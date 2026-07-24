Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) nutzen in der Regel eine Vielzahl von Geräten. Jedes dieser Geräte verfügt wiederum über mehrere Anwendungen von Drittanbietern. Allerdings fehlt KMU oft das große Sicherheitsteam, das nötig ist, um all diese Endpunkte und Anwendungen zu verwalten.
Infolgedessen sind diese Unternehmen mit mehreren Endpunktrisiken konfrontiert – sowohl durch aktive Bedrohungen als auch durch operative Lücken. Verzögerte Patches, schwache Zugriffskontrollen, nicht verwaltete Geräte und eingeschränkte Transparenz können alle zu Sicherheitslücken beitragen, die Systeme und Daten gefährden können.
Zu den größten Endpoint-Sicherheitsrisiken für KMU gehören Phishing und gestohlene Zugangsdaten, ungepatchte Software, Malware und Ransomware, nicht verwaltete Geräte, schwache Konfigurationen, übermäßige Zugriffsrechte, unsicherer Fernzugriff, eingeschränkte Endpoint-Transparenz, langsame Behebung und menschliche Fehler.
Bei all diesen Risiken ist es wichtig, Prioritäten zu setzen – aber welche Endpunktsicherheitsrisiken sind am kritischsten, und wie können sie angegangen werden? Sehen wir es uns an …
Was ist ein Endpunktsicherheitsrisiko?
Risiken für die Endpunktsicherheit sind Bedrohungen, Schwachstellen und Kontrolllücken, durch die ein Unternehmensgerät oder die Daten und Systeme, auf die es zugreifen kann, gefährdet werden könnten. Zu diesen Endpunkten können Mitarbeiter-Laptops, Desktop-Computer, Server, Remote-Geräte und alle für die geschäftliche Nutzung zugelassenen privaten Geräte gehören.
Beachten Sie, dass Endpunktrisiken nicht dasselbe sind wie Netzwerk- oder Cloud-Sicherheitsrisiken. Allerdings kann es Überschneidungen zwischen ihnen geben – und oft ist das auch der Fall.
Warum Endpunktsicherheit besonders herausfordernd für KMU ist
Obwohl Endpunktsicherheit für Unternehmen jeder Größe unverzichtbar ist, fällt es kleinen und mittleren Unternehmen oft schwer, das hohe Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten, das sie benötigen. Dafür gibt es oft mehrere Gründe, darunter:
Begrenzte IT- und Sicherheitsressourcen bedeuten, dass sie nicht so viel in Endpunktsicherheit investieren können, wie sie sollten.
Ein inkonsistentes Gerätemanagement in Remote- und Hybrid-Teams erschwert es, jeden Endpunkt angemessen zu unterstützen.
Verzögertes Patchen und Software-Updates lassen Geräte länger ungeschützt, als sicher ist.
Die Abhängigkeit von mehreren voneinander getrennten Tools führt zu uneinheitlichen, übermäßig komplexen Prozessen.
Private Geräte und Schatten-IT setzen Geräte dem Risiko aus, ohne dass das IT-Team davon weiß.
Die eingeschränkte Transparenz beim Gerätezustand und Sicherheitsstatus erschwert es, zu erkennen, welche Geräte Updates oder Support benötigen.
Wenn bei der Erkennung eines Problems nicht schnell reagiert wird, kann das zu weitreichenden Schäden und eskalierenden Problemen führen.
Jedes einzelne dieser Probleme kann es erschweren, selbst häufige Endpunktprobleme zu verhindern und einzudämmen. Glücklicherweise lassen sie sich mit den richtigen Tools angehen und bewältigen.
Die 10 größten Endpoint-Sicherheitsrisiken für KMU
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns einige der größten Endpunktsicherheitsrisiken an. Wenn Sie diese verstehen, können wir uns besser dagegen schützen und erkennen, wo die Probleme liegen.
