Ist TeamViewer wieder ausgefallen? Mit Splashtop sind Sie wieder einsatzbereit

Manchmal kann TeamViewer oder eine Fernzugriffslösung aufgrund regelmäßiger geplanter Wartungsarbeiten oder aus anderen Gründen ausfallen, daher ist es immer eine gute Idee zu wissen, welche anderen Fernzugriffslösungen verfügbar sind. Splashtop ist eine kostengünstige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie immer Fernzugriffsfunktionen zur Verfügung haben.
Die Auswirkungen von TeamViewer-Ausfallzeiten auf den Geschäftsbetrieb
Die Ausfallzeit von TeamViewer kann den Geschäftsbetrieb stark beeinträchtigen, insbesondere für Unternehmen, die für ihre täglichen Aufgaben auf einen nahtlosen Fernzugriff angewiesen sind. Wenn TeamViewer ausfällt, können Mitarbeiter nicht auf kritische Systeme und Daten zugreifen, was zu einem erheblichen Produktivitätsverlust führt. Projekte können sich verzögern, Termine nicht eingehalten werden und der Kundenservice kann darunter leiden, da Support-Teams nicht mehr in der Lage sind, Probleme aus der Ferne zu beheben.
Die finanziellen Auswirkungen können ebenfalls erheblich sein. Ausfallzeiten können zu Umsatzeinbußen führen, besonders für Unternehmen, die enge Zeitpläne haben oder auf zeitnahe Kundeninteraktionen angewiesen sind. Darüber hinaus stehen IT-Teams bei diesen Ausfällen oft unter erhöhtem Druck, da sie nach alternativen Lösungen suchen oder auf eine Flut von Support-Tickets reagieren müssen. Diese zusätzliche Belastung kann zu Burnout und einer verminderten Gesamteffizienz führen.
Suchen Sie nach ununterbrochenem Fernzugriff? Darum sticht Splashtop hervor
Splashtop bietet eine robuste und zuverlässige Alternative für Fernzugriff. Splashtop ist darauf ausgelegt, konsistente, leistungsstarke Remote-Verbindungen bereitzustellen und sicherzustellen, dass Sie auf Ihre Workstations, Server und Dateien ohne Unterbrechungen zugreifen können. Mit erstklassigen Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung und Multifaktor-Authentifizierung sorgt Splashtop dafür, dass Ihre Remote-Sitzungen nicht nur zuverlässig, sondern auch sicher sind. Außerdem machen die benutzerfreundliche Oberfläche und die wettbewerbsfähigen Preise von Splashtop es zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen jeder Größe.
Der Wechsel zu Splashtop bedeutet, dass Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können, ohne sich über unerwartete Ausfallzeiten Sorgen machen zu müssen, was kontinuierliche Produktivität und Kundenzufriedenheit gewährleistet. Egal, ob Sie ein einzelner Benutzer, ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen sind, Splashtop bietet maßgeschneiderte Lösungen, um Ihre Fernzugriffsanforderungen zu erfüllen und Ihnen Ruhe und betriebliche Stabilität zu bieten.
Sie haben bereits eine TeamViewer-Lizenz? Wechseln Sie zu Splashtop und sparen Sie noch heute 50 %
TeamViewer Guaranteed Savings & Early Start Program: Wenn Sie zu Splashtop wechseln, erhalten Sie eine garantierte Ersparnis von 50% auf Ihre jährlichen Abonnementkosten. Außerdem müssen Sie nicht warten, bis Ihr aktuelles TeamViewer-Abonnement abläuft. Unser Team wird Ihnen helfen, frühzeitig mit Splashtop zu starten, ohne zusätzliche Kosten. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um die garantierte Ersparnis und den frühzeitigen Start auf Ihrem Splashtop-Konto zu aktivieren:
Schritte zum nahtlosen Wechsel von TeamViewer zu Splashtop
Bewerten Sie Ihre Bedürfnisse: Identifizieren Sie die spezifischen Funktionen und Eigenschaften, die Sie von einem Fernzugriff tool benötigen. Splashtop bietet eine Vielzahl von Lösungen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, von Einzelbenutzern bis hin zu Unternehmen.
Melden Sie sich bei Splashtop an: Besuchen Sie die Splashtop-Website und wählen Sie den Plan, der Ihren Anforderungen am besten entspricht. Splashtop bietet eine kostenlose Testversion an, mit der Sie die Software testen können, bevor Sie sich verpflichten.
Installieren Sie Splashtop-Agenten: Laden Sie den Splashtop Streamer herunter und installieren Sie ihn auf den Computern, auf die Sie aus der Ferne zugreifen möchten. Der Installationsvorgang ist unkompliziert und schnell.
Sicherheitseinstellungen konfigurieren: Richten Sie eine mehrstufige Authentifizierung, sichere Passwörter und andere Sicherheitsmaßnahmen ein, um sicherzustellen, dass Ihre Fernsitzungen sicher sind.
Der Wechsel zu Splashtop minimiert nicht nur Ausfallzeiten, sondern bietet auch ein zuverlässigeres und sichereres Fernzugriffserlebnis, das auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist.
Häufige Ausfallzeiten bei TeamViewer? Entdecken Sie, warum Benutzer zu Splashtop wechseln
In letzter Zeit haben wir viele Anfragen von TeamViewer-Kunden erhalten, die Splashtop nach Unterbrechungen des TeamViewer-Dienstes ausprobieren möchten. Wir haben auch Beiträge auf Websites wie Twitter und Reddit gesehen, auf denen Nutzer ihre Probleme mit dem Dienst von TeamViewer gemeldet haben:
Es ist weltweit ausgefallen ... https://t.co/ftr6VqPFrF
– Thiago Reis ¯\_(ツ)_/¯ (@thibireis) 8. November 2018
Keine Verbindung zum TeamViewer-Server von r/teamviewer
Wenn Sie ein TeamViewer-Nutzer sind, der Probleme hat, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um Splashtop auszuprobieren. Splashtop bietet schnelle, sichere und zuverlässige Fernzugriffsverbindungen. Splashtop hat alle gleichen Top-Features (Dateiübertragung, Fern-Druck, Multi-Monitor-Unterstützung usw.), die in den kommerziellen Plänen von TeamViewer zu finden sind, und kostet mindestens 50% weniger! Sparen Sie Geld und erhalten Sie die beste Fernzugriffslösung mit Splashtop. Schauen Sie sich unseren vollständigen Vergleich an, warum Splashtop die beste TeamViewer Alternative ist.
Verwandte Inhalte
Auf der Suche nach einem TeamViewer-Rabatt? Holen Sie sich stattdessen Splashtop