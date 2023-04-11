Splashtop Classroom
Software zur Bildschirmfreigabe mit Zeichen-/Anmerkungsfunktion für Lehrkräfte und Dozenten, um alle im Klassenzimmer einzubinden
Halten Sie Ihre Schüler bei der Stange
Ihr Bildschirm ist jetzt auf ihrem Bildschirm. Unterrichten Sie von allen vier Ecken des Klassenzimmers aus, indem Sie Ihren Bildschirm direkt vor dem Klassenzimmer sowie auf den Geräten Ihrer Schüler anzeigen. Erstellen Sie einen virtuellen Whiteboard-Bereich, indem Sie den Schülern die Berechtigung erteilen, direkt von ihren eigenen Geräten aus Anmerkungen zu machen. Sie haben die Kontrolle und Ihre Schüler müssen ihre Plätze nie verlassen.
Preise für Splashtop ClassroomKostenlose Testversion
Host: Splashtop
Classroom Basic
29,99 $ pro Lehrkraft pro Jahr
Für Lehrer, Schulen und Bezirke
Erlaubt bis zu 3 Schülern, sich gleichzeitig zu verbinden
Host: Splashtop
Classroom Plus
99,99 $ pro Lehrkraft pro Jahr
Für Lehrer, Schulen und Bezirke
Erlaubt bis zu 40 Schülern, sich gleichzeitig zu verbinden
Host: Schule/Bezirk
Vor-Ort
Ab 99,99 $ pro Lehrkraft und pro Jahr
Mindestens 5 Lizenzen
Für Schulen und Bezirke mit zusätzlichen Compliance- und Verwaltungsanforderungen
Ihr IT-Administrator setzt Splashtop Center auf einem internen Server ein und stellt den Benutzern Active Directory zur Verfügung. Zusätzliche Verwaltungs- und Sicherheitsoptionen sind ebenfalls verfügbar.
Gestalten Sie Ihren Unterricht barrierefrei
Mit Splashtop Classroom können Schüler ihre eigenen Geräte nutzen, um an jeder Lektion teilzunehmen. Dies unterstützt Individualisierte Bildungsprogramme (IEP), indem der Unterrichtsinhalt näher an den Schüler gebracht wird. Jetzt können alle Schüler an jeder Lektion teilnehmen, ohne die Barriere, sich im Klassenzimmer bewegen zu müssen, um zu lernen. Zusätzlich ermöglicht Splashtop Classroom die Übertragung von Ton auf ihr Gerät, sodass Headsets, die an Schülergeräte angeschlossen sind, verwendet werden können.
Unterstützung von 1:1- und BYOD-Initiativen
Unabhängig davon, ob die Schule 1:1-Geräte für Schüler bereitstellt oder diese ihre eigenen Geräte von zu Hause mitbringen, funktioniert Splashtop Classroom auf iPads, iPhones, Android-Geräten, Chromebooks oder jedem Computer mit Chrome-Browser.