1. Phishing und gestohlene Zugangsdaten
Phishing, Anmeldedatendiebstahl und andere Social-Engineering-Betrugsmaschen können Angreifern Zugriff auf Konten und Endpunkte verschaffen. Das wird noch einfacher, wenn Mitarbeitende Passwörter wiederverwenden oder dem Unternehmen Authentifizierungstools fehlen, da ein kompromittiertes Konto so leichter breiteren Zugriff ermöglichen kann.
Unternehmen können sich mit starken Passwortpraktiken, Zugriffsbeschränkungen und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) vor diesen Angriffen schützen. Schulungen zur Sensibilisierung der Benutzer sind jedoch ebenfalls von unschätzbarem Wert, da sie Mitarbeitenden helfen, Betrugsversuche und andere Tricks zu erkennen, damit sie ihre Konten und Passwörter schützen können.
2. Nicht gepatchte Betriebssysteme und Anwendungen
Patches sind entscheidend, um bekannte Schwachstellen in Betriebssystemen und Anwendungen zu beheben. Doch uneinheitliche Update-Zeitpläne und eine eingeschränkte Transparenz bei Patches können die ordnungsgemäße Aktualisierung von Endpunkten für kleine IT-Teams erschweren. Ohne ein geeignetes Patch-Management riskieren sie, Geräte bekannten Schwachstellen auszusetzen, die andernfalls vermeidbar wären.
Diese Risiken lassen sich durch automatisiertes Patch-Management reduzieren, das fehlende Updates erkennt und genehmigte Patches gemäß definierten Richtlinien, Zeitplänen und Gerätegruppen bereitstellt. Eine gute Patch-Management-Lösung sollte auch eine Priorisierung von Schwachstellen umfassen, damit die kritischsten Bedrohungen zuerst behoben werden, zusammen mit einer kontinuierlichen Nachverfolgung erfolgreicher und fehlgeschlagener Updates, um Bereitstellungsergebnisse zu überprüfen und die Audit-Bereitschaft zu unterstützen.
3. Malware und Ransomware
Malware und Ransomware sind häufige Bedrohungen, die über schädliche Downloads, Phishing, kompromittierte Websites oder offengelegte Schwachstellen auf Geräte gelangen können. Diese Angriffe können erhebliche Schäden an Geräten verursachen, darunter die Verschlüsselung von Dateien, die Störung des Betriebs, der Diebstahl sensibler Daten und die Ausbreitung auf verbundene Systeme.
Unternehmen sollten in einen robusten Endpunktschutz investieren, um sich gegen diese Bedrohungen zu verteidigen. Dazu gehört, Geräte ordnungsgemäß zu patchen, eingeschränkte Berechtigungen aufrechtzuerhalten, getestete Backups kritischer Systeme und Daten vorzuhalten und schnelle Isolationsverfahren bereitzustellen, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern.
4. Unverwaltete und unbekannte Geräte
Wenn Geräte unverwaltet bleiben, können sie von genehmigten Sicherheitskonfigurationen abweichen und erforderliche Updates verpassen, wodurch sie für Angreifer leichter zum Ziel werden. Dazu gehören persönliche Geräte, vergessene Systeme, Endpunkte von Auftragnehmern sowie nicht genehmigte Geräte und Shadow-IT-Tools, die außerhalb der normalen IT-Aufsicht betrieben werden. Unternehmen müssen ein aktuelles Inventar aller ihrer Endpunkte pflegen und klare Anforderungen für den Geschäftszugriff definieren, damit unbekannte Geräte keine neuen Risiken verursachen.
5. Schwache Endpunktkonfigurationen
Endpunktsicherheit hängt von einer konsistenten Konfiguration auf jedem verwalteten Gerät ab. Unsichere Einstellungen (z. B. deaktivierte Firewalls, uneinheitliche Kennwortanforderungen und falsch konfigurierte Sicherheitstools) können Endpunkte jedoch anfällig für Angriffe machen. Unternehmen sollten ihre Endpunktrichtlinien standardisieren, um sicherzustellen, dass jedes Gerät ihre Sicherheitsstandards einhält – einschließlich Transparenz für jeden Endpunkt und automatisierter Behebung, wo immer möglich.
