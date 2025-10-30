Während Fern- und hybrides Arbeiten seit Beginn der Telekommunikation Teil des modernen Geschäfts sind, wurde Fernarbeit im Jahr 2020 während der COVID-19-Pandemie von einer Option zur Notwendigkeit. In den Jahren seither hat sich die Technologie für Fernarbeit weiterentwickelt, und während viele Mitarbeiter ins Büro zurückgekehrt sind, nutzen viele immer noch Fern- und hybrides Arbeiten.
Es ist sicher zu sagen, dass Remote-Arbeit so schnell nicht endet. Stattdessen müssen Unternehmensleiter sich auf die Zukunft der Remote-Arbeit vorbereiten und Strategien und Technologien annehmen, um das Arbeiten von überall aus einfach zu machen.
Mit diesem Gedanken wollen wir die Zukunft von Fern- und hybridem Arbeiten erkunden, einschließlich der zunehmenden Abhängigkeit von digitalen Werkzeugen, den sich wandelnden Erwartungen der Mitarbeiter und der wachsenden Bedeutung von Flexibilität und Sicherheit.
Remote- & Hybrid-Workforce-Produktivität: Wichtige Herausforderungen für IT-Führungskräfte
Während Fern- und hybrides Arbeiten in Nutzung und Effizienz weiter wachsen, müssen sich Organisationen immer noch bemühen, Strategien und Richtlinien für Fernarbeit zu implementieren. Dies kann eine Herausforderung für diejenigen darstellen, die nicht vorbereitet sind oder nicht in der Lage sind, in Unterstützung für Remote-Mitarbeiter zu investieren.
Entscheidungsträger, die Fern- und hybrides Arbeiten umsetzen möchten, sollten einige wichtige Herausforderungen im Blick behalten:
Mangel an klaren Richtlinien: Organisationen brauchen in erster Linie gute Richtlinien für das Arbeiten im Homeoffice. Diese sollten Erwartungen für alle Mitarbeiter festlegen, einschließlich der Werkzeuge, die zur Unterstützung der Fernarbeit genutzt werden, Sicherheitsrichtlinien, Projektmanagement-Software und so weiter. Dies wird dazu beitragen, dass jeder weiß, was zu tun ist und welche Ressourcen zur Verfügung stehen.
Kommunikationsbarrieren: Kommunikation ist der wichtigste Teil einer effizienten Fernarbeit; ohne eine gute Möglichkeit, mit Kollegen und Managern zu kommunizieren, sind Mitarbeiter auf sich allein gestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie Team-Kommunikationsplattformen nutzen, damit die Mitarbeiter in Verbindung bleiben können, sei es, um einen Gruppenchat zu erstellen, einen Videoanruf zu tätigen oder einen Kollegen mit Fragen zu kontaktieren.
Sicherheit: Cybersicherheit ist für alle Unternehmen essenziell, und Fernarbeit bringt eine neue Reihe von Risiken mit sich. Organisationen müssen in Lösungen mit robusten Sicherheitsfunktionen investieren, einschließlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Zero-Trust-Sicherheit, Multi-Faktor-Authentifizierung und mehr, um sicherzustellen, dass ihre Geräte, Konten und Netzwerke jederzeit geschützt sind.
Burnout: Obwohl die Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten, großartig für die Effizienz ist, kann sie auch dazu führen, dass sich Mitarbeiter fühlen, als wären sie immer im Einsatz, was das Burnout-Risiko erhöhen kann. Dies, kombiniert mit den Gefühlen der Isolation und Entfremdung, die durch das Arbeiten allein entstehen können, kann das mentale Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinträchtigen. Organisationen müssen Grenzen setzen, eine gute Work-Life-Balance fördern und Ressourcen für die psychische Gesundheit bereitstellen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter nicht ausbrennen.
Kollaborationsprobleme: Mitarbeiter müssen häufig an Projekten zusammenarbeiten, was bei Remote-Arbeit schwierig sein kann. Gute Kollaborationstools sind notwendig, um Mitarbeitern zu ermöglichen, auf dieselben Projekte zuzugreifen, Dateien und Informationen auszutauschen und in Echtzeit zu kommunizieren, um effizient zusammenzuarbeiten.
8 Wege, wie IT-Führungskräfte sich auf die sich entwickelnde Remote-Landschaft im Jahr 2026 vorbereiten können
Mit den ständigen Veränderungen in der Remote-Landschaft und den Technologien, die Remote- und Hybridarbeit ermöglichen, kann es für IT-Führungskräfte und Abteilungen eine Herausforderung sein, Schritt zu halten. Indem sie sich jedoch auf datengesteuerte Entscheidungsfindung, klare Richtlinien, starke Cybersicherheit und die Einführung neuer Werkzeuge konzentrieren, können Organisationen ihre Remote- und Hybrid-Arbeitsmodelle zukunftssicher machen.
