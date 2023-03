Aktiviere Remote-Desktop unter Windows 10

Prognosen zeigen, dass der weltweite Markt für Remote-Desktop-Software bis 2029 7,22 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Ebenso ist Windows 10 immer noch das weltweit beliebteste Betriebssystem.

Das wirft also die Frage nach der besten Remote-Desktop-Software für Windows 10-Computer auf.

Splashtop ist eine Remote-Desktop-Lösung, mit der du einen Computer von überall aus mit einem anderen Gerät fernsteuern kannst. Es ist sicher, zuverlässig, sehr einfach zu bedienen und bietet eine hervorragende Leistung für Benutzer mit einem Windows 10-Betriebssystem.

Du bist dir nicht sicher, wie du Splashtop auf deinem PC einrichtest? Wir haben alle Informationen, die du zum Aktivieren von Remote-Desktop unter Windows 10 benötigst. Lies weiter, um mehr zu erfahren.

So aktivierst du Remote-Desktop unter Windows 10

Es kann ein wenig entmutigend sein, wenn Sie zuvor noch keine Remote-Desktop-Software verwendet haben.In Wirklichkeit ist es sehr einfach einzurichten und zu verwenden. Diese Schritte zeigen dir, wie du Remote-Desktop unter Windows aktivierst.

1. Erstelle dein Splashtop-Konto

Besuche die Splashtop-Website, um ein Konto zu erstellen. Es ist unglaublich einfach, eine kostenlose Testversion zu starten.

Um dich anzumelden, musst du lediglich einige Daten eingeben. Wir werden dich nicht nach Kreditkarteninformationen fragen, damit du dir keine Sorgen machen musst, dass dir am Ende der Testversion etwas in Rechnung gestellt wird.

2. Lade die Splashtop Business-App auf deine Geräte herunter

Du kannst Splashtop verwenden, um einen Computer von verschiedenen Geräten wie Laptops, Tablets und Smartphones aus zu steuern. Du musst die Splashtop Business-App auf jedem Gerät herunterladen, von dem aus du fernsteuern möchtest. Sie ist für Windows, Mac, Android, iOS und Chromebook verfügbar, sodass du viele Optionen hast.

Wenn du deinen Windows 10-PC verwendest, um auf einen anderen Computer zuzugreifen, musst du die Splashtop Business-App auf deinem Windows 10-Computer installieren.

3. Installiere den Splashtop Streamer auf den Computern, auf die du zugreifen möchtest

Du musst den Splashtop Streamer auf jedem Computer bereitstellen, auf den du aus der Ferne zugreifen möchtest. Der Streamer funktioniert auf jedem Windows- (einschließlich Windows 10), Mac- oder Linux-Computer. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du vorgehen kannst.

Die erste besteht darin, die Splashtop-Webkonsole zu verwenden, um einen Bereitstellungslink zu erstellen. Du kannst diese an jeden Computer senden, auf den du zugreifen möchtest. Wenn du den Link auf einem Computer öffnest, wird der Splashtop Streamer heruntergeladen und mit deinem Konto verknüpft.

Alternativ kannst du den Streamer auf die Computer herunterladen, auf die du zugreifen möchtest. Dazu benötigst du ein Splashtop-Konto. Gib nach dem Herunterladen einfach deine Anmeldedaten ein, wodurch der Computer mit deinem Konto verknüpft wird.

4. Starte eine Fernverbindung

Wenn alles installiert ist, kannst du jederzeit eine Windows 10-Remote-Desktop-Verbindung starten! Öffne die Splashtop-Remote-Desktop-App, um deine Computerliste anzuzeigen. Klicke einfach auf den Computer, auf den du zugreifen möchtest, um die Remote-Desktop-Verbindung zu initiieren.

Das bietet Splashtop

Mit Splashtop hast du die Flexibilität, von überall auf der Welt auf deine Computer zuzugreifen. Alles, was du brauchst, ist eine Internetverbindung, und schon kannst du auf Dateien zugreifen, Programme ausführen und alle Computerfunktionen aus der Ferne steuern.

Es gibt viele andere Remote-Desktop-Tools, aber Splashtop sticht als eines der besten heraus. Einer der Hauptvorteile ist, dass es sich um eine der vielseitigsten verfügbaren Optionen handelt. Du kannst Splashtop mit mehreren Betriebssystemen verwenden:

Windows (einschließlich Windows 10 und andere Versionen)

macOS

iOS

Linux

Android

Chromebook

Da Splashtop auf so vielen Geräten funktioniert, musst du dir keine Gedanken über den Austausch von Hardware machen, um es zu verwenden. Du wirst keine Probleme mit der Kompatibilität haben. Du kannst beispielsweise ein Android-Tablet verwenden, um eine Verbindung zu einem Windows 10-Computer herzustellen und ihn fernzusteuern.

Du kannst auf beliebige Dateien zugreifen und alle Anwendungen auf dem Host-Rechner nutzen, als würdest du direkt davor sitzen. Die Anzeige wird auf deinem Gerät gespiegelt und alles geschieht in Echtzeit.

Über Splashtop kannst du dich auf Reisen mit einem Heim- oder Arbeitscomputer verbinden, was ideal ist, um von unterwegs zu arbeiten. Du kannst sogar von einem Auto oder Zug aus auf einen Computer zugreifen.

Häufige Anwendungen

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum sich Remote-Desktop-Benutzer für Splashtop entscheiden sollten. Einige Remote-Desktop-Tools sind ziemlich begrenzt. Splashtop hingegen ist eine der umfassendsten Optionen auf dem Markt. Es ist ideal für Unternehmen, aber auch für Bildungszwecke und den persönlichen Gebrauch.