6. Übermäßige oder veraltete Zugriffsrechte
Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wer die Berechtigung hat, worauf zuzugreifen. Gemeinsam genutzte Konten, veraltete Berechtigungen und verzögertes Offboarding können dazu führen, dass unbefugte Nutzer oder unzufriedene ehemalige Mitarbeitende Zugriff erhalten.
Übermäßige Berechtigungen können Geräte anfällig für Malware, unbefugte Änderungen und ähnliche Bedrohungen machen. Daher wird Unternehmen empfohlen, Least-Privilege-Zugriff und rollenbasierte Zugriffskontrolle zur Verwaltung des Benutzerzugriffs zu verwenden sowie individuelle Konten und eine schnelle Entprovisionierung einzusetzen, damit der Zugriff auf die Benutzer beschränkt bleibt, die ihn benötigen.
7. Unsicherer Fernzugriff
Cybersicherheit ist nicht optional, insbesondere nicht für den Fernzugriff. Unsicherer Zugriff über offengelegte Dienste, gemeinsam genutzte Anmeldedaten, nicht verwaltete Fernzugriffs-Tools und schwache Authentifizierung kann Geräte anfällig machen.
Stattdessen sollte der Fernzugriff zentral verwaltet und auf autorisierte Benutzer beschränkt werden. Der Einsatz von Tools wie Multi-Faktor-Authentifizierung, granularen Berechtigungen und Sitzungsprotokollierung kann helfen, sicheren Fernzugriff aufrechtzuerhalten, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.
8. Eingeschränkte Endpunkttransparenz
Wenn Unternehmen und IT-Teams keinen Überblick über ihre Endpunkte haben, können sie fehlende Patches, veraltete Software oder nicht konforme Geräte nicht erkennen. Dadurch wird es schwieriger, Sicherheitslücken zu beheben oder Bedrohungen zu erkennen, was die Reaktion auf auftretende Probleme zusätzlich verzögert. Unternehmen benötigen einen klaren Überblick über ihre Endpunkte. Deshalb ist es wichtig, eine Lösung mit zentralisierten Dashboards, automatisierter Software- und Hardwareinventarisierung, Einblicken in Schwachstellen, Echtzeitwarnungen und Statusberichten zu finden.
9. Langsame Erkennung und Behebung
Sicherheitstools können zwar umgehend Warnmeldungen liefern, ihr Nutzen ist jedoch begrenzt, wenn die Warnungen nicht schnell geprüft und bearbeitet werden. Ist der Zeitraum zwischen dem Erkennen eines Risikos und seiner Behebung zu groß, können Geräte viel zu lange anfällig bleiben, wodurch die Bedrohungen noch schwerwiegender werden. Unternehmen sollten über klare Reaktions-Workflows verfügen sowie über automatisierte Maßnahmen und Funktionen zur Fehlerbehebung per Fernzugriff, um Warnmeldungen so schnell wie möglich zu bearbeiten, sowie über festgelegte Eskalationsverfahren für Probleme, die sich nicht schnell lösen lassen.
10. Insider-Risiken und menschliche Fehler
Ganz gleich, wie gut Sie sich gegen bösartige Angriffe und technologische Bedrohungen schützen – einfache menschliche Fehler bleiben immer ein Risiko. Mitarbeitende können versehentlich Daten offenlegen, unsichere Dokumente herunterladen, Endpunkte falsch konfigurieren oder privilegierten Zugriff missbrauchen. Auch wenn dies absichtlich geschehen kann, ist es genauso wahrscheinlich, dass es völlig versehentlich passiert.
Deshalb sind Mitarbeiterschulungen so wichtig. Mitarbeitende sollten darin geschult werden, wie sie Phishing verhindern und andere bewährte Sicherheitspraktiken umzusetzen, und es sollte klare Verfahren dafür geben, was zu tun ist, wenn – nicht falls – etwas schiefläuft. Darüber hinaus können Least-Privilege-Zugriff, Aktivitätsprotokollierung und Automatisierungstools, die die Abhängigkeit von manuellen Entscheidungen verringern, Sicherheit und Effizienz verbessern.