Einige wichtige Schritte, um mit der Entwicklung der Remote-Arbeit Schritt zu halten, umfassen:
1. Nutzen Sie Workforce-Analytics für klügere Entscheidungen
Werkzeuge zur Analyse von Arbeitskräften können Daten zu Arbeitsmustern, Workflows, Mitarbeiterleistung, Produktivität und mehr analysieren, um Führungskräfte in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Dies hilft Organisationen, Zeitpläne und Arbeitsbelastungen zu optimieren, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter engagiert sind und die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, die Schulungen zu verbessern und Ressourcen effizient zuzuweisen, sodass Mitarbeiter effizient arbeiten können, egal ob sie die Annehmlichkeiten zu Hause oder das Büro bevorzugen.
2. Klare Richtlinien für hybrides und fernes Arbeiten schaffen
Klare Richtlinien zu schaffen, ist einer der wichtigsten Schritte, um effizientes Fern- und hybrides Arbeiten zu gewährleisten. Dies setzt Erwartungen für Mitarbeiter und Manager, damit sie ihre Kommunikationsprotokolle, Arbeitszeiten, Leistungsziele und die Flexibilität des Zeitplans verstehen, sodass alle auf derselben Seite sind. Natürlich hilft das regelmäßige Überprüfen und Aktualisieren von Richtlinien auch dabei, sicherzustellen, dass sie effektiv sind, und Unternehmen können Richtlinien schaffen, die am besten zu ihren Mitarbeitern passen.
3. Cybersicherheit verbessern und Daten schützen
Cybersicherheit ist eine der größten Sorgen für Unternehmen und ihre IT-Teams, wenn Mitarbeiter beginnen, remote zu arbeiten. Es ist wichtig, Cybersicherheits-Tools und -Protokolle zu verwenden, um Mitarbeiter, Geräte und Daten zu schützen, z. B. durch Multi-Faktor-Authentifizierung und Firewalls. Auch Schulungen der Mitarbeiter sind wichtig, damit sie wissen wie sie Phishing -Angriffe verhindern und die besten Sicherheitspraktiken befolgen können.
Regelmäßige Patch-Updates können ebenfalls dazu beitragen, die Sicherheit zu gewährleisten, da Patches Schwachstellen reparieren und andere Sicherheitsupdates bereitstellen können. Wenn Sie mehrere Remote-Endpunkte verwalten müssen, kann die Verwendung einer Lösung wie Splashtop AEM dabei helfen, Geräte mit automatischen Updates sicher zu halten.
4. Verwenden Sie KI und Automatisierung, um Workflows zu optimieren
KI und Automatisierung sind wertvolle Werkzeuge zur Unterstützung der Mitarbeiter und zur Steigerung der Produktivität. KI-gestützte Technologie kann bei Ressourcenmanagement und Priorisierung helfen, während Automatisierungstools repetitive manuelle Aufgaben verwalten, sodass sich die Mitarbeiter auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können. Dies erfordert zwar Schulungen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter die Werkzeuge verstehen und sie richtig nutzen können, aber es kann zu einer verbesserten Effizienz und größerer Flexibilität der Mitarbeiter führen.
5. Rüsten Sie Manager aus, um Remote-Teams erfolgreich zu führen
Gute Manager können für ein Team den entscheidenden Unterschied machen, daher sollten Sie Ihre Manager so schulen und ausstatten, dass sie erfolgreich sein können, um ihre Remote-Teams zum Erfolg zu führen. Dazu gehören Kommunikationsstrategien, Zusammenarbeitstools, Leistungsmanagement und ähnliche Werkzeuge, damit sie mit ihren Teams kommunizieren, eine starke Teamumgebung aufbauen und den Mitarbeitern Feedback und Anleitung geben können.
6. Das Mitarbeitererlebnis für hybride Modelle neu überdenken
In hybriden Arbeitsumgebungen haben Sie eine Mischung aus Mitarbeitern, die im Büro, remote oder in einer Kombination davon arbeiten. Sie müssen ein Mitarbeitererlebnis schaffen, das für all das funktioniert. Dazu gehören flexible Arbeitsrichtlinien, Programme für das Wohl der Mitarbeiter und Teambuilding-Aktivitäten, die sowohl für persönliche als auch für Remote-Mitarbeiter geeignet sind.
Es hilft auch, einen digitalen Ansatz zu verfolgen, damit Mitarbeiter auf die benötigten Werkzeuge und Software zugreifen können, unabhängig davon, wo sie arbeiten oder welche Geräte sie verwenden (besonders in BYOD -Arbeitsumgebungen).
7. Remote-Arbeitsstrategien kontinuierlich verfeinern und weiterentwickeln
Wenn Sie mit den Veränderungen und Entwicklungen im Bereich Fernarbeit Schritt halten möchten, müssen Sie flexibel bleiben und sich an Veränderungen anpassen. Es ist wichtig, Ihre Fernarbeitsstrategien zu überprüfen und zu verfeinern, einschließlich des Zuhörens auf Mitarbeiterfeedback, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter alles haben, was sie benötigen, um effizient zu arbeiten. Diese Ebene der Reaktionsfähigkeit hilft Organisationen, sich schnell an die Bedürfnisse der Mitarbeiter und neue Technologien anzupassen, sodass sie ihre Fernarbeitsstrategien und -richtlinien auf dem neuesten Stand halten können.
