Während Splashtop in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert, bauen wir weiterhin auf derselben Mission auf, die uns von Anfang an geleitet hat: Teams dabei zu helfen, ihre Umgebung einfacher zu nutzen, zu verwalten, zu unterstützen und abzusichern. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 haben wir neue Updates für Endpunktmanagement, Endpunktsicherheit, Fernsupport sowie Foxpass Cloud Radius und PKI eingeführt, damit IT-Teams eine bessere Transparenz erhalten, Risiken schneller beheben, Zugriffskontrollen stärken und mehr ihrer täglichen Arbeit automatisieren können. Da IT-Umgebungen immer verteilter werden und die Sicherheitsanforderungen weiter steigen, benötigen Teams Tools, mit denen sie schnell arbeiten können, ohne zusätzliche Komplexität zu schaffen.
Schnellere Fernzugriffssitzungen
Erleben Sie eine verbesserte Qualität und Performance von Remote-Sitzungen mit einem neuen KI-optimierten Codec für flüssigere Remote-Sitzungen bei geringerem Bandbreitenverbrauch.
Verbesserungen bei Patching, Endpoint-Transparenz und Behebung
Splashtop macht das Endpunktmanagement weiterhin praxisnäher, indem es IT-Teams dabei hilft, Transparenz, Fehlerbehebung, Patchen und Fernzugriff in einem einzigen Workflow zu verbinden.
Zusammenfassung des Gerätezustands: Bewerten Sie schnell den Zustand von Endpunkten über Betriebssystemversionen, Festplattenverschlüsselung, Endpunktsicherheit, Firewall-Status und mehr hinweg. So lassen sich Lücken leichter erkennen und Maßnahmen priorisieren (schrittweise Einführung).
Leitfaden zur Schwachstellenbehebung: Erhalten Sie Einblick in die Windows-KBs oder macOS-Versionen, die zur Behebung von Schwachstellen erforderlich sind, damit Teams den richtigen Behebungsweg identifizieren und schneller handeln können.
KI-Patch-Zusammenfassungen: Verstehen Sie ganz einfach die Wichtigkeit von Patches, bekannte Probleme, potenzielle Risiken und Signale aus realen Bereitstellungen, damit Teams mit weniger Rätselraten fundiertere Rollout-Entscheidungen treffen können.
Erweitertes Patchen für Drittanbieter- und benutzerdefinierte Software: Die Abdeckung von Software-Patches wurde auf über 200 Anwendungen für Windows und macOS erweitert und hilft dabei, Sicherheitslücken durch ungepatchte Drittanbietersoftware zu reduzieren. Die Unterstützung für benutzerdefinierte Softwarepakete ermöglicht es Teams außerdem, nicht standardisierte oder intern entwickelte Anwendungen im selben Patch-Framework zu verwalten.
Verbesserungen bei Skripten und Aufgaben: Führen Sie Skripte und Aufgaben aus der Splashtop Business-App aus, einschließlich Betriebssystem-Updates und Routine-Skripten, um beim Verwalten von Endpunkten Zeit zu sparen.
Verbesserungen bei UI und Computerverwaltung
Wenn Endpoint-Umgebungen wachsen, benötigen IT-Teams einfachere Möglichkeiten, Aktionen zu automatisieren, Geräte zu organisieren und tägliche Workflows effizient zu bewältigen.
Neue Navigation auf der linken Seite: Bewegen Sie sich mit der aktualisierten Navigation einfacher durch die Webkonsole, damit Teams schneller auf wichtige Workflows zugreifen können.
Benutzerdefinierte Tags: Organisieren Sie Computer in flexiblen Untergruppen für eine bessere Struktur und Kontrolle in der gesamten Umgebung.
Erweiterte Endpunktsicherheit mit AV und EDR
Splashtop erweitert kontinuierlich die Optionen für die Endpunktsicherheit, damit Kunden ihren Schutz stärken und Sicherheits-Workflows näher an den IT-Alltag bringen können.
CrowdStrike und SentinelOne -Integrationen: Bringen Sie Transparenz zum Endpunktschutz in die Splashtop-Konsole und helfen Sie Teams dabei, den Agentenstatus zu überwachen, Sicherheitserkennungen anzuzeigen und schneller vom selben Ort aus zu handeln, an dem sie Endpunkte verwalten und supporten.
Online-Kauf für SentinelOne: Ein reibungsloseres Online-Kauferlebnis macht es für berechtigte Kunden einfacher, SentinelOne AV/EDR-Schutz hinzuzufügen, wenn ihre Anforderungen wachsen.
