Splashtop teilt ein Update zu einem Sicherheitsvorfall im Zusammenhang mit Klue, einem externen Anbieter von Marktinformationen, den Splashtop für Services zur Wettbewerbsanalyse nutzt.
Der Vorfall ereignete sich innerhalb der Umgebung von Klue. Wichtig ist, dass dieser Vorfall keine Auswirkungen auf Splashtop Produkte, Services oder unsere Fähigkeit hatte, unsere Kunden zu unterstützen.
Was ist passiert?
Eine unbefugte Partei verschaffte sich etwa zwischen dem 11. Juni und dem 16. Juni 2026 Zugriff auf die Integrationsumgebung von Klue und erlangte OAuth-Token, die Klue mit anderen Geschäftsplattformen verbinden. Diese Token wurden verwendet, um auf bestimmte Salesforce-Daten zuzugreifen.
Welche Maßnahmen wurden ergriffen?
Nachdem Splashtop von dem Vorfall erfahren hatte, deaktivierten wir umgehend die Integration von Klue mit Salesforce und entzogen den damit verbundenen Zugriff auf unserer Seite.
Wir setzen unsere Untersuchung fort, um den genauen Umfang der möglicherweise betroffenen Daten zu ermitteln.
Was bedeutet das für Kunden?
Während diese Untersuchung noch andauert, gehen wir davon aus, dass die Auswirkungen in erster Linie auf Geschäftsdatenfelder innerhalb der Salesforce-Umgebung begrenzt waren.
Bitte seien Sie versichert, dass wir diesen Vorfall mit größter Ernsthaftigkeit und Sorgfalt angehen und die erforderliche Expertise, Zeit und Ressourcen für unsere Untersuchung einsetzen.
Was empfehlen wir?
Derzeit ist aufseiten unserer Kunden keine Maßnahme erforderlich, außer der üblichen Wachsamkeit.
Informationen dieser Art können dazu verwendet werden, Phishing-Versuche überzeugender wirken zu lassen. Seien Sie daher bitte vorsichtig bei unerwarteten E-Mails, Anrufen oder Nachrichten, die angeblich von Splashtop stammen, insbesondere wenn darin sensible Informationen angefordert werden.
Splashtop wird Sie niemals unaufgefordert nach Ihrem Passwort fragen oder Sie bitten, Software zu installieren.
So kontaktieren Sie Splashtop
Wir werden Sie umgehend informieren, falls es Entwicklungen gibt. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten/unser Privacy-Team unter privacy@splashtop.com oder unser Sicherheitsteam unter security@splashtop.com.
- Splashtop Security Team