8. Kultur durch bewusste virtuelle Verbindung fördern
Vielleicht die größte Herausforderung der Remote-Arbeit besteht darin, eine Arbeitskultur zu schaffen, die sowohl Büromitarbeiter als auch Remote- und Hybridarbeiter willkommen heißt. Dies zu erreichen ist jedoch wichtig, um sicherzustellen, dass sich alle Mitarbeiter, unabhängig von ihrem Arbeitsort, verbunden, wertgeschätzt und in der Lage fühlen, ihr Bestes zu geben. Dazu gehören inklusive Teambuilding-Aktivitäten, Unternehmensrichtlinien, die alle Mitarbeiter dazu befähigen, ihr Bestes zu geben, sowie Ressourcen, um ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben und eine gute psychische Gesundheit zu gewährleisten.
Wie IT-Leiter leistungsstarke Remote-Teams mit fortschrittlichen Software-Tools aufbauen können
Was können IT-Leiter also tun, um erfolgreiche Remote-Teams aufzubauen? Der beste Weg, um zu beginnen, besteht darin, die richtigen Tools auszuwählen, einschließlich Fernzugriff und Support, remote collaboration und Kommunikation.
In Fernzugriffssoftware zu investieren, befähigt Mitarbeiter, von überall aus auf ihre Arbeitsgeräte (einschließlich Desktop-Computer und Internet der Dinge -Geräte) zuzugreifen, auf den Geräten, die sie bevorzugen. Dies unterstützt Richtlinien zum Mitbringen eigener Geräte (BYOD), während es dennoch einfachen Zugang zu Projekten, Software und spezialisierten Werkzeugen bietet, die Mitarbeiter für ihre Arbeit benötigen.
Ebenso ermöglicht Fernwartungssoftware IT-Teams, Mitarbeiter von jedem Gerät aus überall zu unterstützen, indem sie auf das Gerät zugreifen, das Fehlersuche und Unterstützung benötigt. Dies unterstützt Remote-Mitarbeiter und Remote-IT-Teams, da es sicherstellt, dass Mitarbeiter Unterstützung erhalten können, egal wohin sie gehen, und IT-Agenten von überall ohne Reisekosten arbeiten können.
Mit der richtigen Technologie können Sie Teamarbeit verbessern, Workflows rationalisieren, die Produktivität steigern und Ihre Teams stärken. Dies erfordert jedoch eine ordnungsgemäße Schulung und den Aufbau eines Umfelds der Kommunikation und Zusammenarbeit. Sobald die Mitarbeiter Zugriff auf Software haben, die ihnen das Arbeiten von überall ermöglicht, und darauf geschult wurden, diese voll auszunutzen, wird Fernarbeit genauso effizient wie die Arbeit im Büro.
Wie Splashtop die Zukunft der sicheren Fernarbeit unterstützt
Wenn Sie in Technologie investieren möchten, die nahtlos effiziente und sichere Remote-Arbeit ermöglicht, bietet Splashtop alles, was Sie brauchen. Splashtop unterstützt moderne Remote- und Hybrid-Arbeitsmodelle, indem es Fernzugriff auf Geräten und Betriebssystemen bereitstellt, und somit Remote-Mitarbeiter und IT-Teams überall stärkt.
Mit Splashtop Remote Access können Mitarbeiter mit jedem Gerät von überall mit einer Internetverbindung auf ihre Arbeitscomputer zugreifen. Dies ermöglicht sicheren Zugriff auf ihre Dateien, Projekte, Werkzeuge und mehr und erlaubt es Remote-Mitarbeitern, an Projekten zu kollaborieren. Mit Funktionen wie Remote-Drucken, USB-Umleitung und Dateitransfer können Mitarbeiter effizient arbeiten, egal wo sie sind.
Splashtop Remote Support ermöglicht es IT-Agenten ähnlich, von überall aus auf Remote-Endpunkte für Fehlerbehebung, Support und Wartung zuzugreifen. Dies befähigt IT-Teams, von überall und auf jedem Gerät zu arbeiten und trotzdem erstklassigen Support zu bieten, da sie das angeschlossene Gerät so anzeigen und steuern können, als ob es direkt vor ihnen stünde.
Gleichzeitig sorgt Splashtops Sicherheit dafür, dass Computer, Netzwerke und Daten sicher bleiben. Splashtop enthält fortgeschrittene Sicherheitsfunktionen, einschließlich Multi-Faktor-Authentifizierung, End-to-End-Verschlüsselung, Fernverbindungs -Benachrichtigungen und mehr, sodass jedes Gerät vollständig geschützt ist.
Bereit, Splashtop selbst zu erleben? Beginnen Sie heute mit einer kostenlosen Testversion: