Fernzugriff hilft Mitarbeitern, von überall produktiv zu bleiben, und gibt IT-Teams mehr Flexibilität bei der Unterstützung. Aber wenn es ungesichert bleibt, kann es auch einen wertvollen Einstiegspunkt für Angreifer schaffen.
Passwörter allein reichen nicht aus, um Fernzugriff zu schützen. Wenn hybride Mitarbeiter, IT-Teams und Anbieter sich von außerhalb des Büros mit Geschäftssystemen verbinden, benötigen Organisationen eine stärkere Authentifizierung, um Konten und Fernzugriffssitzungen sicher zu halten.
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine effektive Methode, um Fernzugriff zu schützen. Es fügt einen zweiten Verifizierungsschritt während des Logins hinzu, sodass ein gestohlenes Passwort allein nicht ausreicht, um auf eine Fernzugriffssitzung zuzugreifen.
Mit diesem Gedanken wollen wir einen Blick darauf werfen, was Zwei-Faktor-Authentifizierung ist, warum sie für Fernzugriff wichtig ist und wie man sie effektiv einrichtet.
Was ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Fernzugriff?
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist ein Anmeldeprozess, der ein Passwort ergänzt, indem er ein zusätzliches Element wie einen Authentifikator-App-Prompt, einen Einmalcode oder ein Hardware-Token erfordert, damit sich ein Benutzer anmelden kann. Dies stellt sicher, dass selbst wenn ein Passwort gestohlen wird, der Dieb nicht in der Lage sein wird, sich ohne die zusätzliche Authentifizierung in das Benutzerkonto einzuloggen.
Für den Fernzugriff sichert 2FA entfernte Computer, Anwendungen, Server und Support-Sitzungen. Da Fernzugriff es Benutzern ermöglicht, sich von überall und mit jedem Gerät zu verbinden, ist es von größter Bedeutung, Benutzer zu verifizieren und Konten vor kompromittierten Passwörtern zu schützen.
Zwei-Faktor-Authentifizierung fällt unter den Überbegriff der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). In diesem Artikel betrachten wir jedoch speziell die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA).
Gängige 2FA-Methoden für den Fernzugriff umfassen:
Push-Bestätigungen in der Authenticator-App
Authenticator-App Einmalkennwörter
SMS- oder E-Mail-Verifizierungscodes, wo unterstützt
Hardware-Sicherheitsschlüssel oder Token
Biometrische Verifizierung im Zusammenhang mit einem vertrauenswürdigen Authentifizierungsprozess
Warum Fernzugriff Zwei-Faktor-Authentifizierung benötigt
Fernzugriff befähigt Mitarbeiter, von überall aus zu arbeiten, einschließlich der Verbindung zu sensiblen Systemen, internen Dateien, Verwaltungstools und geschäftskritischen Geräten. Diese Verbindungen müssen sowohl für die IT-Konformität als auch für die Geschäftskontinuität sicher bleiben. Ohne gute Kontosicherheit kann ein einziges kompromittiertes Passwort verheerend sein.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie Angreifer Passwörter stehlen können, darunter Phishing, Wiederverwendung von Anmeldedaten und Brute-Force-Angriffe. Ohne eine zusätzliche Sicherheitsebene für den Zugriff genügt ein gestohlener Login, und Angreifer können Zugang zu sensiblen Daten und wichtigen Systemen erlangen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung fügt eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, indem sie von den Benutzern verlangt, ihre Identität beim Einloggen zu verifizieren.
Vorteile der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für Fernzugriff umfassen:
Reduziertes Risiko von unautorisierten Anmeldungen mit gestohlenen Zugangsdaten
Verbesserte Sicherheit für Remote-Mitarbeiter, Auftragnehmer und IT-Administratoren
Zusätzlicher Schutz für unbeaufsichtigten Fernzugriff und privilegierte Konten
Unterstützung für Compliance- und Audit-Anforderungen in regulierten Umgebungen
Mehr Vertrauen, dass der Fernzugriff sicher genug für den geschäftlichen Einsatz ist
Bevor Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Fernzugriff einrichten
Bevor Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, ist es hilfreich, die Einführung sorgfältig zu planen. Die Überprüfung, wer Fernzugriff benötigt, auf welche Systeme sie zugreifen, wie sie sich authentifizieren und welche Wiederherstellungsoptionen verfügbar sind, wird helfen, Verwirrung zu reduzieren und vermeidbare Sicherheitslücken zu vermeiden.