Business

Einige Unternehmen haben im Laufe der Jahre Telearbeitssysteme etabliert. Fernarbeit war einst ziemlich ungewöhnlich, aber die COVID-19-Pandemie hat die Dinge erheblich verändert. Infolgedessen ist Remote-Arbeit heute für fast jedes Unternehmen, das diese unterstützen kann, alltäglich.

Verschiedene Lösungen ermöglichen Remote-Arbeit, wobei Remote-Desktop-Software eine der besten ist. Ein Büro verfügt normalerweise über Computer, die so eingerichtet sind, wie es für das Unternehmen am besten ist. Mit Splashtop können Mitarbeitende von überall auf ihre Arbeitscomputer zugreifen und so arbeiten, als wären sie im Büro.

Das Schlimmste der Pandemie ist überstanden, sodass die Menschen jetzt wieder wie gewohnt zur Arbeit gehen können. Trotzdem nutzen viele Unternehmen immer noch Fernarbeit, was sich als vorteilhaft erweist. Splashtop macht Fernarbeit unglaublich einfach und bietet eine Reihe von Vorteilen.

Es ist außerdem üblich geworden, dass Unternehmen „kopflose Computer“ verwenden. Diese haben keine Eingabe- oder Ausgabegeräte wie Tastaturen, Mäuse oder Monitore. Mitarbeitende können mit Splashtop aus der Ferne auf die Hardware zugreifen und alle Computerfunktionen nutzen.

Splashtop wird häufig für den IT- und Helpdesk-Support verwendet. Mitarbeitende haben oft technische Probleme, für deren Lösung sie sich an das IT-Supportteam wenden müssen. Dieses kann Splashtop verwenden, um die Kontrolle über ein Gerät aus der Ferne zu übernehmen und alle Probleme einfach zu lösen.

Bildungswesen

Wie Unternehmen mussten sich auch Schulen und andere Bildungseinrichtungen während der Pandemie anpassen. So ist Fernunterricht viel üblicher geworden.

Fernunterricht ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Remote-Desktop-Tools wie Splashtop können diesen weiter verbessern.

Schulen verwenden in der Regel Software und Anwendungen für den Unterricht, verfügen jedoch häufig nur über Lizenzen zur Verwendung der Software auf ihren Computern vor Ort. So kann es sein, dass Schüler die Software nicht auf ihren persönlichen Computern installieren können. Mit Splashtop können sie mit ihren eigenen Geräten von zu Hause oder anderswo auf Schulcomputer zugreifen.

Personal

Remote-Desktop-Software wird hauptsächlich von Unternehmen und Bildungseinrichtungen verwendet, kann aber auch für den persönlichen Gebrauch großartig sein. Wer viel unterwegs ist, möchte vielleicht auch unterwegs auf seinen heimischen Rechner zugreifen.

Durch die Verwendung von Remote-Desktop-Software kannst du ein mobiles Gerät mitnehmen und von überall aus auf deinen Desktop-Computer zu Hause zugreifen. Dies ist besonders nützlich, wenn du gerne mit leichtem Gepäck reist, da du einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone fast überall hin mitnehmen kannst.

Warum Splashtop?

Es gibt viele Remote-Desktop-Lösungen auf dem Markt, daher fragst du dich vielleicht, warum du Splashtop verwenden solltest. Nur wenige dieser anderen Optionen können mit dem Umfang von Splashtop mithalten. Es bietet eine Reihe von Vorteilen, die es zu einem der besten verfügbaren Remote-Desktop-Tools machen.

Sicherheit

Cybersicherheit ist heute wichtiger denn je. Du musst sicherstellen, dass du online geschützt bist. Dies ist insbesondere für Unternehmen wichtig.

Splashtop verwendet Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand auf Daten zugreifen kann, die zwischen deinen Geräten übertragen werden. Funktionen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und mehrstufige Passwortsicherheit tragen ebenfalls zu deiner Sicherheit bei. Splashtop befolgt mehrere Branchenstandards und -vorschriften, wie SOC 2, HIPAA und FERPA.

Geschwindigkeit

Bei der Verwendung von Remote-Desktop-Software ist Geschwindigkeit entscheidend. Eine langsame Verbindung kann frustrierend sein oder sogar dazu führen, dass die Software gar nicht verwendbar ist. Splashtop behält hohe Geschwindigkeiten bei, um dir ein reibungsloses Erlebnis zu bieten.

Splashtop bietet nahtlose Echtzeitverbindungen sowie 4K-Streaming mit 40 FPS. Es wird sich anfühlen, als ob du vor deinem Computer sitzt, da alle Interaktionen sofort erfolgen.

Funktionen

Viele Remote-Desktop-Tools sind ziemlich begrenzt. Splashtop hingegen verfügt über verschiedene zusätzliche Funktionen, die es zu einer der besten verfügbaren Allround-Optionen machen. Einige der Funktionen, die Splashtop bietet, sind:

Dateiübertragung per Drag-and-Drop

Multi-Monitor-Unterstützung

Bildschirmaufnahme

Audioübertragung

Aufwecken aus der Ferne

Ferndrucken

Chat

Splashtop kostenlos ausprobieren

Wenn du Remote-Desktop-Software auf einem Windows 10-PC verwenden möchtest, ist Splashtop eine der besten verfügbaren Optionen. Es eignet sich für Unternehmen, Bildungseinrichtungen sowie für den persönlichen Gebrauch. Splashtop bietet schnelle Geschwindigkeiten, sichere Verbindungen und jede Menge Funktionen.

Wir bieten eine kostenlose Testversion an, damit du Splashtop ausprobieren kannst, bevor du dich für einen unserer Tarife entscheidest. Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um eine kostenlose Testversion zu starten.

