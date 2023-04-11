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Teacher doing a demo of Splashtop Classroom

Splashtop Classroom

Software zur Bildschirmfreigabe mit Zeichen-/Anmerkungsfunktion für Lehrkräfte und Dozenten, um alle im Klassenzimmer einzubinden

Kostenlos testenJetzt kaufen

Halten Sie Ihre Schüler bei der Stange

Ihr Bildschirm ist jetzt auf ihrem Bildschirm. Unterrichten Sie von allen vier Ecken des Klassenzimmers aus, indem Sie Ihren Bildschirm direkt vor dem Klassenzimmer sowie auf den Geräten Ihrer Schüler anzeigen. Erstellen Sie einen virtuellen Whiteboard-Bereich, indem Sie den Schülern die Berechtigung erteilen, direkt von ihren eigenen Geräten aus Anmerkungen zu machen. Sie haben die Kontrolle und Ihre Schüler müssen ihre Plätze nie verlassen.

Preise für Splashtop Classroom

Kostenlose Testversion

Host: Splashtop

Classroom Basic

29,99 $ pro Lehrkraft pro Jahr


Für Lehrer, Schulen und Bezirke

Erlaubt bis zu 3 Schülern, sich gleichzeitig zu verbinden

Jetzt kaufen

Host: Splashtop

Classroom Plus

99,99 $ pro Lehrkraft pro Jahr


Für Lehrer, Schulen und Bezirke

Erlaubt bis zu 40 Schülern, sich gleichzeitig zu verbinden

Jetzt kaufen

Host: Schule/Bezirk

Vor-Ort

Ab 99,99 $ pro Lehrkraft und pro Jahr

Mindestens 5 Lizenzen

Für Schulen und Bezirke mit zusätzlichen Compliance- und Verwaltungsanforderungen

Ihr IT-Administrator setzt Splashtop Center auf einem internen Server ein und stellt den Benutzern Active Directory zur Verfügung. Zusätzliche Verwaltungs- und Sicherheitsoptionen sind ebenfalls verfügbar.

Kontakt
Students using tablets to access computers while using Splashtop Classroom

Gestalten Sie Ihren Unterricht barrierefrei

Mit Splashtop Classroom können Schüler ihre eigenen Geräte nutzen, um an jeder Lektion teilzunehmen. Dies unterstützt Individualisierte Bildungsprogramme (IEP), indem der Unterrichtsinhalt näher an den Schüler gebracht wird. Jetzt können alle Schüler an jeder Lektion teilnehmen, ohne die Barriere, sich im Klassenzimmer bewegen zu müssen, um zu lernen. Zusätzlich ermöglicht Splashtop Classroom die Übertragung von Ton auf ihr Gerät, sodass Headsets, die an Schülergeräte angeschlossen sind, verwendet werden können.

Teacher and students smiling while using Splashtop Classroom

Unterstützung von 1:1- und BYOD-Initiativen

Unabhängig davon, ob die Schule 1:1-Geräte für Schüler bereitstellt oder diese ihre eigenen Geräte von zu Hause mitbringen, funktioniert Splashtop Classroom auf iPads, iPhones, Android-Geräten, Chromebooks oder jedem Computer mit Chrome-Browser.

Steps showing how students use the Splashtop Classroom app to scan a QR code from a teacher's PC/Mac


Erste Schritte mit Classroom