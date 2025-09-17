Wenn Sie ein großes Endpunkt-Ökosystem verwalten müssen, kann es eine Herausforderung sein, jedes Gerät und jede Anwendung auf dem neuesten Stand zu halten. Es kann nicht nur eine Herausforderung sein, mehrere Endpunkte zu aktualisieren, insbesondere Remote-Geräte und Endpunkte in einer Bring Your Own Device (BYOD)-Umgebung, sondern ein einziges fehlgeschlagenes Update kann den Geschäftsbetrieb stören und Schwachstellen offenlegen.
Hier kommen ringbasierte Bereitstellungen ins Spiel. Diese führen Patches in kontrollierten Phasen ein, beginnend mit einer kleinen Anzahl von Geräten und zunehmendem Umfang, um unerwartete Probleme zu überwachen und Ausfallzeiten beim Ausrollen von Updates zu minimieren.
Lassen Sie uns also den Wert von ringbasierten Bereitstellungen erkunden, warum IT-Teams sie verwenden und wie Splashtop AEM das Ausrollen von Patches in Ringen erleichtert.
Was ist eine Ring-basierte Bereitstellung?
Eine ringbasierte Bereitstellung ist ein phasenweises Ausrollen von Patches oder Updates über Endpunktgruppen hinweg. Dies befähigt IT-Teams, Updates zu testen und zu überwachen, während sie bereitgestellt werden. Wenn es ein Problem oder ein Kompatibilitätsproblem mit dem Patch gibt, können sie es identifizieren und das Update zurücksetzen, bevor es zu viele Geräte betrifft.
Typischerweise folgen ringbasierte Bereitstellungen ein paar einfachen Stufen. Zuerst gibt es die Pilotgruppe, in der nur eine kleine Anzahl von Geräten aktualisiert wird, um unmittelbare Probleme zu identifizieren. Danach erweitert sich der „Ring“ der aktualisierten Geräte zu einem Abteilungs-Rollout, bei dem mehr Geräte in ausgewählten Abteilungen aktualisiert werden. Wenn alles gut geht, wird es zu einer vollständigen Produktionseinführung erweitert und der Patch wird breit eingesetzt.
Sollten in irgendeiner Phase des Prozesses unvorhergesehene Probleme durch das Update entstehen, können diese analysiert und behoben werden, bevor weitere Geräte aktualisiert werden. Dadurch können IT-Teams die Geschäftsauswirkungen von Updates, die unerwartete Probleme verursachen, minimieren.
Warum ringbasierte Bereitstellungen wichtig sind
Eines der ersten Dinge, die Menschen bei der ringbasierten Bereitstellung bemerken könnten, ist: Es ist ein langsamer Prozess, der Tests und gestaffelte Rollouts erfordert. Doch schnelles Patchen und häufige Updates sind auch wichtige Cybersecurity -Anforderungen, sodass ein langsameres Update dem widersprüchlich scheint.
Allerdings ist eine ringbasierte Bereitstellung essentiell, um einen effektiven und sicheren Rollout zu gewährleisten. Zu viele Updates auf einmal bereitzustellen, kann zu erheblichen Rückschlägen und Ausfallzeiten führen, wenn die Updates unerwartete Probleme verursachen. Daher ist gründliches Testen entscheidend.
Es gibt mehrere Vorteile bei der ringbasierten Bereitstellung, darunter:
Risikominderung: Das Ausrollen von Updates in kleineren, isolierten Gruppen verhindert, dass ein schlechter Patch Ihre gesamte Belegschaft beeinträchtigt.
Geschäftskontinuität: Ringbasierte Bereitstellung hilft, kritische Systeme stabil zu halten, indem Updates zuerst auf nicht-kritischen Geräten getestet werden.
Betriebssicherheit: Unsicherheit und mangelndes Vertrauen können zu verzögerten Updates führen, die Geräte anfällig machen. Sie können Vertrauen in Ihre IT-Prozesse aufbauen, indem Sie sorgfältige Kontrolle und die Fähigkeit zum Umgang mit unvorhergesehenen Update-Problemen demonstrieren.
Compliance: IT-Compliance -Audits erfordern oft den Nachweis, dass Endpunkte und Anwendungen vollständig gepatcht sind und dass Patches sorgfältig ausgerollt werden. Die Verwendung von ringbasierter Bereitstellung zeigt Auditoren eine dokumentierte, gestufte Einführung.
Best Practices für ringbasierte Bereitstellungen
Dennoch erfordert ringbasierte Bereitstellung mehr als nur das Aktualisieren einiger Geräte, das Überprüfen, ob etwas schiefgeht, und dann das Aktualisieren des Rests. Es ist ein Prozess, der Überwachung, Tests und sorgfältige, abgestufte Bereitstellungen erfordert. Durch das Befolgen dieser Best Practices für Patch-Bereitstellungen wird ein effektiver und nahtloser ringbasierter Einsatz sichergestellt:
1. Starten Sie mit einer Pilotgruppe
Der erste Test-Ring ist der wichtigste, da er die früheste Möglichkeit bietet, potenzielle Probleme zu erkennen und zu beheben. Daher ist es wichtig, eine kleine, aber diverse Gruppe von Testgeräten auszuwählen, um die größtmögliche Vielfalt an Tests zu ermöglichen. Dies sollte verschiedene Betriebssysteme, Hardware und Anwendungen umfassen, um potenzielle Kompatibilitätsprobleme oder andere Interaktionen zu identifizieren, die Probleme verursachen.
Sobald Sie die Patch-Kompatibilität auf jedem Gerät validiert haben, können Sie zu einem größeren Bereitstellungsring übergehen.
