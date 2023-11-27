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SWIF x Splashtop Enhanced Device Management with Swif.ai

Verbesserte Geräteverwaltung mit Swif.ai

Die leistungsstarke Fernsteuerungslösung von Splashtop ist in die Swif.ai-Plattform integriert und ermöglicht den Fernzugriff auf Windows- und Mac-Geräte mit einem Klick.

Erste SchritteMehr erfahren

Hauptmerkmale:

  • Sicherer, leistungsstarker Fernzugriff mit einem Klick auf Windows- und Mac-Computer über die Swif.ai-Plattform, auch ohne Anwesenheit eines Endbenutzers.

  • In-Session-Funktionen wie Dateiübertragung, Ferndruck, Chat und mehr.

  • Automatische Protokollierung von Fernzugriffssitzungen innerhalb der Swif.ai-Plattform.


Hauptvorteile:

  • Effizienz: Löse Probleme schnell und effizient mit zuverlässigem und leistungsstarkem Fernzugriff auf Windows- und Mac-Computer, reduziere Ausfallzeiten und verbesser die IT-Effizienz.

  • Benutzerfreundlichkeit: Starte Fernzugriff-Sitzungen mit nur einem Klick innerhalb der Swif.ai-Plattform und optimiere so den Support-Prozess.

  • Kosteneinsparungen: Reduzierung des Bedarfs an Support und Wartung vor Ort, wodurch Zeit und Ressourcen eingespart werden.


On-Demand-Fernsupport für zusätzliche Geräte

Benutzer können Splashtop SOS auch erwerben, um Ad-hoc-Fernsupport für Computer und Mobilgeräte bereitzustellen, die nicht unter Swif.ai verwaltet werden.