Verbesserte Fernverwaltung für IoT-Geräte in Canopy
Die leistungsstarke Fernsteuerungslösung von Splashtop ist in die Canopy-Plattform integriert und ermöglicht den Zugriff mit einem Klick auf die Fernverwaltung und -unterstützung von Hardwaresystemen und IoT-Geräten.
Hauptmerkmale:
Sicherer, leistungsstarker Fernsupport mit einem Klick für spezielle Hardware- und IoT-Geräte über die Canopy-Plattform, auch ohne Anwesenheit eines Endbenutzers.
In-Session-Funktionen wie Dateiübertragung, Ferndruck, Chat und mehr.
Automatische Protokollierung von Fernzugriff-Sitzungen innerhalb der Canopy-Plattform.
Hauptvorteile:
Effizienz: Probleme mit speziellen Hardwaresystemen schnell und effizient mit zuverlässigem Fernzugriff lösen, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die betriebliche Effizienz verbessert werden.
Benutzerfreundlichkeit: Fernzugriff-Sitzungen mit nur einem Klick innerhalb der Canopy-Plattform starten und so den Support-Prozess optimieren.
Anpassungsfähigkeit: Unterstützung von POS-Systemen, Selbstbedienungskiosken (einschließlich Peripheriegeräten), digitalen Displays, Sicherheitssystemen wie Kameras und Zugriffskontrollen sowie eine Reihe spezieller IoT-Geräte, die auf spezifische Branchenanforderungen zugeschnitten sind. Canopy und Splashtop bieten eine flexible Lösung für verschiedene Branchen.
Kosteneinsparungen: Reduzierung des Bedarfs an Support und Wartung vor Ort, wodurch Zeit und Ressourcen eingespart werden.
On-Demand-Fernsupport für zusätzliche Hardware-Systeme und IoT-Geräte
Canopy-Benutzer können auch Splashtop SOS erwerben, um Ad-hoc-Fernsupport für Hardwaresysteme und IoT-Geräte bereitzustellen, die nicht unter Canopy verwaltet werden.