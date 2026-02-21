Moderne IT-Teams verwalten mehr Endpunkte, unterstützen mehr Benutzer und reagieren auf mehr Sicherheitsrisiken als je zuvor. Hybrides Arbeiten, BYOD-Umgebungen und verteilte Infrastrukturen haben es schwieriger gemacht, die Übersicht zu behalten, schnell auf Probleme zu reagieren und konsistente Kontrollen bei Geräten durchzusetzen.
Viele Organisationen verlassen sich immer noch auf fragmentierte Tool-Stacks, bei denen Endpunktmanagement, Fernsupport, Fernzugriff und Sicherheit in separaten Systemen mit unterschiedlichen Workflows, Konsolen und Einschränkungen gehandhabt werden.
Was die moderne IT braucht, ist nicht mehr Software, sondern ein einheitlicherer Betriebsansatz, der Sichtbarkeit, Automatisierung, Zugang und Unterstützung in einer einzigen Umgebung zusammenführt.
Die Weiterentwicklung der Splashtop-Plattform basiert auf dieser Realität: Sie vereint Autonomes Endpunktmanagement, Splashtop Remote Support und leistungsstarken Splashtop Remote Access in einer cloud-nativen Plattform, die IT-Teams hilft, ihre Umgebungen zu verwalten, zu unterstützen und abzusichern, ohne zwischen getrennten Tools wechseln zu müssen.
Warum moderne IT eine einheitliche Plattform benötigt
Wenn Endpunkt-Management, Zugriff, Unterstützung und Sicherheit in separaten Systemen leben, verlieren IT-Teams den Kontext. Agenten müssen zwischen Konsolen wechseln, um den Gerätezustand zu verstehen, den Patch-Status zu überprüfen, Probleme zu untersuchen oder auf Benutzeranfragen zu reagieren. Selbst routinemäßige Aufgaben können mehrere Werkzeuge erfordern, was die Reaktionszeiten verlangsamt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Details übersehen werden.
Häufige Herausforderungen, die durch fragmentierte IT-Tools entstehen, sind:
Tool-Verstreuung über Endpunktmanagement, Support, Zugriff und Sicherheit
Kontextwechsel, der die Reaktion und Fehlerbehebung verlangsamt
Verzögerte Patch-Verwaltung und inkonsistente Durchsetzung
Begrenzte Echtzeitsichtbarkeit in Bezug auf die Gesundheit und das Risiko von Endpunkten
Manuelle Arbeitsabläufe, die nicht mit Hybrid- und Fernarbeit skalieren
Eine neue Ära für Splashtop, aufgebaut auf 20 Jahren Vertrauen
Seit mehr als 20 Jahren hilft Splashtop IT-Teams und Mitarbeitern, effektiv von überall aus zu arbeiten. Diese Grundlage wurde auf zuverlässiger Leistung, unkomplizierten Arbeitsabläufen und einer Sicherheit aufgebaut, auf die IT-Teams in realen Umgebungen vertrauen.
Mit der Weiterentwicklung der IT-Betriebe hat sich auch Splashtop weiterentwickelt.
Was als Hochleistungs-Fernzugriff begann, erweiterte sich um Fernsupport und erstreckt sich nun auf eine einheitliche, cloudnative Plattform, die Autonomes Endpunktmanagement mit Splashtop Autonomous Endpoint Management, zusammen mit Zugriff und Support, bietet.
Diese Entwicklung spiegelt eine bewusste Verschiebung hin zu einer Vereinfachung der IT-Operationen wider, indem die Tools, die Teams täglich nutzen, vereinheitlicht werden, während gleichzeitig weiterhin Einfachheit, Zuverlässigkeit und langfristiger Wert priorisiert werden.
Wie Splashtop IT-Operationen zusammenbringt
1. Splashtop Autonomous Endpoint Management als operative Kernfunktion
Im Mittelpunkt der Plattform steht das Splashtop Autonomous Endpoint Management. Splashtop AEM bietet kontinuierliche Transparenz und richtliniengesteuerte Kontrolle über verteilte Umgebungen und dient als operative Grundlage für moderne IT-Workflows.
Anstatt als eigenständiges Werkzeug zu fungieren, integriert sich Splashtop Autonomes Endpunktmanagement direkt in Zugriffs- und Support-Workflows, sodass Aktionen im vollständigen Kontext ausgeführt werden können. IT-Teams definieren die Richtlinien, die das Patchen, die Behebung und die Durchsetzung der Konfiguration regeln, und diese Richtlinien werden einheitlich auf alle Endpunkte angewendet.
