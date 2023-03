Mit Splashtop Classroom können die Schüler ihre eigenen Geräte verwenden, um an jeder Lektion teilzunehmen. Das unterstützt individualisierte Bildungsprogramme (Individualized Education Programs, IEP), indem der Unterrichtsinhalt dem Schüler näher gebracht wird. Jetzt können alle Schüler an jeder Klasse teilnehmen, und zwar völlig barrierefrei. Darüber hinaus ermöglicht Splashtop Classroom die Übertragung von Ton auf ihr Gerät, sodass Headsets verwendet werden können, die an die Geräte der Schüler angeschlossen sind.