Foxpass-Verbesserungen für sicheren Zugriff und Cloud PKI
Foxpass ist die Splashtop Lösung für sicheren Wi-Fi- und Netzwerkzugriff. Die neuesten Verbesserungen von Foxpass bieten Unternehmen mehr Möglichkeiten, die Authentifizierung zu stärken, gerätebewussten Zugriff zu verbessern und das Zertifikatsmanagement zu vereinfachen.
Zugriffskontrolle auf Basis der Gerätesicherheit: Fügen Sie Foxpass RADIUS Gerätevertrauen hinzu, damit Unternehmen Zugriffsentscheidungen auf Grundlage sowohl der Benutzeridentität als auch der Gerätesicherheit treffen können.
Erweiterte MDM-Integrationen: Der erweiterte Support für Addigy und Iru Device Sync sowie bestehende Integrationen wie Microsoft Intune, Jamf, Google Admin, Workspace ONE, Mosyle und andere SCEP-fähige Lösungen hilft Teams dabei, sicheren Zugriff mit Daten aus dem Gerätemanagement abzustimmen.
Erweiterte Cloud-PKI-Optionen: Unterstützung für sowohl Foxpass Advanced RADIUS-Workflows als auch ein eigenständiges Enterprise-PKI-Modell, was Unternehmen mehr Flexibilität bei der zertifikatbasierten Authentifizierung und ein umfassenderes Zertifikatsmanagement bietet.
Verbesserungen bei Sicherheit, Automatisierung und Kontrolle für Splashtop On-Prem
Updates für Splashtop On-Prem helfen Teams dabei, Zugriffskontrollen zu stärken, mehr Endpunktaktionen zu automatisieren, Patches mit besserer Transparenz zu verwalten und die tägliche Administration zu vereinfachen.
Bedingte Zugriffskontrolle: Erzwingen Sie Geräteintegritätsprüfungen vor Remotesitzungen, damit Teams besser steuern können, welche Geräte eine Verbindung herstellen dürfen.
Verbesserungen bei macOS-Skripten und -Aufgaben: Führen Sie Skripte und Aufgaben über mehrere Mac-Endpunkte hinweg aus, um repetitive manuelle Arbeit zu reduzieren und die Wartung im großen Maßstab zu unterstützen.
OS-Patch-Management: Scannen, genehmigen und verteilen Sie Windows-OS-Patches mit mehr Transparenz und Kontrolle in lokalen Umgebungen.
Super-Admin-Rolle: Zentralisieren Sie die Admin-Kontrolle mit erweiterten Rollenberechtigungen, um eine stärkere Governance zu unterstützen.
Systemverwaltung gewähren und entziehen: Verwalten Sie Berechtigungen auf Systemebene einfacher und reduzieren Sie unnötige Zugriffe.
Verbesserter Remote-Befehl: Führen Sie Befehle für Fehlerbehebung, Diagnose und administrative Aufgaben zuverlässiger aus und sorgen Sie dabei für Abwärtskompatibilität.
Dateiübertragung über SSH: Verwalten Sie Dateien auf SSH-Rechnern direkt vom Client aus, um Workflows für SSH-basierte Systeme zu vereinfachen.
Zusätzliche On-Prem-Updates: Konfigurieren Sie Speicher für die zentrale Sitzungsaufzeichnung, nutzen Sie die verbesserte Web-App und UI-Erlebnisse, passen Sie SOS für Android an, greifen Sie auf Protokolle für Remote-Druck zu und schließen Sie die Ersteinrichtung des Gateway einfacher ab.
Blick nach vorn
Diese Updates sollen IT-Teams dabei helfen, schneller zu arbeiten, Risiken zu reduzieren und Endpunkte mit mehr Sicherheit zu verwalten. Von Zustandsübersichten und Patch-Management über KI-gestützte Zusammenfassungen, Integrationen für Endpunktsicherheit, Verbesserungen beim sicheren Zugriff mit Foxpass bis hin zu On-Prem-Optimierungen bringt Splashtop weiterhin mehr Transparenz, Automatisierung und Kontrolle in einer Plattform zusammen. Und wir sind noch nicht am Ende – in unserem nächsten Release-Zyklus kommen noch mehr Innovationen.
Werfen Sie einen Blick auf unsere öffentliche Roadmap, um zu sehen, was als Nächstes kommt.
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