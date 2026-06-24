Wenn Mitarbeitende unterwegs arbeiten, müssen sie jederzeit und von überall auf ihren PC zugreifen können. Ebenso sollten IT-Mitarbeitende in der Lage sein, sich schnell und nahtlos mit Remote-PCs zu verbinden, wenn sie Fernsupport leisten. Ohne Fernzugriff ist all das nicht möglich.
Der Fernzugriff auf PCs und deren Fernsteuerung ist für Unternehmen und ihre IT-Teams entscheidend, da Geschwindigkeit und Effizienz von Fernverbindungen sich auf die Flexibilität der Belegschaft, die Effizienz, Reaktionszeiten, Supportkosten und mehr auswirken können. Wie können Unternehmen also den Fernzugriff auf PCs und deren Fernsteuerung einrichten?
Sehen wir uns an, wie Fernzugriff funktioniert, welche Vorteile er bietet, welche Best Practices es gibt und wie Sie die Fernsteuerung von PCs für Geräte aller Art einrichten.
Was ist Remote-PC-Fernsteuerung?
Die Fernsteuerung von PCs ist die Möglichkeit, über das Internet oder eine sichere Netzwerkverbindung von einem anderen Gerät aus auf einen Computer zuzugreifen, ihn anzuzeigen und zu steuern. So kann der Nutzer auf dem Remote-Gerät arbeiten, als stünde es direkt vor ihm, indem die beiden Geräte über das Internet verbunden werden und ein Gerät vom anderen aus gesteuert wird.
So funktioniert Remote-PC-Fernsteuerung
Die Fernsteuerung von PCs mag in der Theorie kompliziert wirken, in der Praxis ist sie jedoch ziemlich unkompliziert.
Zunächst installiert der Benutzer die Fernzugriffssoftware auf dem Host-Gerät und dem Client-Gerät. Diese Software stellt eine Verbindung zwischen den beiden Geräten her, sodass sie Eingaben und Ausgaben gemeinsam nutzen können.
Wenn der Nutzer eine Fernverbindung herstellen muss, verwendet er die Fernzugriffslösung, um über das Internet eine Verbindung zum Remote-Gerät herzustellen. Dadurch entsteht eine sichere Verbindung, die den Bildschirm des Remote-Endpunkts auf das Gerät des Nutzers überträgt und Tastatureingaben, Mausbewegungen und andere Befehle vom Gerät des Nutzers zurück an das Remote-Gerät sendet. Dadurch kann der Nutzer sein Remote-Gerät sehen und steuern, ganz gleich, von wo aus er arbeitet.
Gute Fernzugriffssoftware kann außerdem auf verschiedenen Betriebssystemen und Geräten funktionieren, darunter Mac, PC, Linux, iOS, Android und mehr. Dadurch wird es möglich, von einem Mac aus per Fernzugriff auf einen PC zuzugreifen oder von einem Android-Smartphone aus auf ein Linux-Gerät zuzugreifen, was die Zugänglichkeit verbessert und es Nutzenden ermöglicht, auf den Geräten ihrer Wahl zu arbeiten.
5 wichtige Vorteile der Fernsteuerung eines PCs
Nachdem das geklärt ist, können wir uns die Vorteile von Fernzugriff auf PCs und deren Fernsteuerung ansehen. Der Fernzugriff auf Computer von überall bietet zahlreiche Vorteile, die Effizienz, Produktivität und mehr steigern können – zum Nutzen einzelner Mitarbeitender, von Teams und ganzer Abteilungen.
Zu den wichtigsten Vorteilen von Fernzugriff gehören:
Schnellere Problemlösung: Fernzugriff ermöglicht es Benutzern, sich von überall mit Geräten zu verbinden, und ist damit ein leistungsstarkes Tool für den IT-Support. IT-Mitarbeitende können Fernsupport nutzen, um von überall auf die Geräte von Endbenutzern zuzugreifen und praktische Fehlerbehebung sowie Wartung durchzuführen, was zu einer schnelleren Problemlösung beiträgt.
