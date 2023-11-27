Verbesserte Geräteverwaltung mit Swif.ai
Die leistungsstarke Fernsteuerungslösung von Splashtop ist in die Swif.ai-Plattform integriert und ermöglicht den Fernzugriff auf Windows- und Mac-Geräte mit einem Klick.
Hauptmerkmale:
Sicherer, leistungsstarker Fernzugriff mit einem Klick auf Windows- und Mac-Computer über die Swif.ai-Plattform, auch ohne Anwesenheit eines Endbenutzers.
In-Session-Funktionen wie Dateiübertragung, Ferndruck, Chat und mehr.
Automatische Protokollierung von Fernzugriffssitzungen innerhalb der Swif.ai-Plattform.
Hauptvorteile:
Effizienz: Löse Probleme schnell und effizient mit zuverlässigem und leistungsstarkem Fernzugriff auf Windows- und Mac-Computer, reduziere Ausfallzeiten und verbesser die IT-Effizienz.
Benutzerfreundlichkeit: Starte Fernzugriff-Sitzungen mit nur einem Klick innerhalb der Swif.ai-Plattform und optimiere so den Support-Prozess.
Kosteneinsparungen: Reduzierung des Bedarfs an Support und Wartung vor Ort, wodurch Zeit und Ressourcen eingespart werden.
On-Demand-Fernsupport für zusätzliche Geräte
Benutzer können Splashtop SOS auch erwerben, um Ad-hoc-Fernsupport für Computer und Mobilgeräte bereitzustellen, die nicht unter Swif.ai verwaltet werden.