Mit Splashtop AEM können IT-Teams:
Behalten Sie kontinuierlichen Überblick über OS- und software von Drittanbietern-Schwachstellen mithilfe von CVE-basierten Einblicken.
Echtzeit-Patching auf Windows und macOS implementieren, ohne auf geplante Check-ins zu warten
Erzwingen Sie richtliniengesteuerte Korrekturen basierend auf definierten Regeln, nicht auf manuellen Eingriffen
Automatisieren Sie das Patchen und die Konfigurationsdurchsetzung, während Sie die volle Kontrolle behalten
2. Fernsupport und Zugriff mit gemeinsamem Endpunkt Kontext
Support- und Zugriff-Workflows sind am effektivsten, wenn sie durch Live-Endpunktdaten informiert werden. Splashtop integriert Fernsupport direkt in die Endgeräteverwaltung und bietet IT-Teams Echtzeitinformationen über Gerätezustand, Patch-Status und Konfiguration vor und während der Sitzungen.
Die native Fernzugriff läuft auf demselben leichtgewichtigen Agenten und bietet eine sichere, leistungsstarke Verbindung sowohl für die IT-Validierung als auch für die Produktivität der Mitarbeiter. Da Verwaltung, Support und Zugriff innerhalb derselben Umgebung arbeiten, können Teams Probleme beheben, Lösungen durchführen und Reparaturen überprüfen, ohne die Werkzeuge wechseln zu müssen.
Dieser einheitliche Ansatz ermöglicht es IT-Teams:
Diagnostizieren Sie Probleme schneller mit Echtzeit-Gesundheitsdaten für Endpunkte
Skripte und Problemlösungen im Hintergrund anwenden, ohne die Benutzer zu stören
Starten Sie sichere, betreute Unterstützungssitzungen, wenn praktische Hilfe erforderlich ist
Konfigurationsänderungen und Korrekturen aus der Ferne validieren
Sicheren und leistungsstarken Zugriff über Geräte und Betriebssysteme hinweg bereitstellen
3. Integrierte Sicherheit und Governance, die mit Ihnen wächst
Sicherheit ist am effektivsten, wenn sie mit den alltäglichen IT-Abläufen übereinstimmt. Splashtop betrachtet Endpunktsicherheit als eine integrierte Erweiterung der Plattform, die es Teams ermöglicht, Schutz- und Erkennungsmöglichkeiten zu erweitern, ohne separate Systeme einzuführen.
Verfügbare Optionen umfassen:
Antivirus für Basisschutz gegen bekannte Bedrohungen
Endpoint Detection and Response (EDR) und Managed Detection and Response (MDR) für verhaltensbasierte Transparenz und Untersuchung sowie für praktische Überwachungs- und Unterstützungsmaßnahmen bei der Reaktion
Für Organisationen mit fortgeschritteneren Governance-Anforderungen fügt Splashtop Enterprise eine Integration für einmalige Anmeldungen, erweiterte Zugangskontrollen und tiefere administrative Verwaltung hinzu, wodurch die Plattform erweitert wird, ohne die Art und Weise zu ändern, wie IT-Teams Endpunkte verwalten oder Benutzer unterstützen.
Vereinheitlichter Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung, überall
Moderne IT-Operationen hängen von Klarheit und Koordination ab, nicht von einer ständig wachsenden Sammlung von Tools. Splashtop vereint Fernzugriff, Fernsupport, Autonomes Endpunktmanagement und integrierte Sicherheit in einer einzigen Plattform, die für die tatsächliche Arbeitsweise von IT-Teams entwickelt wurde.
Mit gemeinsamem Kontext über diese Fähigkeiten hinweg gewinnen Organisationen:
Weniger Tools und Konsolen zu verwalten
Schnellere Reaktionen durch einen geteilten betrieblichen Kontext unterstützt
Klarere Sicht auf alle Endpunkte aus einer einzigen Ansicht
Einfachere Abläufe, die ohne zusätzliche Komplexität skalieren
Splashtop bietet eine praxisnahe Lösung für einfacheres und effizienteres Endpunktmanagement und -unterstützung, basierend auf 20 Jahren vertrauensvoller Leistung und angepasst an moderne IT-Operationen.
Erfahren Sie mehr über Splashtop AEM.