Wenn Sie nach der perfekten Fernzugriffslösung für Ihr Unternehmen suchen, können die Auswahlmöglichkeiten überwältigend sein. Sie müssen eine leistungsstarke, skalierbare und sichere Lösung finden, die mit allen Geräten und Betriebssystemen in Ihrer Organisation kompatibel ist. Warum also Splashtop gegenüber den Wettbewerbern wählen?
Splashtop ist darauf ausgelegt, Unternehmen jeder Größe nahtloses Arbeiten von überall zu ermöglichen, mit robusten Funktionen und fortschrittlicher Sicherheit für effektives, effizientes und sicheres Fernarbeiten. Lassen Sie uns also untersuchen, was Splashtop auszeichnet, welche Vorteile es gegenüber konkurrierenden Fernzugriffssoftwarelösungen bietet und was echte Benutzer dazu sagen.
Verborgene Risiken und Fallstricke in anderen Fernzugriff Lösungen
Zunächst sollten wir die verschiedenen Herausforderungen betrachten, denen sich Unternehmen beim Einsatz von Fernzugriffs- und Supportlösungen gegenübersehen. Betrachtet man die Bewertungen von Lösungen wie AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn und anderen, können wir mehrere häufige Probleme erkennen, mit denen viele konfrontiert sein können, darunter:
1. Leistungsprobleme
Einer der wichtigsten Aspekte jeder Fernzugriffsplattform ist ihre Leistung, doch viele Unternehmen stehen aufgrund von Leistungsproblemen vor Verzögerungen. Wenn eine Lösung nicht die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bietet, um sich mit entfernten Geräten zu verbinden, werden Benutzer ständig unterbrochen, da ihre Verbindungen mitten in einem Projekt abreißen.
Ein AnyDesk Review besagt zum Beispiel: „Es ist so unberechenbar, ob es normal funktioniert oder sich wie Melasse verhält. Es macht es schwierig, ohne Schreien zu arbeiten.“ Solche Leistungsprobleme können zu erheblichen Produktivitäts- und Mitarbeiterzufriedenheitsverlusten in einem Unternehmen führen, was mehr Zeit kostet, als es spart.
2. Sicherheitsbedenken
Cyber-Sicherheit ist von entscheidender Bedeutung für jedes Unternehmen, und viele Firmen haben spezielle IT-Compliance -Anforderungen wie PCI DSS, DSGVO und HIPAA-Compliance. Wenn diese Anforderungen nicht erfüllt werden, sind die Daten und Netzwerke des Unternehmens gefährdet, es drohen hohe Geldstrafen, und das Vertrauen der Kunden geht verloren. Forschungen zeigen, dass Systemanweisungen die häufigste Art von Datenschutzverletzungen sind, die 36% aller Vorfälle ausmachen, sodass Unternehmen ohne starke Sicherheitsmerkmale gefährdet sind.
TeamViewer hat zum Beispiel im Laufe der Jahre mit mehreren Sicherheitsrisiken zu kämpfen gehabt, wie einem Cyberangriff von APT29 im Jahr 2024 und der CVE-2020-13699 Sicherheitslücke im Jahr 2020. Während dieser Vorfälle waren Organisationen, die auf die Sicherheit der Software setzten, ohne zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, einem erheblichen Risiko von Datenverletzungen ausgesetzt.
3. Kompatibilitätsprobleme
Eine gute Fernzugriffslösung kann auf allen Ihren Geräten und Betriebssystemen funktionieren; wenn sie keine Verbindung zu oder von einem bestimmten Gerät herstellen kann, ist sie deutlich weniger nützlich. Unternehmen berichten jedoch häufig über Kompatibilitätsprobleme mit ihren Fernzugriffstools. Das bedeutet, dass ihre Mitarbeiter die Software nicht nutzen können, um eine Verbindung zu oder von bestimmten Geräten herzustellen, was ihre Fähigkeit, von überall aus zu arbeiten, erheblich einschränkt.
Zum Beispiel haben einige Bewertungen von BeyondTrust Kompatibilitätsbedenken erwähnt, wie zum Beispiel, dass es „schlecht mit Citrix, VMWare, RDS Gateway und praktisch jeder Virtualisierungssoftware funktioniert.“
4. Eingeschränkte Flexibilität
Wachstum und Wandel sind Konstanten im Geschäft, und Unternehmen benötigen Lösungen, die mit ihnen Schritt halten können. Unflexible Plattformen, die es an Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit mangelt, können schädlich sein, da sie neue Hindernisse schaffen, die das Wachstum und die Produktivität verlangsamen. Eine flexible und skalierbare Lösung zu finden, ist entscheidend, um die Effizienz der Fernarbeit aufrechtzuerhalten.
5. Hohe Kosten
Kein Unternehmen hat ein unbegrenztes Budget, daher müssen Entscheidungsträger die Kosten sorgfältig berücksichtigen. Selbst wenn eine Lösung auf den ersten Blick erschwinglich erscheint, können Zusatzfunktionen und versteckte Kosten dazu führen, dass Unternehmen ihr Budget überschreiten. Es ist wichtig, eine Lösung zu finden, die ihre Preise im Voraus ohne versteckte Gebühren oder teure Add-ons auflistet sowie eine konsistente und vorhersehbare Preisgestaltung bietet.