Weniger Reisekosten: Wenn Mitarbeitende von überall auf ihre Arbeitsgeräte zugreifen können, verringert das den Reisebedarf, da es effizienteres Remote- und hybrides Arbeiten ermöglicht (und damit die Notwendigkeit reduziert, jeden Tag ins Büro und zurück zu fahren), die Remote-Zusammenarbeit verteilter Teams unterstützt und es Support-Mitarbeitenden erlaubt, Nutzer direkt bei ihren Geräten zu unterstützen, ohne zu ihnen reisen zu müssen.
Plattformübergreifende Flexibilität: Fernzugriffssoftware wie Splashtop kann plattformübergreifend eingesetzt werden und ermöglicht so nahtloses Arbeiten und Produktivität unabhängig von Gerät oder Betriebssystem.
Mehr Produktivität, weniger Unterbrechungen: Fernzugriff ermöglicht es Mitarbeitern, überall produktiv zu arbeiten – mit nahtloser Konnektivität und geringer Latenz. Das verbessert wiederum die Produktivität von Remote- und Hybrid-Mitarbeitern und beseitigt frustrierende Unterbrechungen.
Sicherer Zugriff von überall: Gute Fernzugriffsplattformen bieten robuste Sicherheitsfunktionen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und mehr. So bleibt sichergestellt, dass sensible Daten geschützt bleiben, während Mitarbeitende unterwegs arbeiten. Das ermöglicht sicheres Arbeiten aus der Ferne und hilft dabei, IT-Compliance einzuhalten.
Voraussetzungen für die PC-Fernsteuerung
Wenn Sie die Fernsteuerung eines PCs einrichten möchten, sollten Sie zunächst einige Voraussetzungen erfüllen. Diese wichtigen Voraussetzungen helfen sicherzustellen, dass Ihre Geräte und Ihre Infrastruktur für den Fernzugriff bereit sind, damit Sie sich schnell verbinden und nahtlos von überall arbeiten können.
Zu den wichtigsten Voraussetzungen gehören:
Fernzugriffssoftware: Das ist vielleicht offensichtlich, aber die erste Voraussetzung für Fernzugriff ist die Software, die ihn ermöglicht. Sie benötigen eine zuverlässige, sichere Fernzugriffslösung wie Splashtop, die auf beiden Geräten installiert ist, um eine Verbindung herzustellen, bevor Sie geräteübergreifend arbeiten können.
Eine stabile Internetverbindung: Fernzugriff ist auf eine Internetverbindung angewiesen, um die verbundenen Geräte zu verknüpfen. Stellen Sie sicher, dass Sie an beiden Enden eine stabile Verbindung haben, damit der Zugriff nicht unterbrochen wird und alles reibungslos weiterläuft.
Kompatible Geräte: Je nach verwendetem Fernzugriffs-Tool kann das einfach oder schwierig sein. Es gibt zwar einige Tools für die Fernsteuerung von PCs, die nur auf bestimmten Geräten oder Betriebssystemen funktionieren, aber Software wie Splashtop funktioniert geräteübergreifend auf mehreren Gerätetypen, darunter macOS, Windows, Android und mehr.
Administratorzugriff auf dem Host-Gerät: Die meisten Endpunkte erlauben aus Sicherheitsgründen standardmäßig keinen Fernzugriff, daher müssen Administratoren ihn zunächst freigeben. Stellen Sie sicher, dass auf dem Remote-Gerät Administratorberechtigungen vorhanden sind, um den Fernzugriff zu erlauben, andernfalls schlägt die Verbindung fehl.
So steuern Sie einen PC in 5 Schritten aus der Ferne
Wenn Sie bereit sind, von überall zu arbeiten, sind für die Fernsteuerung eines PCs nur ein paar schnelle Schritte nötig. Mit Splashtop ist es einfach, Fernzugriff einzurichten und sich von überall aus zu verbinden. Folgen Sie einfach diesen Anweisungen, dann sind Sie startklar:
Erstellen Sie Ihr Splashtop-Konto , indem Sie sich für eine kostenlose Testversion registrieren.
Laden Sie die App Splashtop Streamer herunter auf Ihren PC über die Splashtop-Downloadseite, installieren Sie die Anwendung und melden Sie sich an.
Aktivieren Sie den Fernzugriff in Ihren Admin-Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Verbindung erlaubt ist.
Laden Sie Splashtop herunter auf das Gerät, von dem aus Sie sich verbinden werden (auch auf der Download-Seite verfügbar).
