Neue Splashtop-Features für 2018 in den Startlöchern – Splashtop Inc.

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Danke für ein großartiges Jahr 2017
Das vergangene Jahr war ein großartiges Jahr für Splashtop. Wir haben unseren Veröffentlichungsplan für Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support beschleunigt und die am häufigsten nachgefragten neuen Funktionen bereitgestellt. Hier sind einige Highlights:
Zugriff auf mobile Geräte (Android + iOS) mit Splashtop Remote Support
UI + Benutzerfreundlichkeits-Upgrade, In-Session-Symbolleiste (für leeren Bildschirm, Tastatur/Maus sperren und mehr)
Das kommt 2018
Für das 1. Quartal 2018 und darüber hinaus haben wir weitere aufregende neue Dinge geplant:
Tragbare Splashtop Business-App
Mehrere Techniker können sich mit derselben Maschine verbinden
Von mehreren Monitoren zu mehreren Monitoren
Neustart + Wiederverbindung für SOS
Neue Premium-Ausgabe
Und vieles mehr...
Klicke hier, um mehr von dem zu sehen, woran wir für 2018 arbeiten!
Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung und wir freuen uns auf ein fantastisches 2018.
- Das Splashtop-Team