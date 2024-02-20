Android Remote Desktop Software by Splashtop

Fernzugriffssoftware für Android
Fernzugriff auf und von Android-Geräten
Remote-Desktop-Lösung für Android-Geräte
Ortsunabhängiges Arbeiten
Nutzen Sie Ihre Android-Geräte, um auf Ihre Computer zuzugreifen, egal wo Sie sich befinden. Ihre Computer sind mit Splashtop immer für Sie zugänglich.
Unbegrenzte Flexibilität
Verwenden Sie Ihr Android, um auf jeden Computer zuzugreifen. Verwenden Sie jedes andere Gerät, um auf Ihre Android-Geräte zuzugreifen. Unbegrenzte Flexibilität für Remote-Arbeit und IT-Support.
Steigern Sie die Produktivität
Fühlen Sie sich, als würden Sie den aus der Ferne gesteuerten Computer persönlich verwenden – selbst wenn Sie von einem Android-Gerät aus darauf zugreifen. Öffnen Sie eine beliebige Datei und starten Sie jede App in Echtzeit.
Überragende Benutzeroberfläche
Einfache, schnelle, sichere und benutzerfreundliche Remote-Desktop-Software für Android. Nahtloser Fernzugriff bietet Ihnen ein persönliches Erlebnis, während Sie Ihr Gerät aus der Ferne steuern.
Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit des Android Remote-Desktops mit Splashtop
Mit der Splashtop Remote-Desktop-Software genießen Sie leistungsstarke Remote-Verbindungen mit allen Funktionen, die Sie von einem Remote-Desktop-Tool erwarten, selbst wenn Sie zu oder von Android-Geräten fernsteuern.
Während einer Remote-Desktop-Sitzung können Sie jede Datei öffnen und jede App ausführen, die sich auf Ihrem Remote-Computer befinden, einschließlich Software zur Videobearbeitung oder Programme für Grafikdesign und 3D-Modellierung.
So richten Sie Remote-Desktop für Android ein
Sie können die Splashtop Remote-Desktop-Software in nur wenigen Minuten einrichten. Sobald Sie Ihr Splashtop-Konto erstellt und die Splashtop Remote-Desktop-App auf Ihrem Android und anderen Geräten heruntergeladen haben, sind Sie startklar!
Möchten Sie Zugriff auf Ihren Computer von Ihrem Android-Tablet oder -Mobilgerät aus erhalten? Öffnen Sie die Splashtop-App, klicken Sie dann auf den Computer, auf den Sie Zugriff erhalten möchten, um die Fernverbindung zu starten. Sie sehen den Bildschirm Ihres Remote-Computers auf Ihrem Android-Gerät und können ihn steuern, als säßen Sie direkt davor.
Schauen Sie sich unsere Splashtop Remote-Desktop für Android Downloads an.
Android Remote-Desktop für Privatpersonen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen
Tägliche Aufgaben vereinfachen und produktiver sein, während Sie Ihren Desktop aus der Ferne steuern. Mit Splashtop erhalten Sie alle Top-Funktionen, die Sie benötigen.
Splashtop ist ideal, um Remote-Arbeit, Bildung, IT-Support und mehr zu ermöglichen! Verwenden Sie Ihre Android-Geräte, um von überall aus zu arbeiten. Bieten Sie Fernsupport für Android-Geräte. Mit Splashtop ist das alles möglich!
4 Hauptvorteile von Splashtop Remote-Desktop für Android
Plattformübergreifende Unterstützung
Greifen Sie remote auf Ihre Windows-, Mac OS- und Linux-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät aus zu. Splashtop funktioniert nahtlos auf Laptops, Tablets und Smartphones.
Benutzerfreundlichkeit
Sie sind nicht länger darauf beschränkt, direkt vor Ihrem Computer zu sitzen. Mit Splashtop haben Sie von Ihrem Android-Gerät aus Zugriff auf Ihren Computer und alle darauf befindlichen Dateien und Anwendungen. Arbeiten Sie nahtlos über Remote-Verbindungen.
Leistungsstarke Verbindungen
Der Zugriff auf Ihre Desktop-Computer von Ihrem Android-Gerät aus mit minimalen Verzögerungen, ermöglicht es Ihnen, so produktiv wie möglich zu sein. Genieße Remote-Desktop-Verbindungen in HD-Qualität.
Sicher und konform
Alle Fernsitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Splashtop erfüllt mehrere Branchenvorschriften und -standards. Erfahre mehr über sichere Remote-Desktop-Software.
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich habe mit anderen Remote-Desktop-Tools gearbeitet, und Splashtop ist ein viel besseres Produkt. Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit, die Möglichkeit, bestimmte Computer bestimmten Benutzern zuzuweisen, und die Möglichkeit, mich von meinem Telefon, Tablet und Computer aus bei einem PC anzumelden.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Von unseren zufriedenen Kunden
Bis jetzt bin ich begeistert. Die Latenz ist so gering, dass ich das Gefühl hatte, an dem Gerät zu arbeiten. Das ist genau das, was ich brauche. Alles ist leicht verständlich und einfach zu verwenden ... Ich habe die Splashtop-App für das Handy verwendet, um den Status meiner Systeme zu überprüfen, und dafür ist sie perfekt.
Brian Davids
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich kann von überall aus auf meinen Arbeitsdesktop zugreifen und ohne Bedenken arbeiten. Splashtop gibt mir die Flexibilität, die ich brauche, um Arbeit und Privatleben miteinander zu verbinden.
Bobby Bottom, Integrated Electrical