Melden Sie sich an und klicken Sie in der Splashtop App auf Ihren PC, um die Fernverbindung zu starten.
Mehr ist nicht nötig! Danach können Sie Ihren PC per Fernzugriff steuern und von überall arbeiten, einschließlich des Zugriffs auf Ihre Dateien, spezialisierten Tools und Anwendungen nach Bedarf. Splashtop bietet eine sichere, nahtlose und verschlüsselte Verbindung, sodass Sie effizient von überall arbeiten können, ohne Ihre Cybersicherheit zu gefährden.
Best Practices für sichere Remote-PC-Fernsteuerung
Natürlich sollte Fernzugriff sorgfältig verwaltet werden. Wenn Unternehmen Fernzugriffslösungen implementieren, sollten sie sicherstellen, dass die erforderlichen Sicherheitskontrollen und Richtlinien vorhanden sind, damit der Zugriff sowohl effizient als auch sicher ist. Daher empfiehlt es sich, diese Best Practices zu beachten.
Zu den Best Practices für sichere Fernsteuerung von PCs gehören:
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): Die Sicherheit von Konten aufrechtzuerhalten ist entscheidend, damit nur autorisierte Benutzer auf ihre Konten und verbundenen Geräte zugreifen können. Die Multi-Faktor-Authentifizierung hält unbefugte Benutzer fern, indem sie eine zweite Form der Benutzerverifizierung verlangt, bevor sie sich anmelden können.
Verschlüsselung: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist entscheidend, um Daten während der Übertragung zu schützen, damit sie nicht abgefangen oder gestohlen werden können. Splashtop verwendet zum Beispiel AES-Verschlüsselung, um Streams und Verbindungen zu schützen, sodass während der gesamten Remote-Sitzung alles sicher bleibt.
Zugelassene Geräte: Beim Einrichten von Fernzugriff ist es hilfreich, eine Liste zugelassener Geräte zu haben. Das sorgt für zusätzliche Sicherheit, sodass gestohlene Zugangsdaten nicht für die Anmeldung auf unbekannten Geräten verwendet werden können.
Sitzungs-Timeouts: Es besteht immer die Möglichkeit, dass Mitarbeiter vergessen, ihre Remote-Sitzungen zu beenden. In diesen Fällen helfen Sitzungs-Timeouts sicherzustellen, dass Geräte nicht unbeaufsichtigt bleiben, da die Remote-Sitzung nach einer festgelegten Zeit der Inaktivität automatisch beendet wird.
Sitzungsprotokolle und Aufzeichnungen: Sitzungsprotokolle helfen IT-Teams dabei, Fernzugriffsaktivitäten nachzuverfolgen, einschließlich wer sich verbunden hat und wann. Die Sitzungsaufzeichnung kann, wo verfügbar und angemessen, eine zusätzliche Dokumentation für Schulungen, Fehlerbehebung oder Audit-Prüfungen bereitstellen. Protokolle und Aufzeichnungen sollten gemäß den Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien Ihrer Organisation verwaltet werden.
Verbessern Sie die Fernsteuerung von PCs mit Splashtop
Wenn Sie nach zuverlässigem, sicherem Fernzugriff suchen, ist Splashtop die richtige Wahl. Splashtop bietet nahtlose Fernsteuerung von PCs über Geräte und Betriebssysteme hinweg und ermöglicht es Mitarbeitern, von überall und mit jedem Gerät auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen.
Splashtop wurde entwickelt, um Fernzugriff einfach und sicher zu machen. Es ist einfach einzurichten und zu starten und bietet betreuten und unbeaufsichtigten Zugriff mit plattformübergreifender Kompatibilität in nur wenigen Klicks. Gleichzeitig schützt Splashtop Remote-Sitzungen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Sitzungsprotokollen, Leerlauf-Timeouts für Sitzungen, Multi-Faktor-Authentifizierung und mehr.
Wenn Sie mit der Komplexität der Fernsteuerung von PCs zu kämpfen haben oder eine zuverlässige Möglichkeit benötigen, von überall auf Ihren Arbeits-PC zuzugreifen, kann Splashtop helfen. Splashtop macht die Einrichtung einfach, Remote-Sitzungen sicher und die Fehlerbehebung mühelos, damit Sie von überall verbunden bleiben können.
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