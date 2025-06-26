Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Splashtop New Features

Splashtop Neue Funktionen April-Mai 2019

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Hier sind einige der neuen Funktionen, die im April und Mai 2019 den Splashtop-Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung hinzugefügt wurden.

Aktualisierte Splashtop Business App für Android

Die Splashtop Business App für Android wurde mit einem neuen Look und neuen Funktionen aktualisiert. Zu den neuen Funktionen gehören:

  • Frisches neues Design

  • Gruppen reduzieren/erweitern und Gruppenstatus speichern

  • Einfaches Umschalten zwischen Splashtop-Konten

  • Aktualisierte und optimierte Seite mit Computerdetails

  • Unterstützt bis zu 4 Live-Sessions

  • Tab „Zuletzt“, um den Sitzungsverlauf anzuzeigen

  • Entfernte Maus ein-/ausblenden

  • Streamer-Gerätenamen anzeigen

  • Unterstützt Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Deutsch, vereinfachtes Chinesisch, Italienisch und Französisch

Lade die neueste Splashtop Business-App für Android herunter

A mobile app screen shows a list of three computers, with a sorting menu open. The menu offers sorting by Computer Name, OS, or Online status, and order by Ascending or Descending, with Ascending selected.

Kauf und Bereitstellung von Bitdefender Endpoint Security

Schützen Sie Ihre Computer, indem Sie Bitdefender Endpoint Security über Ihre my.splashtop.com Konsole erwerben und bereitstellen. Diese Funktion ist in Splashtop Remote Support verfügbar und beinhaltet den unbeaufsichtigten Computerzugriff. Greifen Sie auf diese neue Kategorie unter Verwaltung | Endpunktsicherheit oder -verwaltung | Antivirus abhängig von Ihrem Splashtop-Plan.
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren

A screenshot of Splashtop’s web interface shows a dropdown menu under “Management” with “Endpoint Security” highlighted. The page displays subscription options and pricing for Bitdefender antivirus.

Endpoint Security-Status anzeigen

Lassen Sie sich den Endpunktsicherheitsstatus für Windows-Computer mit Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky und mehr anzeigen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Endgeräte geschützt sind. Diese Funktion ist verfügbar im Rahmen von Remote Support Premium.

Sehen Sie Ihre aktiven Abonnements

Ab sofort ist es leicht zu sehen, welche Splashtop-Pläne Sie abonniert haben. Klicken Sie hierzu einfach auf den Abwärtspfeil in der oberen rechten Ecke Ihres Dashboards unter my.splashtop.com. Sie können unter dem Infofeld auf „Abonnements“ klicken, um Ihre Abonnements einzusehen und zu verwalten.

A dropdown menu showing options: Remote Support (Premium), SOS (Basic), Account Info, Subscriptions, Quick Setup Guide, and Log Out. The Remote Support and SOS options are highlighted with a yellow border.

Splashtop Classroom-App unterstützt jetzt iOS-Schülergeräte

Die Splashtop Classroom-App wurde aktualisiert, sodass Schüler jetzt über ihre iOS-Geräte den geteilten Bildschirm des Lehrers sehen und interaktiv am Unterricht teilnehmen können. Lehrer können den Computer im Klassenzimmer steuern und mit ihrem iPad, Android-Tablet oder einem anderen Computer Anmerkungen zum Bildschirm hinzufügen. Downloads für Splashtop Classroom

A teacher holding a tablet stands in front of a classroom, teaching about penguins. Students sit at desks, each using a tablet, while a presentation with penguin images is displayed on a large screen.

Verbesserte Lokalisierung von my.Splashtop.com

Aktualisierte und verbesserte deutsche und spanische Übersetzung. Die Seite my.splashtop.com wird abhängig von der in Ihrem Webbrowser eingestellten Sprachpräferenz in verschiedenen Sprachen angezeigt.

Siehe auch diese früheren Artikel zu neuen Funktionen.

Legen Sie direkt los!
Beginnen Sie Ihre KOSTENLOSE Splashtop-Testversion
Kostenlos testen


Teilen
RSS-FeedAbonnieren

Verwandter Inhalt

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Ankündigungen

Monatliche Abrechnung für Splashtop AEM

Mehr erfahren
Ankündigungen

Splashtop Produkt-Updates 2026: Rückblick auf das erste Halbjahr

Mehr erfahren
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Ankündigungen

2025 Produktzusammenfassung: Fortschritte im Bereich Endpunktmanagement und Sicherheit

Mehr erfahren
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Ankündigungen

Splashtops einheitliche Plattform für moderne IT-Operationen

Mehr erfahren
Alle Blogs ansehen