Zum Beispiel sagt eine Bewertung für LogMeIn: „Allein die Kosten sollten Sie von diesem Produkt abhalten… LogMeIns Preismodell ist, gelinde gesagt, ausbeuterisch und unfair.“ Ähnlich äußern einige Bewertungen für AnyDesk Bedenken, dass Nutzer gezwungen sind, für ein ganzes Jahr zu zahlen, selbst wenn sie versuchen, weit vor dem Verlängerungsdatum zu kündigen.
Die kritischen Funktionen einer erstklassigen Fernzugriff Lösung
Angesichts der Herausforderungen und Risiken, worauf sollten Unternehmen achten, wenn sie eine Fernzugriffslösung auswählen? Zu wissen, welche Funktionen ein Muss sind, kann Entscheidungsträgern helfen, die besten Optionen für ihr Unternehmen zu identifizieren und sicherzustellen, dass sie eine Plattform mit allem wählen, was sie brauchen. Beachten Sie daher Folgendes:
Benutzerfreundlichkeit: Eine zu komplexe Lösung wird die Mitarbeiter verwirren und die Arbeit verlangsamen. Es ist entscheidend, benutzerfreundliche Software zu finden, die schnellen und einfachen Fernzugriff ermöglicht, sodass Mitarbeiter mit einem Klick und von ihren bevorzugten Geräten arbeiten können, ohne komplizierte Setups navigieren zu müssen.
plattformübergreifende Kompatibilität: Wenn Ihre Fernzugriffslösung nicht plattform- und betriebssystemübergreifend funktioniert, können sich viele Mitarbeiter nicht mit ihren Arbeitsgeräten verbinden. Plattformübergreifende Kompatibilität ist unerlässlich, damit Mitarbeiter arbeiten können, unabhängig davon, ob sie einen Mac, PC, ein Android-Gerät, einen virtuellen Desktop oder eine andere Plattform verwenden.
Sicherheit: Robuste und zuverlässige Cybersicherheit ist entscheidend, um Geräte, Nutzer und Daten zu schützen. Darüber hinaus müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie ihre spezifischen Compliance-Anforderungen und Vorschriften einhalten; beispielsweise möchten Gesundheitseinrichtungen sicherstellen, dass sie HIPAA-konforme Fernzugriffssoftware verwenden. Achten Sie auf Sicherheitsfunktionen wie Multi-Faktor-Authentifizierung, rollenbasierte Zugriffskontrolle und Privileged Access Management, um sicherzustellen, dass Konten und Geräte sicher sind.
Skalierbarkeit: Sie benötigen eine Plattform, die mit Ihrem Wachstum Schritt halten kann. Das Hinzufügen neuer Nutzer und Geräte sollte ein einfacher und schmerzloser Prozess sein, daher ist es ein Muss, eine skalierbare Lösung zu finden.
Kundensupport: Wenn Mitarbeiter auf ein technisches Problem stoßen oder Hilfe benötigen, sollten sie schnell mit einem erfahrenen Support-Agenten in Verbindung treten können, der ihnen bei der Lösung ihrer Probleme hilft. Bei der Suche nach Anbietern sollten Sie deren Bewertungen überprüfen und sehen, wer zuverlässigen, freundlichen 24/7-Kundensupport bietet, damit Ihre Mitarbeiter nie auf Unterstützung warten müssen.
Top 5 Gründe, sich für Splashtop anstelle anderer Fernzugriffslösungen zu entscheiden
Es gibt viele leistungsstarke und effiziente Fernzugriffslösungen auf dem Markt, aber wenn Sie nach einer ausgezeichneten Lösung suchen, die einfach zu bedienen, sicher, skalierbar und in der Lage ist, selbst die größten Unternehmen beim Support einer Remote-Belegschaft zu unterstützen, liegen Sie mit Splashtop genau richtig.
Warum also entscheiden sich Unternehmen jeder Größe für Splashtop für ihren Fernzugriff? Es gibt mehrere Gründe, darunter:
1. Nahtlose plattformübergreifende Konnektivität
Splashtop ist darauf ausgelegt, auf einer Vielzahl von Plattformen und Betriebssystemen zu funktionieren, einschließlich iOS, macOS, Android, Windows, Linux, Chromebook und virtuellen Desktops. Dies ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre Lieblingsgeräte beim Arbeiten aus der Ferne zu nutzen und nahtlos mit ihren Arbeitscomputern zu verbinden, sodass sie Zugriff auf ihre Projekte, Programme und Tools haben, unabhängig vom Gerätetyp.
2. Hochleistungs-Fernzugriff
Der Fernzugriff von Splashtop ist darauf ausgelegt, schnell, effizient und leistungsstark zu sein. Es bietet 4K-Streaming mit bis zu 60fps und iMac Pro Retina 5K-Streaming mit niedriger Latenz, 4:4:4-Farben und hochauflösendem Audio, das jede Remote-Sitzung kristallklar und nahtlos macht.