Beim Implementieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung für Fernzugriff, beachten Sie, dass:
Identifizieren Sie, wer Fernzugriff verwendet und auf welche Systeme sie zugreifen
Bestimmen, welche Fernzugriffstools oder Zugangswege in Gebrauch sind
Entscheiden Sie, welche Benutzer oder Gruppen zur Nutzung von 2FA verpflichtet werden müssen
Wählen Sie die Methode der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Sie unterstützen möchten
Stellen Sie sicher, dass die Benutzer in der ausgewählten Authentifizierungsmethode registriert sind
Bereiten Sie Backup-Zugriff und Wiederherstellungsschritte vor, um Sperrungen zu verhindern
Testen Sie mit einer kleinen Pilotgruppe
Schulen Sie die Nutzer und erklären Sie, was sich ändern wird und was sie tun müssen
So richten Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Fernzugriff ein
Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für Ihre Fernzugriff-Software einrichten, sollten Sie sicherstellen, dass diese ordnungsgemäß für alle Konten durchgesetzt wird und der Prozess reibungslos funktioniert. Folgen Sie diesen sieben Schritten, und Sie können den Fernzugriff effizient mit zuverlässiger Authentifizierung sichern:
Schritt 1: Überprüfen Sie Ihre Fernzugriffsumgebung
Bevor Sie 2FA einrichten können, sollten Sie die Zugangspfade für Ihre Remote- und Hybrid-Mitarbeiter verstehen. Dies kann Fernzugriff auf Bürosrechner, Fernsupport für IT-Teams, Vendorenzugriff auf Server und so weiter umfassen. Die Einzelheiten variieren je nach Unternehmen und hängen davon ab, ob Sie eine Fernzugriffsplattform, ein VPN, RDP oder einen cloudbasierten Zugriffsservice nutzen.
Schritt 2: Wählen Sie aus, wo die 2FA durchgesetzt wird
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung kann je nach Umgebung auf verschiedenen Ebenen durchgesetzt werden. Dies kann die Durchsetzung auf der Ebene der Identität oder des Einmaligen Anmeldens (SSO) umfassen, innerhalb der Fernzugriffsplattform, auf der Ebene des Remote-Desktop-Gateways oder -Brokers oder auf der Ebene des Endpunkt-Logins. Welche Ebene am besten für ein Unternehmen geeignet ist, hängt von dessen Zugriffsarchitektur, den Zielen für die Benutzererfahrung und den Anforderungen an die administrative Kontrolle ab.
Schritt 3: Wählen Sie die Authentifizierungsmethode aus
Es gibt viele verschiedene Arten der Zwei-Faktor-Authentifizierung, darunter app-basierte Bestätigungen, Einmal-Passwörter und Hardware-Schlüssel. Es ist wichtig, eine Methode zu wählen, die Sicherheit und Wiederherstellungsoptionen bietet, aber gleichzeitig einfach für die Mitarbeiter zu nutzen ist, damit sie ohne großen Aufwand eine Verbindung herstellen können. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Methode wählen, die Ihre Mitarbeiter annehmen und konsequent nutzen.
Schritt 4: Benutzer und Geräte registrieren
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung hängt davon ab, dass die Benutzer ihre Methode für den zweiten Faktor registrieren, um ihre Identität zu verifizieren. Dies kann das Registrieren einer Authentifizierungs-App, das Überprüfen eines Telefons oder eines anderen sekundären Geräts oder das Anmelden eines unterstützten Hardware-Tokens umfassen. Organisationen sollten auch Richtlinien nach Benutzergruppe zuweisen und Fallback- oder Wiederherstellungsoptionen beibehalten, falls etwas schiefgeht. Vergessen Sie nicht, dass eine unvollständige Anmeldung zu Rollout-Problemen führen und Benutzer daran hindern kann, sich sicher anzumelden.
Schritt 5: Aktivieren Sie 2FA-Richtlinien für Fernzugriff
Sobald die Benutzer registriert sind, können Sie mit der Durchsetzung der Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Fernzugriff beginnen. Sie sollten Richtlinien festlegen, wann 2FA erforderlich ist, ob vertrauenswürdige Geräteoptionen erlaubt sind und ob privilegierte Benutzer oder sensible Systeme strengeren Zugriffsanforderungen folgen sollten.
Schritt 6: Testen Sie den Login-Prozess von Anfang bis Ende
Das Testen ist immer wichtig; Sie können die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktivieren, nur um festzustellen, dass Sie versehentlich alle aus ihren Konten ausgesperrt haben. Sie sollten den Anmeldeablauf testen, einschließlich erfolgreicher Anmeldungen, was bei fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen passiert, wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf neuen Geräten oder nach einer Passwortzurücksetzung funktioniert, sowie die Sicherung und Wiederherstellung des Kontos. Diese Tests sollten sowohl die Sicherheit als auch die Benutzerfreundlichkeit überprüfen, einschließlich ob Benutzer den Anmeldevorgang erfolgreich abschließen können und ob Wiederherstellungs- und Backup-Zugriff wie erwartet funktionieren.
