Splashtop Newsletter — Februar 2018

Die neuesten News und Tipps für Fernzugriff und Bildschirmspiegelung
&Splashtop-Neuigkeiten
Februar 2018
Die neuesten Nachrichten und Tipps zu Splashtop Remote-Desktop, Business, Remote Support und Bildschirmspiegelung für IT, Wirtschaft, Privatpersonen und Bildung.
In diesem Monat im Fokus:
Holen Sie sich die neue Splashtop-Business-App (portable Version), die Sie einfach herunterladen und ausführen können. Keine Installation notwendig. Ideal für die Ausführung von einem USB-Laufwerk oder an einem entfernten Standort. Kostenlos für alle Benutzer von Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support. Oder starten Sie einen kostenlosen Test! Weitere Informationen
Splashtop Business Portable-App
Splashtop Remote Access
Neue Splashtop-Funktionen Januar/Februar 2018 und darüber hinaus
Nur 5,50 €/Monat, um von überall auf Ihre Computer zuzugreifen
Splashtop Remote Support
Neue Splashtop-Funktionen Januar/Februar 2018 und darüber hinaus
Klassenzimmer und Bildung
Neu! Alle Möglichkeiten, wie Sie Remote Access im Bildungswesen nutzen können
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Splashtop Personal
Holen Sie sich das neueste Splashtop Personal iOS-Update mit iPhone X-Unterstützung
Greifen Sie für nur 24,99 €/Jahr von überall auf Ihren Computer zu
Die 10 wichtigsten Gründe für ein Upgrade von Splashtop Personal auf Business
Mirroring360 — Bildschirmspiegelung + Bildschirmübertragung
Mirroring360 Pro – Optimal für Unternehmen – Jetzt nur 29,99 $/Jahr!
Neu! Spiegeln Sie mit Mirroring Assist deinen Mac-Bildschirm in allen Subnetzen
Fallstudie: Cansec Systems entscheidet sich für Mirroring360, um Benutzer zu schulen