Ihre Daten sicher. Splashtop erfüllt mehrere Branchenvorschriften und Standards. Erfahren Sie mehr über sichere Remote-Desktop-Software.
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich kann von überall aus auf meinen Arbeitsdesktop zugreifen und ohne Bedenken arbeiten. Splashtop gibt mir die Flexibilität, die ich brauche, um Arbeit und Privatleben miteinander zu verbinden.
Bobby Bottom, Integrated Electrical
Von unseren zufriedenen Kunden
Es eignet sich hervorragend für mein Unternehmen. Ich habe mich vor allem wegen des Preises für dieses Produkt entschieden, da es im Vergleich zu anderen Angeboten mit ähnlichem Funktionsumfang um einiges günstiger ist.
Scott Evans, Digital Wave LLC
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich bin zu Splashtop gewechselt und finde es sowohl preiswert als auch schneller als das andere Produkt, das ich bisher verwendet habe.
Cara Dickman, X-TRA Custom Components Inc
Von unseren zufriedenen Kunden
Dies ist ein einfaches und zuverlässiges Tool, das ich auf Reisen verwenden kann oder wenn ich auf Informationen auf einem Gerät zugreifen muss, das ich nicht zur Hand habe.
Debbie Schmidt, DSH Solutions