Schritt 7: Weitläufig einführen und überwachen
Sobald Ihre 2FA-Richtlinien eingerichtet sind und die Tests bestanden wurden, können Sie diese in Ihrer Organisation ausweiten. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihre Arbeit erledigt ist; es ist immer noch wichtig, Ihr Netzwerk zu überwachen und Ihre Richtlinien zu optimieren. Achten Sie darauf, fehlgeschlagene Anmeldeversuche, ungewöhnliche Zugriffsversuche und Sperrungen zu beobachten, um verdächtiges Verhalten zu identifizieren, und überwachen Sie Helpdesk-Tickets und den Abschluss der Benutzereinschreibung, um eventuelle Probleme zu erkennen, die behoben werden sollten. Cybersicherheit ist ein kontinuierlicher Prozess, daher ist es essenziell, Ihre Sicherheit zu überwachen und zu verfeinern.
Gemeinsame Methoden, wie Organisationen 2FA für den Fernzugriff einrichten
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Organisationen die Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten können, basierend auf ihren Bedürfnissen und Vorlieben. Jede Option hat ihre eigenen Vorteile, daher sollten Entscheidungsträger ihre Optionen abwägen und die wählen, die am besten zu ihrem Unternehmen passt.
Häufige 2FA-Methoden umfassen:
2FA über eine Fernzugriffsplattform
Viele Fernzugriffslösungen ermöglichen es Administratoren, die Zwei-Faktor-Authentifizierung direkt innerhalb ihrer Plattform zu aktivieren. Dies erleichtert die Einrichtung und bietet zentrale Richtlinienkontrollen, während der Bedarf verringert wird, mehrere Sicherheitskomponenten zu mischen und anzupassen, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) zu ermöglichen. Organisationen sollten dennoch bestätigen, dass die Plattform die Authentifizierungsmethoden, -richtlinien und -workflows unterstützt, die sie benötigen.
2FA über einen Identity-Provider oder eine SSO-Plattform
Viele Organisationen verwenden bereits Einmalige Anmelden (SSO) oder einen anderen Identitätsanbieter, um die Authentifizierung durchzusetzen. Das bedeutet, dass sie bereits einen Authenticator im Einsatz haben, der konsistente Zugriffsrichtlinien über Apps und Remote-Tools hinweg durchsetzen kann und den ihre Mitarbeiter bereits verwenden und für den sie angemeldet sind. Dieser kann mit ihrer Fernzugriffs-Software genutzt werden. Dieser Ansatz passt oft gut zu Organisationen, die die Authentifizierung bereits zentral über SSO oder einen Identitätsanbieter verwalten.
2FA auf der Endpunkt-Anmeldeschicht
Einige Umgebungen erfordern eine zusätzliche Verifizierung auf der Geräteanmeldestufe, anstatt beim Starten der Fernzugriffslösung. Dies hilft, zusätzlich zur Anmeldung des Benutzers, eine weitere Sicherheitsebene für das Remote-Gerät bereitzustellen. Während es helfen kann, lokale und Remote-Anmeldungen zu sichern, kann die Implementierung je nach Lösung komplexer sein.
Häufige Fehler, die Sie bei der Aktivierung von 2FA für den Fernzugriff vermeiden sollten
Obwohl 2FA ein leistungsstarkes Sicherheitsinstrument für den Fernzugriff ist, können Organisationen einige Fehler machen, wenn sie es aktivieren. Diese Fehler, auch wenn sie auf den ersten Blick geringfügig erscheinen, können dennoch erhebliche Konsequenzen für die Cybersicherheit haben, daher ist es wichtig, auf sie zu achten.
Häufige 2FA-Fehler sind:
Die Durchsetzung aktivieren, bevor Benutzer registriert sind, kann Benutzer aus ihren Konten aussperren.
Auf schwache oder umständliche Authentifizierungsmethoden zu setzen, da diese entweder nur minimale Sicherheit bieten oder die Produktivität beeinträchtigen, weil sie die Mitarbeiter frustrieren und verlangsamen.
Das Versäumnis, Backup- und Wiederherstellungsoptionen zu planen, kann Sperrungen und unnötige Unterbrechungen verursachen, wenn Benutzer den Zugriff auf ihren zweiten Faktor verlieren.
