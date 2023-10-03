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Unsere Integrationspartner

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Acronis Logo

Akronis

Benutzer können eine Splashtop-Fernsteuerungssitzung von der Acronis-Plattform aus starten und Endbenutzern schnelle technische Unterstützung bieten, wann und wo immer sie erforderlich ist.

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Addigy Logo

Addigy

Benutzer können eine Splashtop Fernsitzung von der Addigy-Plattform für die Verwaltung von Apple-Geräten aus starten und so den Endbenutzern jederzeit und überall schnelle technische Unterstützung bieten.

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AppTec360 logo

AppTec360

Splashtop On-Demand Support (SOS) ist in den MDM/MAM-Lösungen von AppTec360 integriert und ermöglicht so die Remote-Ansicht von iOS- und die Fernsteuerung von Android-Geräten.

Atera logo

Atera

Fernsteuerungstechnologie in der RMM-Lösung von Atera, die es Technikern ermöglicht, aus der Ferne auf Computer zuzugreifen. Fügen Sie weitere Splashtop-Lösungen hinzu, um den betreuten Schnellsupport zu nutzen.

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Bitdefender Logo

Bitdefender

Die preisgekrönte Antimalware-Technologie von Bitdefender ist in die Splashtop-Konsole integriert und gibt IT- und MSPs die Möglichkeit, ihre verwalteten Computer mit Endpunkt-Sicherheitstechnologie zu schützen.

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Canopy logo in blue

Canopy

Durch die RMM-Integration von Canopy mit Splashtop können Benutzer nahtlos von der Canopy-Plattform aus eine Fehlerbehebung aus der Ferne durchführen. Canopy unterstützt auch unkomplizierte Integrationen für Splashtop-Produkte.

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The image shows the CrowdStrike logo with the word CROWDSTRIKE in bold red uppercase letters and three red wing-like streaks to the left. The background is light gray.

CrowdStrike

Splashtop hilft IT-Teams, CrowdStrike-Erkennungen schneller zu erkennen und zu reagieren, indem es Endpunkt-Sichtbarkeit, Verwaltung und Fernsupport in einer einzigen Konsole kombiniert.

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Datto Logo

Datto

Splashtop stellt die Fernsteuerungstechnologie in Datto RMM zur Verfügung. Fügen Sie andere Lösungen von Splashtop hinzu, um schnellen beaufsichtigten Support zu bieten

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e-Jan logo

e-Jan (Japan)

Splashtop for Cachatto – eine lokale, sichere Fernzugriffslösung für EJAN – bietet ein hohes Maß an Sicherheit speziell für Unternehmen.

Freshdesk Logo

Freshdesk

Aktivieren Sie die Fernunterstützung von Freshdesk aus, um schnell auf die Geräte Ihrer Benutzer zuzugreifen und sie fernzusteuern, wenn sie in Splashtop SOS integriert sind. Dazu ist keine vorherige Installation auf dem Endbenutzergerät erforderlich.

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FreshService Logo

FreshService

Innerhalb des Freshservice-Tickets können Sie direkt Fernzugriffssitzungen durchführen, um sofortigen Support über die Integration von Splashtop SOS in Freshservice leisten zu können. Alle Sitzungen sind verschlüsselt und werden im Ticket protokolliert.

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The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

Splashtops Fernzugriffsintegration bietet eine All-in-One-Ticketing- und Support-Lösung mit der HaloISTM und Halo PSA-Integration.

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The image shows the InvGate logo with a stylized circular icon on the left and the word invgate in lowercase blue letters on the right.

InvGate

Vereinfachen Sie das IT-Asset-Management und ermöglichen Sie Fernsupport mit InvGate und Splashtop, sodass IT-Teams Geräte von einer einzigen Plattform aus warten und verwalten können. 

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Ivanti Logo

Ivanti

Splashtop ist in der Smart Device Remote Control von Ivanti Avalanche enthalten. Sie können zudem Ivanti ITSM mit Produkten von Splashtop für erweiterte Fernunterstützungslösungen kombinieren.

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Jamf Logo

JAMF

Jamf-Administratoren können ihren Teammitgliedern den Fernzugriff auf PCs und Macs ermöglichen und Fernunterstützung für die iOS-Geräte ihrer Benutzer leisten.

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Jira Logo

Jira

Ermöglichen Sie Ihren Technikern, auf die Computer Ihrer Endbenutzer per Fernzugriff zuzugreifen, indem sie Splashtop-Fernverbindungen innerhalb von Jira starten.

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JumpCloud logo

JUMPCLOUD

Authentifizieren Sie sich und melden Sie sich über die cloudbasierte SSO-Lösung von JumpCloud bei Splashtop an. Verfügbar in Splashtop Enterprise.

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KACE by Quest logo featuring a large orange circle with a white letter K formed by connected dots, next to the words KACE by Quest in black and orange text.

KACE Cloud

Optimieren Sie den Fernzugriff und -support mit KACE Cloud von Quest and Splashtop, damit IT Teams Probleme schnell von einer einzigen Plattform aus lösen können.

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Maas360 Logo

MaaS360

Splashtop ist auf dem Marketplace von IBM MaaS360 erhältlich, damit Sie unsere Fernzugriffslösungen in die MDM/MAM-Sicherheitskontrollen von MaaS360 integrieren können. Splashtop erweitert MaaS360 außerdem durch die Remote-Ansicht von iOS- und die Fernsteuerung von Android-Geräten.

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Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

Dank der Integration von Splashtop On-Prem in Active Directory kann jede Anwendersitzungsanfrage authentifiziert bzw. autorisiert werden.