Wie KMU Risiken für die Endpunktsicherheit priorisieren können
Mit etwas Planung und Voraussicht lassen sich Endpunktsicherheitsrisiken leicht priorisieren und sicherstellen, dass die gefährlichsten Bedrohungen zuerst angegangen werden.
Identifizieren Sie zunächst jeden Endpunkt, der auf Unternehmenssysteme zugreifen kann. Dadurch entsteht die Grundlage für alle Geräte, die überwacht und verwaltet werden müssen.
Identifizieren Sie als Nächstes fehlende Patches, veraltete Anwendungen und nicht unterstützte Software. Dies sind alles Risiken, die angegangen werden müssen.
Sobald die Risiken identifiziert sind, können Sie damit beginnen, aktiv ausgenutzte Schwachstellen mit hoher Auswirkung zu priorisieren. Das sind aktuell die kritischsten und fortlaufenden Bedrohungen, denen Sie gegenüberstehen.
Stellen Sie sicher, dass Sie starke Authentifizierung und das Prinzip der geringsten Rechte durchsetzen, um Konten zu schützen und Benutzer zu verifizieren.
Standardisieren Sie Endpunktsicherheits- und Konfigurationsrichtlinien, um eine konsistente Durchsetzung auf allen Endpunkten sicherzustellen.
Automatisieren Sie wiederkehrende Patch- und Behebungsaufgaben, um IT-Teams Zeit zu sparen und Endpoints angemessen zu schützen.
Überwachen Sie den Status Ihrer Endpunkte kontinuierlich, statt sich auf regelmäßige Prüfungen zu verlassen, damit Sie neue Bedrohungen schnell erkennen, sobald sie auftreten.
Dokumentieren Sie Reaktionsverfahren für kompromittierte oder nicht konforme Geräte, damit Sie klare Aufzeichnungen darüber haben, wie diese behandelt werden.
Denken Sie daran: Die Priorisierung muss mit den Risiken beginnen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgenutzt werden und erheblichen Schaden oder Störungen verursachen können. Auch wenn jedes Risiko mit der Zeit angegangen werden sollte, ist es für die Bedrohungspriorisierung entscheidend zu wissen, welche am kritischsten sind.
Unverzichtbare Endpoint-Sicherheitskontrollen für KMU
KMU benötigen ein mehrschichtiges Set an Endpunktsicherheitskontrollen. Diese Funktionen können aus mehreren integrierten Tools und Prozessen stammen:
Multi-Faktor-Authentifizierung zur Validierung von Benutzern bei der Anmeldung.
Automatisiertes Patchen von Betriebssystemen und Anwendungen von Drittanbietern, um Patch-Lücken in unterstützten Systemen und Anwendungen zu reduzieren.
Antivirus oder Endpoint Detection and Response, um Bedrohungen schnell zu identifizieren und darauf zu reagieren.
Zentralisierte Endpunktinventarisierung, damit IT-Teams alle Ihre Endpunkte einfach nachverfolgen und verwalten können.
Transparenz und Priorisierung von Schwachstellen , um Bedrohungen zu identifizieren und sicherzustellen, dass die kritischsten zuerst behoben werden.
Zugriffskontrollen nach dem Least-Privilege-Prinzip, um den Zugriff einzuschränken und unbefugte Benutzer fernzuhalten.
Sicherer Fernzugriff, damit Mitarbeitende von überall aus arbeiten können, ohne die Cybersicherheit zu gefährden.
Standardisierte Richtlinien für die Endpunktkonfiguration, um sicherzustellen, dass jeder Endpunkt Ihren Sicherheitsrichtlinien und -vorgaben entspricht.
Getestete Backup- und Wiederherstellungsprozesse, um kritische Systeme und Daten nach einem Vorfall wiederherzustellen.
Endpoint-Warnmeldungen und dokumentierte Incident-Response-Workflows zur schnellen Identifizierung und Reaktion auf potenzielle Bedrohungen.