2. Erweiterung auf Mid-Tier-Gruppen
Nachdem Ihre Pilotgruppe festgestellt hat, dass der Patch gut mit einer breiten Palette von Hardware und Software funktioniert, können Sie den Ring erweitern, um bestimmte Abteilungen oder Regionen zu umfassen. Dies ist eine größere Testumgebung auf aktiv genutzten Geräten, daher ist es wichtig, die Protokolle genau auf fehlgeschlagene Patches, Anwendungsprobleme oder Leistungsverschlechterungen zu überwachen.
Wenn die mittleren Gruppen reibungslos verlaufen, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass der Patch für eine breitere Bereitstellung bereit ist.
3. Beobachten & Überprüfen vor der Skalierung
Natürlich ist eine Ring-basierte Bereitstellung bedeutungslos, wenn Sie nicht jeden Ring überwachen. Jedes Mal, wenn Sie Patches für jeden Ring ausrollen, müssen Sie auf mögliche Probleme achten und die Erfolgsrate der Patches bestätigen. Die Verwendung einer Lösung mit einem Dashboard, das Einblicke in den Patch-Status bietet, wie Splashtop AEM, wird hier hilfreich sein, da es das Überwachen von Endpunkten und ihren Patches erleichtert.
Wenn Sie Probleme feststellen, sollten diese sofort behoben werden, bevor die Patch-Bereitstellung zum nächsten Ring fortschreitet. Dazu gehört, die Ursache des Problems zu identifizieren, Wege zur Behebung zu finden und das Update gegebenenfalls zurückzusetzen. Dies kann auch erfordern, die Patch-Bereitstellung auf bestimmten Geräten zu verzögern, abhängig von der Ursache des Problems.
4. Organisatonsweite Rollout abschließen
Nachdem Sie jeden Ring gründlich getestet und überwacht haben, um die Stabilität zu bestätigen und sicherzustellen, dass der Patch ohne Probleme installiert werden kann, ist es Zeit für einen vollständigen Rollout. Sie können beginnen, den Patch auf alle verbleibenden Geräte bereitzustellen, einschließlich entfernter Endpunkte.
Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie mit der Überwachung aufhören können. Behalten Sie den Patch-Status für jedes Gerät im Auge und dokumentieren Sie Ihre Erfolge und Misserfolge für Prüfungen. Dies wird dazu beitragen, sicherzustellen, dass jedes Gerät ordnungsgemäß gepatcht ist und ein Protokoll führen, wenn es an der Zeit ist, die IT-Compliance zu überprüfen.
Wie Splashtop AEM Ring-basierte Bereitstellungen unterstützt
Wenn Sie Patches über mehrere Endpunkte und verteilte Umgebungen bereitstellen und verwalten möchten, benötigen Sie eine leistungsstarke und robuste Lösung für das Endpunktmanagement, die Kontrolle über und Einsicht in alle Ihre Patches bietet. Splashtop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management) ist diese Lösung.
Splashtop AEM bietet Sicherheit und Kontrolle über alle Ihre Endpunkte, einschließlich der Möglichkeit, Routineaufgaben zu automatisieren und automatisch Patches über verteilte Umgebungen bereitzustellen. Sein Dashboard auf einer einzigen Oberfläche bietet Ihnen Kontrolle und Einblick in alle Ihre Endpunkte, einschließlich Patch-Status, Inventarberichterstattung und anpassbaren Richtlinienrahmen.
Außerdem schützt Splashtop AEM entfernte Geräte mit proaktiven Warnungen und Maßnahmen zur schnellen Problemerkennung und -behebung. Es bietet CVE-Einblicke, die CVSS- und CISA-KEV-Daten verwenden, um Risiken zu priorisieren und die Behebung zu leiten, wodurch Ihre Endpunkte und Ihr Netzwerk sicher bleiben.
Wenn Sie Patches bereitstellen müssen, unterstützt Splashtop AEM automatisiertes Patch-Management und ringbasierte Bereitstellungen mit Funktionen wie:
Richtlinienbasierte Steuerungen: Gruppieren Sie Geräte nach Abteilung, Region oder Umgebungstyp und passen Sie gestufte Rollout-Richtlinien für jede Gruppe an.
Echtzeit-Transparenz: Verfolgen Sie den Erfolg und das Scheitern von Patches über die Ringe hinweg, um sicherzustellen, dass jedes Gerät ordnungsgemäß aktualisiert wird.
Behebung & Zurücksetzen: Lösen Sie intelligente Aktionen, wie etwa einen Neustart oder ein Zurücksetzen, aus, wenn ein Patch fehlschlägt.
Plattformübergreifende Unterstützung: Wenden Sie gestufte Rollouts auf Betriebssysteme (einschließlich Windows und macOS) und Anwendungen von Drittanbietern an.
Compliance-Berichterstattung: Exportieren Sie auditbereite Daten und Protokolle, um gestufte Rollout-Prozesse während Audits nachzuweisen.
Die Patch-Bereitstellung sollte sicherstellen, dass jedes Gerät sicher und auf dem neuesten Stand ist, daher sollte das Aktualisieren Ihrer Geräte kein Glücksspiel sein. Mit ringbasierten Strategien können IT-Teams das Risiko minimieren und die Stabilität maximieren, um sicherzustellen, dass Patches ordnungsgemäß funktionieren, bevor sie auf Endpunkten bereitgestellt werden. Mit Splashtop AEM können Sie Patch-Automatisierung, Inventartransparenz und richtlinienbasierte Rollouts kombinieren, um sicherzustellen, dass jede Aktualisierung reibungslos verläuft.
Nutzen Sie Ring-basierte Bereitstellungen und reduzieren Sie das IT-Risiko mit Splashtop AEM heute mit einer kostenlosen Testversion.