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Logo with the text Member of Microsoft Intelligent Security Association and Microsoft Security next to the Microsoft logo of four colored squares.

Microsoft Intune

Sicheres cloudbasiertes RADIUS für zertifikatsbasierten Wi-Fi-Zugang. Kompatibel mit Microsoft Cloud PKI.

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Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

Verbinden Sie sich direkt aus dem Microsoft Teams-Chat heraus mit den Computern Ihrer Benutzer und bieten Sie sofortige Fernunterstützung. Keine vorherige Installation erforderlich.

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Naverisk logo

Naverisk

Splashtop stellt die Fernsteuerungstechnologie innerhalb der RMM-Lösung von Naverisk zur Verfügung. Dabei können Sie die Software um andere Lösungen von Splashtop erweitern, um beaufsichtigten Schnellsupport leisten zu können

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Logo of NinjaOne

NinjaOne

Mit NinjaRMM und dem Add-on von Splashtop können Sie Fernunterstützung für Ihre verwalteten Computer bieten. Sie können die Software dabei um andere Lösungen von Splashtop erweitern, um beaufsichtigten Schnellsupport leisten zu können.

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OneLogin logo

ONELOGIN

Authentifizieren Sie sich mit Ihren Zugangsdaten von OneLogin. Das Single Sign-On (SSO) von OneLogin bietet zentralisierte, einfache und sichere Authentifizierung.

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The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

Salesforce (Englisch)

Greifen Sie aus der Ferne auf die Computer der Endbenutzer zu und unterstützen Sie diese direkt aus Salesforce-Objekten heraus, um die IT-Effizienz und den Kundenservice zu verbessern.

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SentinelOne

Splashtop hilft IT-Teams, den SentinelOne-Schutz effizienter zu verwalten, indem Agentenbereitstellung, Abdeckungsübersicht, Endpunktmanagement und Fernsupport in einer einzigen Konsole zusammengeführt werden.

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ServiceNow Logo

ServiceNow

Dank der Integration von Splashtop Enterprise in ServiceNow können Sie direkt innerhalb eines ServiceNow-Incidents auf die Computer Ihrer Endbenutzer zugreifen.

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Soliton Logo

Soliton (Japan)

Splashtop On-Prem ist in der Anwendung Soliton SecureDesktop eingebettet und bietet ein hohes Maß an Sicherheit für Behörden und Unternehmen. Es ermöglicht ebenfalls die Fernsteuerung von Android-Geräten.

Spiceworks Logo

Spiceworks

Splashtop SOS lässt sich in Spiceworks Help Desk integrieren, sodass Sie ganz einfach Supportsitzungen auf Abruf auf den Computern Ihrer Benutzer durchführen können.

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The Splunk logo, featuring the word splunk in bold lowercase black letters followed by a large right-facing angle bracket (greater-than sign) and a registered trademark symbol.

Splunk

Die Integration von Splashtop mit Splunk ermöglicht eine erweiterte Sicherheitsüberwachung, indem Sitzungs- und Ereignisprotokolle für eine tiefere Analyse exportiert werden, was Unternehmen dabei hilft, Einblicke zu verbessern, die Compliance zu optimieren und die Sicherheit zu erhöhen.

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Super Ops AI Logo

SuperOps

Starten Sie eine Splashtop-Fernsteuerungssitzung innerhalb der SuperOps-Plattform. Dadurch wird den Endbenutzern jedes Mal, wenn ein Problem auftritt, technische Unterstützung geboten.

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SWIF logo

Swif

Die leistungsstarke Fernsteuerungslösung von Splashtop ist in die Swif.ai-Plattform integriert und ermöglicht den Fernzugriff auf Windows- und Mac-Geräte mit einem Klick.

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Syncro Logo

SYNCRO

Innerhalb von SyncroMSP können Sie dank der Integration von Splashtop eine Fernzugriffssitzung starten, um jederzeit auf Ihre verwalteten Computer zuzugreifen. Dies ist selbst dann möglich, wenn sich kein Endbenutzer in der Nähe des Geräts befindet.

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tiflux logo

TIFLUX

Splashtop ist vollständig in TiFlux Service Desk integriert, um IT-Supporttechnikern sofortigen Fernzugriff auf ihre verwalteten Computer zu ermöglichen.

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Tokai Group Logo

Tokai (Japan)

Splashtop On-Prem wird von Tokai Cable and Telecom als Fernzugriffs-Cloudlösung für kleine und mittelständische Unternehmen gehostet.

The image displays the word Yamaha in bold, black, sans-serif font on a white background.

Yamaha

Splashtop for IoT ist in der Robotiklösung von Yamaha integriert, um die Fernüberwachung, -verwaltung und -unterstützung zu ermöglichen.

Zebra Integration validated

Zebra

Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernsupport für Zebra-Geräte.

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zendesk logo

ZENDESK

Führen Sie Fernzugriffssitzungen innerhalb von Zendesk-Support-Tickets durch, um sofortigen Support zu leisten – die Verbindung ist mit nur wenigen Klicks hergestellt. Dafür ist keine Installation auf dem Client-Gerät erforderlich.

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RMM-Partner

Wenn Sie ein RMM-Paket verwenden, in dem Splashtop nicht integriert ist, lesen Sie bitte unseren Supportartikel für Details zur leichten Integration.

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Andere RMMs

  • Möglicherweise können Sie einige der Elemente selbst implementieren
  • Die anderen Elemente erfordern möglicherweise Änderungen in der RMM-Software

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