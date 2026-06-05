ShareConnect End of Life - Warum Splashtop der beste Ersatz ist

Das Ende der Lebensdauer von ShareConnect ist der 30. Juni 2020. Basierend auf Funktionalität, Preis und Merkmalen ist Splashtop Remote Access der beste Ersatz für ShareConnect.
Wenn Citrix ShareConnect am Ende der Lebensdauer am 30. Juni 2020 einstellt, werden alle Versionen von ShareConnect nicht mehr funktionieren. ShareConnect funktioniert nach diesem Datum nicht mehr.
Wenn Sie ein ShareConnect-Benutzer sind, finden Sie hier einen kurzen Blick darauf, warum Splashtop Remote Access der beste Ersatz für ShareConnect ist.
Sichere Remote Desktop Software | Splashtop
Splashtop Remote Access ist ein Remote-Desktop-Tool, mit dem Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Computer zugreifen können. Wie bei ShareConnect können Sie den Remote-Computer, mit dem Sie verbunden sind, steuern und alle Ihre Dateien und Anwendungen öffnen.
Im Gegensatz zu ShareConnect bietet Splashtop mehr Funktionalität. Zusätzlich zu iPads, Android-Tablets und Android-Smartphones können Splashtop-Benutzer auch von Windows-, Mac-, iPhone- und Chromebook-Geräten aus auf ihre Computer zugreifen und sie fernsteuern.
Splashtop bietet auch mehr Funktionen, die Ihnen helfen, produktiver zu sein, während Sie remote an einem Computer arbeiten.
Deshalb ist Splashtop Remote Access mehr als nur Fernzugriff Software. Es ist die beste Lösung für die Arbeit von zu Hause oder unterwegs.
Warum Splashtop der beste ShareConnect-Ersatz ist
Im Vergleich zu anderen Produkten kostet Splashtop weniger, verfügt über die besten Funktionen und bietet eine qualitativ hochwertige Leistung.
Während Citrix ShareConnect-Anwendern empfiehlt, auf GoToMyPC (ein ursprünglich von Citrix entwickeltes Produkt) umzusteigen, sind hier einige Gründe, warum Splashtop eine bessere Option ist:
Der GoToMyPC Personal-Plan beginnt bei 420 $/Jahr für den Zugriff auf 1 Computer. Der Splashtop Remote Access Pro-Plan beginnt bei 90 €/Jahr für den Zugriff auf 10 Computer.
Splashtop enthält die gleichen Top-Funktionen wie GoToMyPC, einschließlich Dateiübertragung, Ferndruck, Multi-to-Multi-Monitor-Unterstützung und mehr.
Splashtop Remote Access Pro enthält auch zusätzliche Funktionen, die in GoToMyPC mehr kosten, wie z. B. Remote-Wake, Remote-Neustart und Benutzerverwaltung.
Mit Splashtop können Sie Ihre Remote-Sitzungen aufzeichnen. Zwei Benutzer können auch gleichzeitig auf denselben Computer zugreifen. Beide Funktionen sind in GoToMyPC nicht verfügbar.
Splashtop bietet Ihnen zuverlässig schnelle Fernverbindungen mit HD-Qualität und Sound.
Aus den oben aufgeführten Gründen ist Splashtop die beste GoToMyPC-Alternative.
Splashtop ist auch im Vergleich zu anderen Fernzugriffstools die beste Wahl, weshalb Splashtop von mehr als 30 Millionen Menschen weltweit verwendet wird.
TESTEN SIE SPLASHTOP KOSTENLOS
Es ist keine Kreditkarte erforderlich, um Splashtop Remote Access Pro kostenlos zu nutzen. Starten Sie Ihre kostenlose 7-Tage-Testversion, um herauszufinden, warum es der beste Ersatz für ShareConnect ist.