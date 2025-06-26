Splashtop Neue Funktionen April-Mai 2019

Hier sind einige der neuen Funktionen, die im April und Mai 2019 den Splashtop-Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung hinzugefügt wurden.
Aktualisierte Splashtop Business App für Android
Die Splashtop Business App für Android wurde mit einem neuen Look und neuen Funktionen aktualisiert. Zu den neuen Funktionen gehören:
Frisches neues Design
Gruppen reduzieren/erweitern und Gruppenstatus speichern
Einfaches Umschalten zwischen Splashtop-Konten
Aktualisierte und optimierte Seite mit Computerdetails
Unterstützt bis zu 4 Live-Sessions
Tab „Zuletzt“, um den Sitzungsverlauf anzuzeigen
Entfernte Maus ein-/ausblenden
Streamer-Gerätenamen anzeigen
Unterstützt Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Deutsch, vereinfachtes Chinesisch, Italienisch und Französisch
Lade die neueste Splashtop Business-App für Android herunter
Kauf und Bereitstellung von Bitdefender Endpoint Security
Schützen Sie Ihre Computer, indem Sie Bitdefender Endpoint Security über Ihre my.splashtop.com Konsole erwerben und bereitstellen. Diese Funktion ist in Splashtop Remote Support verfügbar und beinhaltet den unbeaufsichtigten Computerzugriff. Greifen Sie auf diese neue Kategorie unter Verwaltung | Endpunktsicherheit oder -verwaltung | Antivirus abhängig von Ihrem Splashtop-Plan.
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren
Endpoint Security-Status anzeigen
Lassen Sie sich den Endpunktsicherheitsstatus für Windows-Computer mit Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky und mehr anzeigen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Endgeräte geschützt sind. Diese Funktion ist verfügbar im Rahmen von Remote Support Premium.
Sehen Sie Ihre aktiven Abonnements
Ab sofort ist es leicht zu sehen, welche Splashtop-Pläne Sie abonniert haben. Klicken Sie hierzu einfach auf den Abwärtspfeil in der oberen rechten Ecke Ihres Dashboards unter my.splashtop.com. Sie können unter dem Infofeld auf „Abonnements“ klicken, um Ihre Abonnements einzusehen und zu verwalten.
Splashtop Classroom-App unterstützt jetzt iOS-Schülergeräte
Die Splashtop Classroom-App wurde aktualisiert, sodass Schüler jetzt über ihre iOS-Geräte den geteilten Bildschirm des Lehrers sehen und interaktiv am Unterricht teilnehmen können. Lehrer können den Computer im Klassenzimmer steuern und mit ihrem iPad, Android-Tablet oder einem anderen Computer Anmerkungen zum Bildschirm hinzufügen. Downloads für Splashtop Classroom
Verbesserte Lokalisierung von my.Splashtop.com
Aktualisierte und verbesserte deutsche und spanische Übersetzung. Die Seite my.splashtop.com wird abhängig von der in Ihrem Webbrowser eingestellten Sprachpräferenz in verschiedenen Sprachen angezeigt.