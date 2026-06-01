Geräte auf dem neuesten Stand zu halten, ist essenziell für die Cybersicherheit. Das bedeutet, sowohl Betriebssysteme als auch Anwendungen zu patchen. Während IT-Teams oft strukturierte Prozesse für Betriebssystem-Updates haben, können Drittanbieteranwendungen schwieriger sein.
Moderne Endpoints haben keinen Mangel an Apps, darunter Browser, Kollaborationstools, PDF-Reader und mehr. Jede dieser Möglichkeiten kann vermeidbare Sicherheitsrisiken schaffen, wenn sie veraltet ist, und gleichzeitig zu Produktivitätsproblemen und Supportanfragen führen. Fügen Sie die Schwierigkeit hinzu, Geräte zu verwalten, die über mehrere Standorte und hybride Arbeitsumgebungen verteilt sind, und IT-Teams stehen vor einer echten Herausforderung.
Wie können Unternehmen und IT-Teams die Aktualisierungen von Drittanbieter-Apps automatisieren? Lassen Sie uns untersuchen, wie man effektiv Automatisierung hinzufügen kann, was ein zuverlässiger Workflow beinhalten sollte, und wie Splashtop AEM das Patchen über verwaltete Geräte vereinfachen kann.
Was ist eine Drittanbieter-App auf einem verwalteten Gerät?
Eine Drittanbieter-App ist eine Software, die auf einem Endgerät installiert ist und außerhalb des Kern-Aktualisierungs-Workflows des Betriebssystems verwaltet wird. Dazu können Webbrowser, PDF-Reader, Messaging-Apps, Kollaborationstools, Designsoftware, Dienstprogramme und geschäftsspezifische Anwendungen gehören.
Ein verwaltetes Gerät ist ein Endpunkt, der in eine IT-Management-Plattform, wie z. B. Endpunkt-Management-Software, Remote Monitoring and Management, Mobile Device Management oder eine Fernsupport-Plattform mit Verwaltungsfähigkeiten, aufgenommen wurde. Ein Gerät wird verwaltet, wenn die IT Richtlinien anwenden, Software bereitstellen, den Status überwachen und Wartungsmaßnahmen von einem zentralisierten Tool aus durchführen kann.
Warum Updates für Drittanbieter-Apps schwer zu verwalten sind
Drittanbieter-Apps sind schwer im großen Maßstab zu aktualisieren, da sie von einer Vielzahl von Anbietern stammen, die jeweils über einen eigenen Aktualisierungsprozess, ein Installationsformat, einen Veröffentlichungstakt und besondere Bereitstellungsanforderungen verfügen. Selbst wenn eine Anwendung Update-Aufforderungen enthält, können sich IT-Teams nicht darauf verlassen, dass jeder Benutzer die Updates konsistent oder zur richtigen Zeit installiert.
Dies führt zu einem fragmentierten Patch-Prozess. Eine App aktualisiert sich möglicherweise stillschweigend, eine andere erfordert möglicherweise ein Neupaketieren und eine weitere benötigt möglicherweise Tests, bevor sie umfassend eingesetzt werden kann. In verteilten und hybriden Arbeitsumgebungen erschwert diese Komplexität die Bestätigung, welche Geräte auf dem neuesten Stand sind und welche noch Aufmerksamkeit benötigen.
IT-Teams benötigen einen wiederholbaren Prozess, der veraltete Apps identifiziert, Updates auf die richtigen Geräte bereitstellt, den erfolgreichen Abschluss der Installation bestätigt und fehlgeschlagene Installationen für eine Nachverfolgung kennzeichnet.