Wie Splashtop KMU dabei hilft, Sicherheitsrisiken bei Endpunkten zu reduzieren
Endpunktsicherheit und -management sind für Unternehmen jeder Größe unverzichtbar, doch insbesondere KMU müssen darauf achten, eine Plattform zu finden, die die benötigten Kontrollen und Funktionen zu einem erschwinglichen Preis bietet. Hier kommt Splashtop AEM (autonomes Endpunktmanagement) ins Spiel und bietet die Transparenz, das Patch-Management, die Warnmeldungen und die Automatisierung, die IT-Teams benötigen, um die Gefährdung von Endpunkten zu reduzieren und konsistenter zu reagieren.
Mit Splashtop AEM können Sie:
1. Endpoint-Transparenz verbessern
Splashtop AEM bietet IT-Teams klare Transparenz über jeden ihrer Endpunkte, einschließlich des allgemeinen Zustands, des Softwareinventars, des Patch-Status und von Schwachstelleninformationen. All dies ist über eine zentrale, benutzerfreundliche Konsole zugänglich und hilft Mitarbeitern, Bedrohungen besser zu identifizieren und zu priorisieren und gleichzeitig die Zahl nicht verwalteter Geräte zu reduzieren.
2. Patch-Management und Fehlerbehebung automatisieren
Splashtop AEM bietet automatisiertes Patch-Management, das automatisches Patching für unterstützte Betriebssysteme und Drittanbieteranwendungen unterstützt. Mit Splashtop AEM können IT-Teams das Patching mit richtlinienbasierten Aktionen, Skripten, Warnmeldungen und Remediations-Workflows automatisieren, damit Updates konsistent angewendet und manuelle Remediationsarbeiten reduziert werden.
3. Sicherer Fernzugriff und Fernsupport
Wenn ein Problem eine praktische Untersuchung erfordert, können IT-Teams die Fernzugriffs- und Fernsupport-Funktionen von Splashtop nutzen, um sich mit verwalteten Geräten zu verbinden und Fehler aus der Ferne zu beheben. Splashtop bietet Sicherheits- und Verwaltungskontrollen wie Multi-Faktor-Authentifizierung, granulare Berechtigungen und Sitzungsprotokollierung, damit IT-Teams Probleme schnell untersuchen und beheben können, während zentrale Zugriffskontrollen und die Überwachung von Sitzungen erhalten bleiben.
4. Fügen Sie Endpunktschutz dort hinzu, wo er benötigt wird
Splashtop Antivirus, powered by Bitdefender, ist als Add-on für Unternehmen verfügbar, die einen über die Splashtop-Plattform verwalteten Virenschutz wünschen. Es kann Endpunkt-Patching, Transparenz und Zugriffskontrollen ergänzen und dabei helfen, Malware auf geschützten Endpunkten zu erkennen und zu blockieren.
Erstellen Sie ein besser verwaltbares Endpunktsicherheitsprogramm
KMU sind mit einer Vielzahl von Cyberbedrohungen konfrontiert, die durch uneinheitliche Sicherheitspraktiken, verzögerte Reaktionen und eingeschränkte Transparenz über Endpunkte hinweg noch verschärft werden können. KMU und ihre IT-Teams benötigen einen mehrschichtigen Ansatz, der Identität, Patch-Management, Endpunktschutz, Zugriff, Reaktionen und mehr abdeckt, um sicherzustellen, dass sie ihr Netzwerk und ihre Geräte angemessen schützen.
Mit Splashtop AEM können Unternehmen jeder Größe Endpunkte in ihrer gesamten Umgebung nahtlos verwalten – unabhängig davon, von wo aus gearbeitet wird. Splashtop AEM bietet zentrale Transparenz über verwaltete Geräte, Hardware- und Softwareinventar, automatisiertes Patch-Management, konfigurierbare Warnmeldungen, Skripte und Remediation-Tools.
Möchten Sie zentrale Transparenz über Endpunkte, automatisiertes Patchen und schnellere Behebung für Ihr Unternehmen erreichen? Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop AEM.