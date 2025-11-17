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Neue Splashtop-Features für 2018 in den Startlöchern – Splashtop Inc.

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Danke für ein großartiges Jahr 2017

Das vergangene Jahr war ein großartiges Jahr für Splashtop. Wir haben unseren Veröffentlichungsplan für Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support beschleunigt und die am häufigsten nachgefragten neuen Funktionen bereitgestellt. Hier sind einige Highlights:

Das kommt 2018

  • Für das 1. Quartal 2018 und darüber hinaus haben wir weitere aufregende neue Dinge geplant:

  • Tragbare Splashtop Business-App

  • Mehrere Techniker können sich mit derselben Maschine verbinden

  • Von mehreren Monitoren zu mehreren Monitoren

  • Neustart + Wiederverbindung für SOS

  • Neue Premium-Ausgabe

  • Und vieles mehr...

Klicke hier, um mehr von dem zu sehen, woran wir für 2018 arbeiten!

Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung und wir freuen uns auf ein fantastisches 2018.
- Das Splashtop-Team

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