Im Jahr 2025 erweiterte Splashtop weiterhin seine Plattform, um IT-Teams dabei zu helfen, die zunehmende Komplexität effizienter und mit mehr Kontrolle zu verwalten. Im Laufe des Jahres haben wir Verbesserungen im Bereich Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM), Splashtop Remote Support und vor Ort geliefert, mit einem konsequenten Fokus darauf, den Nutzern zu helfen, den betrieblichen Aufwand zu reduzieren, Tools zu konsolidieren und die Sicherheit der Endpunkte zu stärken.
Splashtops anhaltender Schwung wurde von führenden Branchenanalysten anerkannt. Im Laufe des Jahres wurde Splashtop als Representativer Anbieter in beiden Gartner und Forrester Landschaftsberichten benannt, was seine wachsende Rolle im Bereich Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung widerspiegelt.
Patch-Management
Patch-Management war im Jahr 2025 ein Hauptaugenmerk, mit einer fortgesetzten Erweiterung über Betriebssysteme und Software hinweg.
Policy-basierte Verwaltung: Die Unterstützung für policy-basierte Patches umfasst jetzt sowohl Windows als auch macOS. Dadurch können IT-Teams Scan-, Update- und Genehmigungs-Workflows mithilfe konsistenter Regeln automatisieren, was die Zuverlässigkeit und Compliance verbessert.
Erweiterte Drittanbieter- und Benutzerdefinierte Software-Patchings: Die Software-Patch-Abdeckung wurde auf über 100 Anwendungen auf Windows und macOS ausgeweitet, um Sicherheitslücken zu reduzieren, die durch ungepatchte Drittanbieter-Software entstehen. Die Unterstützung für benutzerdefinierte Softwarepakete ermöglicht es Teams auch, nicht standardmäßige oder intern entwickelte Anwendungen innerhalb desselben Patch-Frameworks zu verwalten.
Verwaltung von Windows-Hauptbetriebssystem-Upgrades: Splashtop hat die Unterstützung für die Verwaltung von größeren Windows-OS-Upgrades hinzugefügt, einschließlich der Migrationen von Windows 10 zu 11, wodurch IT-Teams mehr Kontrolle über großangelegte Übergänge erhalten.
Inventar, Schwachstellen und Sicherheitsübersicht
Splashtop hat gestärkt, wie IT-Teams Einblick in Software- und Sicherheitsrisiken gewinnen und schneller handeln, wenn Probleme auftreten.
Softwareinventar: Ein zentrales Softwareinventar erleichtert die Nachverfolgung installierter Software auf verschiedenen Geräten, die Identifizierung veralteter oder unautorisierter Anwendungen und unterstützt Audits, während es das Sicherheitsrisiko reduziert und die Einhaltung der Vorschriften verbessert.
KI-gestützte Schwachstellen-Erkenntnisse: Eine dedizierte Schwachstellen-Seite zeigt OS-bezogene CVEs in der gesamten Umgebung auf und hebt Schweregrad, betroffene Geräte und aktiv ausgenutzte Probleme basierend auf dem CISA-Katalog bekannter ausgenutzter Schwachstellen hervor. KI-gestützte Zusammenfassungen helfen Teams, Risiken schnell einzuschätzen und machen Informationen zu Schwachstellen leichter zugänglich in globalen Umgebungen.
CrowdStrike EDR-Integration: Splashtop hat eine EDR-Integration mit CrowdStrike eingeführt, die die Endpunkt-Transparenz vereint und es Kunden ermöglicht, CrowdStrike direkt über Splashtop zu kaufen, bereitzustellen und zu verwalten, um die Sicherheitsoperationen zu vereinfachen und Toolschwemme zu reduzieren.
Automatisierung, Dashboards und administrative Steuerungen
Splashtop hat kontinuierlich verbessert, wie IT-Teams Aufgaben automatisieren und Umgebungen in großem Maßstab verwalten.
Endpoint-Konfigurationsmanagement (Vorschau): Eine neue Konfigurationsmanagement-Funktion automatisiert die Verwaltung wichtiger Sicherheits- und Netzwerkeinstellungen auf Windows und macOS. IT-Teams können Kontrollen wie Passwörter, Bildschirmsperre, Wi-Fi, Firewall, Festplattenverschlüsselung und mehr verwalten, um die Governance zu stärken und Konfigurationsabweichungen zu reduzieren.