3. Robuste Sicherheitsmaßnahmen
Splashtop wird mit Blick auf Sicherheit und Datenschutz entwickelt und umfasst eine Vielzahl von erweiterten Sicherheitsfunktionen, die darauf ausgelegt sind, Geräte und Daten sicher zu halten. Dazu gehören Multi-Faktor-Authentifizierung, mehrstufige Passwortsicherheit, automatisches Sperren des Bildschirms und mehr. Splashtop verarbeitet, speichert oder greift nicht auf Daten zu, und alle Sitzungen sind mit End-to-End-Verschlüsselung geschützt.
Dies macht Splashtop konform mit einer breiten Palette von Industrie- und Regierungsstandards, einschließlich ISO/IEC 27001, SOC 2, DSGVO, CCPA und mehr.
4. Umfassende Produktivitätstools
Eine gute Fernzugriffslösung macht mehr, als nur einen Computer mit einem anderen zu verbinden. Splashtops Produktivitätstools sind darauf ausgelegt, die Fernarbeit effizient und einfach zu gestalten, einschließlich Unterstützung für mehrere Monitore, Fern-Drucken, Dateitransfer, Fernneustart, USB-Geräteumleitung und mehr.
5. Flexibel und skalierbare Lösungen
Splashtop ist eine unglaublich skalierbare Lösung, die den Bedürfnissen von Unternehmen jeder Größe gerecht werden kann. Das Hinzufügen neuer Geräte ist schnell und einfach, und Splashtop bietet mehrere Pläne, die es für jedes Unternehmen erschwinglich machen. Splashtop Enterprise bietet anpassbare Lizenzierung und Preise, sodass es der Größe und den Anforderungen Ihrer Organisation entsprechen kann.
Wie Splashtop Remote-Lösungen die Geschäftstätigkeit transformieren: Echtes Benutzerfeedback
Es versteht sich von selbst, dass ein Artikel auf der Splashtop-Website Splashtop loben würde. Sie müssen uns jedoch nicht beim Wort nehmen. Stattdessen können Sie sehen, was echte Splashtop-Kunden zu sagen haben – das Gute (von dem es viel gibt), das Schlechte (sehr wenig) und alles andere.
Auf G2 hat Splashtop 4.8/5 Sterne. Benutzer loben Splashtop für seinen „zuverlässigen Service und großartigen Kundensupport“ und nennen es die „beste Fernsteuerungssoftware, die ich je benutzt habe“, da es ihnen „ein hohes Maß an Freiheit erlaubt, die Arbeit zu erledigen, die sie erledigen müssen, ohne reisen zu müssen.“
Benutzer auf Capterra sind ebenso begeistert und geben Splashtop 4,7/5 Sterne. Ein Benutzer sagt: „Nachdem ich alle anderen RMM-Tools ausprobiert habe, fühlt sich Splashtop wie ein frischer Wind an. Das leichte Design bietet stabile Verbindungen.“ Ein anderer Kunde, der aufgrund der Kosten und Einschränkungen von TeamViewer gewechselt ist, verkündet: „Splashtop ist ein seltenes Programm, das tatsächlich das tut, was es verspricht… Ich hatte nie einen Fall, in dem es mir nicht erlaubte, alles zu steuern, von der Installation von Programmen bis zur Bearbeitung der Registrierung.“
TrustRadius -Rezensenten widerspiegeln die gleiche Meinung und geben Splashtop eine Bewertung von 8,8/10. Benutzer dort sagen, dass Splashtop eine „erstaunlich einfache, leichte Software für Fernzugriff“ ist, wobei einer feststellt, dass Splashtop „unsere Erwartungen an Benutzerfreundlichkeit, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit übertroffen hat.“
Egal wohin Sie schauen, eines ist klar: Splashtop-Kunden lieben die Benutzerfreundlichkeit, die Möglichkeiten, die Zuverlässigkeit und die Sicherheit von Splashtop.
Schneller Einsatz, zentrales Management und sichere Verbindung von jedem Gerät: Splashtop Remote Access
Es kann herausfordernd sein, jede der Fernzugriffslösungen auf dem Markt zu vergleichen, aber wenn Sie die Optionen untersuchen, sticht Splashtop als großartige Wahl hervor. Splashtop macht es jedem leicht, von überall aus zu arbeiten, von kleinen und wachsenden Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen, mit vollem Zugriff auf all ihre Arbeitscomputer, Programme und Projekte.
Mit Splashtop erhalten Sie sicheren, leistungsstarken Fernzugriff mit einer Vielzahl von Funktionen, einschließlich beaufsichtigtem und unbeaufsichtigtem Zugang, erweiterten Fernsitzungssteuerungen, Integrationen, Einblicke in Schwachstellen und mehr. Seine flexiblen Lizenzierungsoptionen tragen dazu bei, dass es den Anforderungen Ihrer Organisation entspricht und mit Ihrem Wachstum Schritt halten kann.
Möchten Sie Splashtop selbst erleben? Sie können noch heute mit einer kostenlosen Testversion starten: