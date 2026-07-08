Aktiviere Remote-Desktop unter Windows 10

Prognosen zeigen, dass der weltweite Markt für Remote-Desktop-Software bis 2029 7,22 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Ebenso ist Windows 10 immer noch das weltweit beliebteste Betriebssystem.
Das wirft also die Frage nach der besten Remote-Desktop-Software für Windows 10-Computer auf.
Splashtop ist eine Remote-Desktop-Lösung, mit der Sie einen Computer von überall aus mit einem anderen Gerät aus der Ferne steuern können. Es ist sicher, zuverlässig, sehr einfach zu bedienen und bietet eine hervorragende Leistung für Benutzer mit einem Windows 10-Betriebssystem.
Nicht sicher, wie Sie Splashtop auf Ihrem PC einrichten? Wir haben alle Informationen, die Sie benötigen, um Remote-Desktop auf Windows 10 zu aktivieren. Lesen Sie weiter für mehr.
4 Schritte zum Aktivieren von Remote-Desktop auf Windows 10
Es kann ein wenig entmutigend sein, wenn Sie zuvor noch keine Remote-Desktop-Software verwendet haben.In Wirklichkeit ist es sehr einfach einzurichten und zu verwenden. Diese Schritte zeigen Ihnen, wie Sie Remote-Desktop unter Windows aktivieren.
1. Erstellen Sie Ihr Splashtop-Konto
Besuche die Splashtop-Website, um ein Konto zu erstellen. Es ist unglaublich einfach, eine kostenlose Testversion zu starten.
Zur Registrierung müssen Sie lediglich einige Daten eingeben. Wir fragen Sie nicht nach Kreditkarteninformationen, Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen, dass Ihnen etwas in Rechnung gestellt wird, wenn die Testversion endet.
2. Laden Sie die Splashtop Business App auf Ihre Geräte herunter
Sie können Splashtop verwenden, um einen Computer von verschiedenen Geräten wie Laptops, Tablets und Smartphones aus zu steuern. Sie müssen die Splashtop Business-App auf jedem Gerät herunterladen, von dem aus Sie aus der Ferne steuern möchten. Sie ist für Windows, Mac, Android, iOS und Chromebook verfügbar, so dass Sie viele Optionen haben.
Wenn Sie Ihren Windows 10-PC verwenden, um auf einen anderen Computer zuzugreifen, benötigen Sie die Splashtop Business App auf Ihrem Windows 10-Gerät.
3. Installieren Sie den Splashtop Streamer auf Ihrem Windows 10 Computer
Sie müssen den Splashtop Streamer auf jedem Computer bereitstellen, auf den Sie remote zugreifen möchten. Der Streamer funktioniert auf jedem Windows (einschließlich Windows 10), Mac oder Linux-Computer. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie dies angehen können.
Die erste besteht darin, die Splashtop-Webkonsole zu verwenden, um einen Bereitstellungslink zu erstellen. Sie können diesen an jeden Computer senden, auf den Sie Zugriff erhalten möchten. Wenn Sie den Link auf einem Computer öffnen, wird der Splashtop Streamer heruntergeladen und mit Ihrem Konto verknüpft.
Alternativ können Sie den Streamer auf den Computern herunterladen, auf die Sie zugreifen möchten. Sie benötigen ein Splashtop-Konto, um dies zu tun. Nach dem Herunterladen geben Sie einfach Ihre Anmeldedaten ein, die den Computer mit Ihrem Konto verknüpfen.
4. Starten Sie eine Remote-Desktop-Verbindung zu Ihrem Windows 10 PC
With everything installed, you can launch a Windows 10 remote-desktop-verbindung any time! Öffnen Sie die Splashtop Remote-Desktop-App, um Ihre Liste der Computer zu sehen. Just click on whichever computer you want to access to initiate the remote-desktop-verbindung.
Steuern Sie Ihren Windows 10 Remote-Desktop nahtlos mit Splashtop
Mit Splashtop haben Sie die Flexibilität, von überall auf der Welt aus Zugriff auf Ihre Computer zu erhalten. Sie brauchen lediglich eine Internetverbindung und können Dateien aufrufen, Programme ausführen und alle Computerfunktionen aus der Ferne steuern.
Es gibt viele andere Remote-Desktop-Tools, aber Splashtop ragt als eines der besten heraus. Einer der Hauptvorteile ist, dass es eine der vielseitigsten verfügbaren Optionen ist. Sie können Splashtop mit mehreren Betriebssystemen verwenden:
Windows (einschließlich aller Versionen von Windows 10)
macOS
iOS
Linux
Android
ChromeOS
Da Splashtop auf so vielen Geräten funktioniert, müssen Sie sich keine Gedanken über den Austausch von Hardware machen, um es zu verwenden. Außerdem werden Sie keine Probleme mit der Kompatibilität haben. Sie können beispielsweise ein Android-Tablet verwenden, um eine Verbindung zu einem Windows 10-Computer herzustellen und ihn aus der Ferne zu steuern.
Sie haben Zugriff auf alle Dateien und können alle Anwendungen auf dem Host-Computer verwenden, als säßen Sie direkt davor. Das Display wird auf Ihrem Gerät gespiegelt und alles geschieht in Echtzeit.
Über Splashtop können Sie sich auf Reisen mit einem Heim- oder Arbeitscomputer verbinden, was ideal ist, wenn Sie im Urlaub etwas erledigen müssen. Sie können sogar von einem Auto oder Zug aus Zugriff auf einen Computer erhalten.
Häufige Anwendungsfälle von Splashtop Remote-Desktop
Es gibt eine Reihe von Gründen, warum sich Remote-Desktop-Benutzer für Splashtop entscheiden sollten. Einige Remote-Desktop-Tools sind ziemlich begrenzt. Splashtop hingegen ist eine der umfassendsten Optionen auf dem Markt. Es ist ideal für Unternehmen, aber auch für Bildungszwecke und den persönlichen Gebrauch.
Rationalisierung von Remote-Arbeit und IT-Support für Unternehmen
Einige Unternehmen haben im Laufe der Jahre Telearbeitssysteme etabliert. Fernarbeit war einst ziemlich ungewöhnlich, aber die COVID-19-Pandemie hat die Dinge erheblich verändert. Infolgedessen ist Remote-Arbeit heute für fast jedes Unternehmen, das diese unterstützen kann, alltäglich.
Verschiedene Lösungen ermöglichen das Arbeiten aus der Ferne, wobei die beste Remote-Desktop-Software, wie Splashtop, den Weg weist. Ein Büro wird typischerweise Computer so einrichten, wie es für dieses Unternehmen am besten ist. Mit Splashtop können Mitarbeiter von überall auf ihre Arbeitscomputer zugreifen und arbeiten, als wären sie im Büro.
Das Schlimmste der Pandemie ist überstanden, sodass die Menschen jetzt wieder wie gewohnt zur Arbeit gehen können. Trotzdem nutzen viele Unternehmen immer noch Fernarbeit, was sich als vorteilhaft erweist. Splashtop macht Fernarbeit unglaublich einfach und bietet eine Reihe von Vorteilen.
Es ist außerdem üblich geworden, dass Unternehmen „kopflose Computer“ verwenden. Diese haben keine Eingabe- oder Ausgabegeräte wie Tastaturen, Mäuse oder Monitore. Mitarbeitende können mit Splashtop aus der Ferne auf die Hardware zugreifen und alle Computerfunktionen nutzen.
Splashtop wird häufig für den IT- und Helpdesk-Support verwendet. Mitarbeitende haben oft technische Probleme, für deren Lösung sie sich an das IT-Supportteam wenden müssen. Dieses kann Splashtop verwenden, um die Kontrolle über ein Gerät aus der Ferne zu übernehmen und alle Probleme einfach zu lösen.
Überbrückung von Lücken im Fernunterricht
Wie Unternehmen mussten sich auch Schulen und andere Bildungseinrichtungen während der Pandemie anpassen. So ist Fernunterricht viel üblicher geworden.
Fernunterricht ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Remote-Desktop-Tools wie Splashtop können diesen weiter verbessern.
Schulen nutzen in der Regel Software und Anwendungen für den Bildungsbereich, verfügen jedoch oft nur über Lizenzen für die Nutzung der Software auf ihren Computern im Computerraum. Studierende können die Software möglicherweise nicht auf ihren privaten Computern installieren, aber Remote-Software für den Bildungsbereich ermöglicht ihnen den Zugriff auf Schulcomputer von zu Hause oder von überall sonst aus über ihre eigenen Geräte.
Komfort auf Knopfdruck: Fernzugriff für den persönlichen Gebrauch
Remote-Desktop-Software wird hauptsächlich von Unternehmen und Bildungseinrichtungen verwendet, kann aber auch für den persönlichen Gebrauch großartig sein. Wer viel unterwegs ist, möchte vielleicht auch unterwegs auf seinen heimischen Rechner zugreifen.
Wenn Sie Remote-Desktop-Software verwenden, können Sie ein mobiles Gerät mitnehmen und von überall aus Zugriff auf Ihren Desktop-Computer zu Hause erhalten. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie gerne mit leichtem Gepäck reisen, da man einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone fast überall hin mitnehmen kann.
Die wichtigsten Gründe, warum sich Splashtop als Remote-Desktop-Lösung auszeichnet
Es gibt viele Remote-Desktop-Lösungen auf dem Markt, daher fragen Sie sich vielleicht, warum Sie Splashtop verwenden sollten. Es gibt zwar andere Optionen, aber nur wenige haben den Umfang von Splashtop. Es bietet eineVielzahl von Vorteilen, die es zu einem der besten verfügbaren Remote-Desktop-Tools machen.
Erstklassige Cybersicherheit für den Fernzugriff
Cybersicherheit ist jetzt wichtiger denn je. Sie müssen sicherstellen, dass Sie online geschützt bleiben, was für Unternehmen noch entscheidender ist.
Splashtop verwendet Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand auf Daten zugreifen kann, die zwischen Ihren Geräten übertragen werden. Funktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und mehrstufige Passwortsicherheit helfen Ihnen ebenfalls, sicher zu bleiben. Splashtop hält sich an mehrere Industriestandards und Vorschriften, wie SOC 2, HIPAA und FERPA.
Unübertroffene Geschwindigkeit und Leistung für Fernverbindungen
Bei der Verwendung von Remote-Desktop-Software ist Geschwindigkeit entscheidend. Eine langsame Verbindung kann frustrierend sein. Manchmal ist es nicht einmal verwendbar. Splashtop hält hohe Geschwindigkeiten aufrecht, um Ihnen ein reibungsloses Erlebnis zu bieten.
Splashtop bietet nahtlose Echtzeitverbindungen sowie 4K-Streaming mit 40 FPS. Sie haben das Gefühl, Sie säßen vor Ihrem Computer, da alle Interaktionen sofort erfolgen.
Umfassende Funktionen für den Fernzugriff
Viele Remote-Desktop-Tools sind ziemlich begrenzt. Splashtop hingegen verfügt über verschiedene zusätzliche Funktionen, die es zu einer der besten verfügbaren Allround-Optionen machen. Einige der Funktionen, die Splashtop bietet, sind:
Dateiübertragung per Drag-and-Drop
Multi-Monitor-Unterstützung
Audioübertragung
Aufwecken aus der Ferne
Ferndrucken
Chat
Splashtop kostenlos ausprobieren
Wenn Sie Remote-Desktop-Software auf einem Windows 10-PC verwenden möchten, ist Splashtop eine der besten verfügbaren Optionen. Es eignet sich für Unternehmen, Bildungseinrichtungen sowie für den persönlichen Gebrauch. Splashtop bietet schnelle Geschwindigkeiten, sichere Verbindungen und jede Menge Funktionen.
Wir bieten eine kostenlose Testversion an, damit Sie Splashtop ausprobieren können, bevor Sie sichfür einen unserer Pläne entscheiden. Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um eine kostenlose Testversion zu starten.
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