Verbesserungen bei Skripten und Aufgaben: Skripte und Aufgaben wurden verbessert, um zuverlässig auf sowohl online als auch offline Geräten zu laufen und sicherzustellen, dass geplante Aufgaben konsistent abgeschlossen werden, ohne dass eine manuelle Nachverfolgung erforderlich ist.
Dashboard- und Konto-Steuerungen: Verbesserte Dashboard-Widgets bieten auf einen Blick Sicht auf Patching, Sicherheitslage und Konsistenz bei Bereitstellungen, während Kontoablaufstuerungen helfen, das Risiko aus inaktivem Zugriff zu reduzieren.
Fernsupport, Mobilität und Benutzererlebnis
Im Laufe des Jahres 2025 hat Splashtop weiterhin das Fernsupport-Erlebnis sowohl für IT-Teams als auch für Endnutzer verfeinert.
Verbesserungen des Remote-Kommandos: Das Remote-Kommando wurde vollständig modernisiert und bietet eine interaktivere Terminal-Erfahrung, die Diagnosen und administrative Aufgaben schneller und intuitiver macht.
Service-Desk- und SOS-Verbesserungen: Verbesserungen in den Service-Desk-Workflows, einschließlich Kommunikation während der Sitzung, Optimierung der Terminplanung und SOS-Anpassung, halfen den Teams, Probleme effizienter zu lösen und zugleich ein professionelleres, markenspezifisches Erlebnis zu bieten.
Mobile- und Geräteunterstützung: Neue Funktionen für iOS- und Android-Umgebungen verbesserten die Unterstützung mobiler Nutzer und gaben IT-Teams mehr Kontrolle über das Geräteverhalten und die Rollout-Zeitplanung.
Verbesserte Dateitransfer-Erfahrung: Der Dateitransfer während Betreuter Support-Sitzungen wurde neu gestaltet, um besser mit den Live-Support-Workflows in Einklang zu stehen und die Klarheit und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
On-Premises-Verbesserungen
Für Organisationen, die Splashtop in lokalen Umgebungen einsetzen, liegt der Fokus der kontinuierlichen Investitionen auf Zuverlässigkeit, Compliance und operativer Kontrolle.
Systemzustandsüberwachung: Proaktives Monitoring bietet Einblicke in die Leistung von Gateways und den Systemzustand, was Teams dabei hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und Ausfallzeiten zu minimieren.
Leistung und hohe Verfügbarkeit: Zonenbasierte (regionale) Relay-Unterstützung verbessert die Sitzungsleistung für verteilte Teams, während die PostgreSQL-Replikation die hohe Verfügbarkeit und Widerstandsfähigkeit in Cluster-Bereitstellungen stärkt.
Audit-, Compliance- und Service-Desk-Funktionen: Sitzungsprotokolle über Chat, Remote Command und SSH erfüllen Audit- und Compliance-Anforderungen. Service-Desk-Verbesserungen, einschließlich SOS-Anpassungen und Anruf-Workflows, verbessern die Reaktionsfähigkeit und gewährleisten gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit. Laufende Verbesserungen der Systemtools ermöglichen tiefere Diagnosen, ohne die Endbenutzer zu stören.
Organisationen in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Fertigung, Medien, Einzelhandel und Regierung verlassen sich auf diese Verbesserungen, um Endpunkte besser zu sichern, Abläufe zu optimieren und Benutzer in großem Maßstab zu unterstützen.
2025-Rückblick und Ausblick
2025 war ein Jahr des stetigen, bedeutungsvollen Fortschritts für Splashtop. Durch die Erweiterung der Automatisierung, Stärkung der Sicherheitsübersicht und fortwährende Investitionen in Unternehmens- und On-Premises-Fähigkeiten haben wir IT-Teams geholfen, Komplexität mit größerem Vertrauen und Effizienz zu managen.
Wenn wir auf 2026 blicken, baut unser Fahrplan auf diesem Fundament auf mit tiefergehender Automatisierung, erweiterten Fähigkeiten im Endpunktmanagement und weiteren Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Skalierbarkeit und operative Einsicht, um den sich entwickelnden IT-Bedürfnissen gerecht zu werden.
Bereit, diese Funktionen in Aktion zu sehen?
Erfahren Sie mehr über Splashtop AEM und Fernsupport Lösungen oder starten Sie eine kostenlose Testversion, um zu erleben, wie Splashtop IT-Teams hilft, die Abläufe zu vereinfachen und die Sicherheit zu stärken.