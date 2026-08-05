Remote-Support-Tools für MSPs

Mithilfe von Tools wie einer Remote-Support-Lösung können Sie Ihren Kunden erstklassigen Service bieten, Ihre Arbeitseffizienz verbessern und Kosten senken.
Ihre Kunden fordern von Ihnen den besten Service. Schließlich erwarten sie als MSP von Ihnen, dass Ihre IT-Infrastruktur reibungslos funktioniert. Wenn ein Problem auftritt, wird von Ihnen erwartet, dass Sie es sofort beheben.
Es gibt verschiedene Tools und Services, mit denen MSPs diese Kundenerwartungen erfüllen können. Es hat sich gezeigt, dass viele MSP-Techniker dabei helfen, effizienter zu arbeiten und die Kundenzufriedenheit hoch zu halten.
Obwohl es mehrere Lösungen gibt, die ein MSP verwenden könnte, werden wir uns in diesem Artikel die beiden Remote-Support-Tools ansehen, die wir als die wichtigsten für einen MSP ansehen:
Fernzugriff
Endpunktüberwachung und -verwaltung
Fernzugriff für MSPs
Mit dem Fernzugriff können Sie eine Fernverbindung zum Computer eines Kunden herstellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie den Bildschirm dieses Geräts anzeigen und die Kontrolle übernehmen. Remote-Support-Lösungen sind Remote-Zugriffsprodukte, die Funktionen enthalten, mit denen IT-Techniker Support aus der Ferne durchführen können. Diese Funktionen umfassen Dateiübertragung, Update-Verwaltung, Aktivitätsprotokolle und andere.
Wenn Sie Ihre Computer weiterhin persönlich unterstützen, fallen Sie hinter Ihre Konkurrenten zurück. Die meisten MSPs bieten Remote-Support an, und angesichts der Vorteile ist es nicht schwer zu erkennen, warum.
Remote-Support-Funktionen bedeuten, dass Sie bei der Fehlerbehebung bei deren Geräten nicht zum Standort Ihres Kunden reisen müssen. Sie können von überall aus fernsteuern. Dies reduziert die Reisekosten und eliminiert gleichzeitig die Zeit, die zur Lösung eines Problems benötigt wird.
Da viele Fernsupport-Lösungen für MSPs verfügbar sind, ist es wichtig, die Lösung zu finden, die Ihnen die Funktionen bietet, die Sie benötigen, die Leistung liefert, die Sie erwarten, und dabei nicht ein Vermögen kostet.
Auf dieser Grundlage sind wir der festen Überzeugung, dass Splashtop Remote Support die beste Remote Support-Lösung und ein unverzichtbares Tool für jeden MSP ist.
Warum ist Splashtop Remote Support ein unverzichtbares Tool für MSPs?
Hochleistungs-Fernzugriff
Die Engine von Splashtop ist eine der schnellsten, mit Echtzeitverbindungen sowie HD-Qualität und Sound.
Stellen Sie unbeaufsichtigten Support bereit
Greifen Sie aus der Ferne auf die Geräte Ihrer Kunden zu und unterstützen Sie diese, auch ohne dass ein Endbenutzer anwesend ist.
Bieten Sie Ad-hoc-Support/Betreuten Support
Mit Splashtop Remote Support können Sie On-Demand-Support leisten und sich innerhalb von Sekunden nach Eingang einer Anfrage mit dem Computer des Kunden verbinden.
Einfache Bereitstellung
Erstellen Sie ein Bereitstellungspaket und senden Sie IT an alle Geräte, die Sie unterstützen möchten. Nach der Installation können Sie jederzeit auf diese Geräte zugreifen.
Bestpreis
Andere Fernunterstützungslösungen kosten ein Vermögen, und einige erhöhen ihre Preise im Jahresvergleich auch deutlich. Splashtop bietet Ihnen den besten Preis ohne jährliche Preiserhöhungen.
Tools und Funktionen, die Remote-Support einfach machen
Sie können von jedem anderen Gerät aus remote auf die Computer Ihrer Kunden zugreifen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Dateien übertragen, aus der Ferne drucken, das Gerät aus der Ferne aufwecken und chatten. Sie können außerdem alle Benutzer und Computer in Gruppen organisieren und deren Zugriffsberechtigungen verwalten.
Splashtop Remote Support wurde von Hunderten von MSPs ausgewählt. Viele weisen auf die Qualität der Fernverbindungen sowie auf die geringen Kosten im Vergleich zu anderen Produkten hin.
Endpunktüberwachung und -verwaltung
Für Managed Service-Anbieter ist es wichtig, Transparenz und Kontrolle über jeden Endpunkt zu behalten. Hier kommt das Autonome Endpunktmanagement (AEM) vonSplashtopins Spiel.
Splashtop AEM bietet MSPs eine zentralisierte Echtzeitansicht aller verwalteten Geräte. Sie können den Systemzustand überwachen, Patch-Bereitstellungen planen und automatisieren, Remote-Skripte ausführen und auf Probleme reagieren, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken. Mit der Unterstützung von Windows und MacOSerleichtert AEM die Verwaltung großer Geräteflotten, ohne zwischen Tools oder Konsolen wechseln zu müssen.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
Automatisiertes Patching von Betriebssystemen und Anwendungen von Drittanbietern
Remote-Befehlsausführung und Skripterstellung
Geräteinventarisierung und Zustandsüberwachung in Echtzeit
Richtlinienbasierte Aufgabenautomatisierung
Durch die nahtlose Integration mit Splashtop Remote Support und Enterprise optimiert AEM das Endpunktmanagement und verbessert Ihre Fähigkeit, proaktiven Service zu bieten.
Fazit
Ihr Kunde vertraut Ihnen mit seiner IT-Infrastruktur. Sie müssen sicherstellen, dass die Tools vorhanden sind, um 1) die Geräte und Netzwerke Ihrer Kunden reibungslos laufen zu lassen und 2) Support zu leisten, sobald ein Problem auftritt.
Ein Tool wie Splashtop Remote Support stellt sicher, dass Sie die Computer und Server Ihrer Kunden jederzeit und von überall aus unterstützen können. Sie können jetzt die kostenlose 14 -Tage-Testversion von Splashtop Remote Support ausprobieren.