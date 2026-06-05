Splashtop – Neue Funktionen – Jan.–Feb. 2018

Hier sind einige der neuen Splashtop-Funktionen, die im Januar und Februar 2018 hinzugefügt wurden nach Produktlinie.
Splashtop Remote Access und Remote Support
"Füge" ein Passwort in den Windows-Anmeldebildschirm ein
- Windows erfordert die Eingabe von Passwörtern, daher war es nicht möglich, ein Passwort zu kopieren und dann in den Windows-Anmeldebildschirm einzufügen, wenn zuvor remote auf einen Computer zugegriffen wurde. Es gibt jetzt eine neue Menüoption namens Zwischenablage als Tastatureingabe" einfügen", mit der es funktioniert. Diese neue Funktion wurde der Splashtop Business-App mit Version 3.2.0.0 hinzugefügt.
Splashtop Business App für Windows, tragbare Version
– Laden Sie eine Version der Splashtop Business-App für Windows herunter, die KEINE Installation erfordert. Tragen Sie es auf einem USB-Laufwerk mit sich herum und führen Sie es auf jedem Windows-Computer aus, auf dem Sie keine Software installieren möchten. Starten Sie es einfach, melden Sie sich bei Ihrem Splashtop Remote Access- oder Splashtop Remote Support-Konto an und beginnen Sie mit dem Fernzugriff auf Ihre Computer.
Speichern Sie eine Kopie von Fernsupport auf dem Desktop Ihrer Kunden
- Möchten Sie sicherstellen, dass die Kunden, die Sie mit Splashtop Remote Support unterstützen, beim nächsten Mal problemlos Hilfe erhalten können? Speichern Sie eine Kopie der SOS-App auf ihren Desktops, damit sie sie schnell wiederfinden können. Suchen Sie in der SOS-App nach dem Menüpunkt "SOS zum Desktop hinzufügen"
Es gibt zudem Fehlerbehebungen in den Anwendungen Splashtop Business 3.2.0.0, 3.2.0.0 Streamer und der Webkonsole my.splashtop.com
Splashtop Personal
iPhone X Vollbildunterstützung - Splashtop Personal für iPhone unterstützt jetzt iPhone X Vollbild ab Version 2.7.4.5 - App herunterladen
Neue monatliche Option für Anywhere Access-Abonnements. Beachte, dass das Jahresabonnement bei weitem das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Die neue Version 2.7.4.5 der Personal-Apps für iPhone und iPad enthält ebenfalls die neuesten Fehlerbehebungen
Mirroring360
Die Mirroring360 Windows-App, Version 2.3.1.7, beinhaltet Leistungsverbesserungen der Pro-Version, eine Funktion zum Teilen von Timeouts, Verbesserungen für die YouTube-Videowiedergabe, Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen — Mirroring360-Downloads
Weitere Funktionen in Kürze
Schauen Sie sich die Liste der geplanten Funktionen an, die wir geplant haben - Geplante Funktionen ansehen
Weitere Informationen zu den neuesten Versionen auf der Splashtop Support-Website.