Zu den häufigsten Herausforderungen gehören:
Inkonsistente Update-Mechanismen bei verschiedenen Anbietern
Eingeschränkte Sichtbarkeit auf installierte App-Versionen
Manuelle Verpackung und Neuverpackung
Schwierigkeiten beim Bestätigen, welche Geräte Updates erfolgreich installiert haben
Fehlgeschlagene Installationen, die eine Nachbearbeitung erfordern
Gemischte Betriebssystemumgebungen mit unterschiedlichen Aktualisierungsanforderungen
Benutzerunterbrechung, wenn Updates während der Geschäftszeiten ausgeführt werden
Wie man einen zuverlässigen Workflow für Updates von Drittanbieter-Apps erstellt
Angesichts der unterschiedlichen Methoden zur Bereitstellung von Drittanbieter-Apps, wie kann man zuverlässig Updates über seine Endpunkte testen und ausrollen? Wir haben den Prozess in ein paar einfache Schritte unterteilt, damit Sie Ihre Apps stets auf dem neuesten Stand halten können:
Installierte Anwendungen inventarisieren: Zuerst sollten Sie sicherstellen, dass Sie einen klaren Überblick darüber haben, welche Apps installiert sind, welche Versionen sie haben und auf welchen Geräten sie sich befinden.
Veraltete oder anfällige Apps identifizieren: Sobald Sie Ihr Inventar haben, ist der nächste Schritt, herauszufinden, welche Apps Patches benötigen. IT-Teams sollten Updates basierend auf Sicherheitsrisiken, geschäftlichen Auswirkungen und der Kritikalität von Anwendungen und Geräten priorisieren.
Update-Richtlinien definieren: Stellen Sie sicher, dass Ihre Update-Richtlinien klar sind. Dies sollte die Planung, automatische Genehmigungsregeln, Wartungsfenster, Neustartverhalten und die zu zielenden Gerätegruppen umfassen.
Testen Sie Updates, bevor sie breitflächig bereitgestellt werden: Beginnen Sie bei der Einführung von Updates mit einer kleinen, aber vielfältigen Gruppe von Geräten für einen Pilotring. Dies wird helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und das Risiko von Störungen zu reduzieren, wenn Sie auf größere Gruppen expandieren.
Updates auf die richtigen Geräte bereitstellen: Stellen Sie sicher, dass die Geräte, die die Updates am dringendsten benötigen, sie zuerst erhalten. Aktualisierungen sollten nach Gerätegruppe, Abteilung, Standort, Betriebssystem oder geschäftlichen Anforderungen ausgerichtet werden, um sicherzustellen, dass sie die Endpunkte erreichen, die sie benötigen.
Erfolg- und Fehlerstatus verfolgen: Es ist wichtig zu wissen, wann Patches ordnungsgemäß installiert wurden und wann nicht. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Patch-Management-Lösung mit robusten Berichten, Patch-Status, Geräte-Ebene-Sichtbarkeit und Details darüber, warum ein Patch fehlgeschlagen ist, verwenden.
Fehlgeschlagene Updates beheben: Fehlgeschlagene Updates sollten nachverfolgt werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß installiert sind. Dies kann das erneute Versuchen der Bereitstellung, das Ausführen von Skripten, das Neustarten von Geräten oder das Starten einer Fernsupport-Sitzung beinhalten, wenn erforderlich.
Überprüfen und verfeinern Sie Patch-Richtlinien: Ihr Automatisierungsprozess und Ihre Patch-Richtlinien sollten regelmäßig überprüft werden, insbesondere wenn sich die App-Abdeckung, Gerätegruppen und Geschäftsanforderungen im Laufe der Zeit ändern. Dies hilft sicherzustellen, dass alles so reibungslos und effizient wie möglich funktioniert.
Worauf Sie bei einem automatisierten Patch-Tool für Drittanbieter-Apps achten sollten
Angesichts der Vielzahl an Patch-Management-Lösungen auf dem Markt, wie finden Sie diejenige, die am besten zu Ihrem Unternehmen passt? Wir haben eine Liste der wichtigsten Funktionen zusammengestellt, die jedes Patch-Management-Tool haben sollte, um sicherzustellen, dass Sie alle Ihre Endpunkte und Anwendungen auf dem neuesten Stand halten.
Achten Sie darauf, nach Folgendem zu suchen:
Software-Inventar, das installierte Apps und Versionen auf verwalteten Geräten anzeigt.