Dieselbe Richtlinie auf jedes Konto anwenden, ohne Ausnahmen zu berücksichtigen.
Fehlende Tests von Fernzugriff-Workflows vor der Einführung, was dazu führt, dass Teams Fehler oder Probleme übersehen.
Das Ignorieren von Drittanbietern oder Auftragnehmern, die ebenfalls remote auf Systeme zugreifen.
Den Setup abschließen, aber danach die Überwachungsaktivitäten der Anmeldungen vernachlässigen.
Worauf Sie bei einer Fernzugriffslösung mit eingebauter 2FA achten sollten
Jetzt, da wir wissen, wie man 2FA einrichtet und welche Fehler zu vermeiden sind, ist es an der Zeit, zu überlegen, worauf Sie achten möchten. Nicht alle Fernzugriffslösungen oder Authentifizierungstools sind gleich gebaut, daher ist es wichtig, Ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass das von Ihnen gefundene Tool diese erfüllt.
Suchen Sie Folgendes in einer Fernzugriffslösung:
Einfache 2FA-Einrichtung und Richtlinienverwaltung, die Anpassung und Flexibilität ermöglicht.
Unterstützung für sicheren Fernzugriff ohne zusätzliche Komplexität, damit Benutzer zuverlässig verbinden können, ohne durch Reifen zu springen.
Zentralisierte Benutzer- und Geräteverwaltung zur weiteren Sicherung.
Protokollierung und Sichtbarkeit von Zugriffaktivitäten zur Identifizierung verdächtigen Verhaltens.
Starke Leistung und benutzerfreundliche Funktionalität, damit Sicherheit keine Reibung mit Produktivität erzeugt.
Kompatibilität mit umfassenderen Sicherheitsanforderungen wie SSO, Zugriffskontrollen und Audit-Bereitschaft.
Wie Splashtop Sicherer Fernzugriff mit 2FA Unterstützt
Für Organisationen, die sicheren Fernzugriff ohne unnötige Komplexität wünschen, bietet Splashtop eine praktische Möglichkeit, Remote-Sitzungen zu schützen und gleichzeitig die Benutzererfahrung klar und einfach zu halten. Splashtop Remote Access ist für sicheren, zuverlässigen Zugriff auf Computer von überall aus konzipiert und bietet Sicherheitsfunktionen wie die Multi-Faktor-Authentifizierung im Rahmen seines Konzepts für sichere Verbindungen.
Für Teams mit umfassenderen IT- und Sicherheitsanforderungen fügt Splashtop Enterprise erweiterte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen wie SSO/SAML, granulare Berechtigungen, SIEM-Protokollierung und IP-Whitelisting hinzu. Das gibt Organisationen mehr Kontrolle darüber, wie Fernzugriff über Benutzer, Geräte und Umgebungen verwaltet wird.
Dies macht Splashtop zu einer starken Wahl für Unternehmen, die die Sicherheit des Fernzugriffs verbessern möchten, ohne eine komplexere, herkömmliche Remote-Desktop-Struktur zusammenzustellen. Anstatt die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) als nachträglichen Gedanken zu behandeln, können Teams Splashtop nutzen, um sicheren Fernzugriff mit zentralisierten Kontrollen und einem reibungsloseren Rollout-Erlebnis bereitzustellen.
Sicherer Fernzugriff beginnt mit starker Authentifizierung
Fernzugriff sollte immer mit einer starken Authentifizierung gekoppelt werden, und die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine der effektivsten Möglichkeiten, das Risiko eines unbefugten Zugriffs zu reduzieren. Ein gestohlenes Passwort sollte nicht ausreichen, um die Tür zu einer remote Sitzung zu öffnen.
Um 2FA effektiv einzuführen, sollten Organisationen ihre Fernzugriffsumgebung überprüfen, den richtigen Durchsetzungspunkt wählen, Benutzer richtig registrieren, den Ablauf für Login und Wiederherstellung testen und nach der Einführung auf Probleme überwachen. Das Ziel ist nicht nur, 2FA zu aktivieren, sondern es auf eine Weise zu implementieren, die sicher, benutzerfreundlich und verwaltbar ist.
Sicherer Fernzugriff muss nicht übermäßig kompliziert sein. Mit dem richtigen Ansatz und der richtigen Plattform können Organisationen den Zugriff von überall unterstützen und gleichzeitig eine stärkere Kontrolle darüber aufrechterhalten, wer sich verbinden kann und wie.
Bereit, den sicheren Fernzugriff mit Splashtop zu vereinfachen? Kostenlose Testversion starten.