Unterstützung für Drittanbieter-Apps zur Unterstützung häufig verwendeter Anwendungen in der gesamten Umgebung (nicht nur das Betriebssystem).
Richtlinienbasierte Automatisierung, die es der IT ermöglicht, zu definieren, wann, wie und wo Updates angewendet werden.
Gerätegruppierung zur Unterstützung schrittweiser Rollouts nach Team, Standort, Betriebssystem oder Risikoniveau.
Patch-Status-Sichtbarkeit, die zeigt, welche Updates erfolgreich waren, fehlgeschlagen sind oder noch ausstehen.
Fehlerberichterstattung , die IT-Teams genügend Details bietet, um Probleme ohne Raten zu lösen.
Remote-Behebung, um IT-Agenten zu helfen, Aktualisierungsprobleme von überall zu beheben.
Plattformübergreifende Unterstützung, um alle Betriebssysteme zu unterstützen, die die Organisation verwaltet.
Anpassbare App-Implementierung oder -Verpackung Unterstützung für proprietäre oder nicht unterstützte Anwendungen, wo unterstützt
Prüfbereite Berichterstattung, die Aufzeichnungen umfasst, die operative Überprüfungen und IT-Compliance -Bemühungen unterstützen.
Wie Splashtop Autonomes Endpunktmanagement hilft, Updates von Drittanbieter-Apps zu automatisieren
Effektive Updates von Drittanbieter-Apps erfordern eine robuste, anpassbare Endpunktverwaltungs-Lösung. Mit Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management) können IT-Teams Endpunktupdates über unterstützte Geräte von einer zentralen Konsole aus verwalten. Dies bietet die Sichtbarkeit, Automatisierung und Kontrolle, die sie benötigen, um Updates in verteilten und gemischten Betriebssystemumgebungen zu verwalten.
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement unterstützt das Patchen sowohl für Betriebssysteme als auch für Anwendungen von Drittanbietern, ebenso wie richtlinienbasierte Automatisierung, Bestandsübersicht, Nachverfolgung des Patch-Status und Workflows zur Behebung. Dies hilft IT-Teams, die manuelle Patch-Arbeit zu reduzieren, sodass sie Endpunkte effektiver von überall aus aktualisieren können.
Mit Splashtop AEM können IT-Teams:
Verfolgen und verwalten Sie veraltete Software und Anwendungen auf verwalteten Endpunkten.
Automatisieren Sie OS- und Drittanbieter-App-Updates mit richtlinienbasierten Steuerungen.
Updates basierend auf Gerätegruppen, Zeitplänen oder Rollout-Anforderungen anwenden.
Überprüfen Sie die Patch-Status auf allen Geräten, um sicherzustellen, dass Updates installiert sind oder um Fehler zu identifizieren.
Untersuchen und verfolgen Sie fehlgeschlagene Aktualisierungen.
Nutzen Sie Fernzugriff und Support, wann immer praktische Problemlösungen erforderlich sind.
Unterstützen Sie einen wiederholbaren Patch-Prozess, ohne dass Benutzer manuell Updates verwalten müssen.
Verwalten Sie Geräteaktualisierungen ohne manuellen Patchaufwand
Updates für Drittanbieter-Apps erfordern mehr als nur das Drücken auf "installieren", sobald eine neue Version verfügbar ist. Es erfordert Automatisierung, Bestandsverfolgung, richtlinienbasierte Bereitstellung, Sichtbarkeit und Behebung, um sicherzustellen, dass jede App ordnungsgemäß aktualisiert wird.
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können IT-Teams Updates auf unterstützte verwaltete Endpunkte verwalten und bereitstellen. Dies umfasst Automatisierung, Sichtbarkeit, Behebung und Berichterstellung, was dazu beiträgt, das Patchen und Endpunktmanagement von einem zentralen Dashboard aus zu vereinfachen. Als Ergebnis können IT-Teams die Endpunkte konsistenter aktualisieren und gleichzeitig klarere Aufzeichnungen für betriebliche Überprüfungen und Auditbereitschaft führen.
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