Warum Automatisierungsskripte im IT-Betrieb Alltag wichtig sind
Die meisten IT-Teams sind bereits stark ausgelastet. Jeder Tag bringt sich wiederholende Endpunktarbeiten, Ticket-Rückstände, inkonsistente Ergebnisse, Patchen, Konfigurationsabweichungen und routinemäßige Fehlersuche.
Viele dieser Aufgaben können mit Skripten und dem richtigen Ausführungsworkflow automatisiert werden, aber viele Teams verlassen sich immer noch auf manuelle Anstrengungen, da ihnen eine zuverlässige Möglichkeit fehlt, Automatisierung in großem Maßstab durchzuführen und zu überprüfen.
Mit der richtigen Automatisierungssoftware und den richtigen Skripten können diese sich wiederholenden manuellen Aufgaben schnell und bequem erledigt werden, ohne dass ein Eingreifen eines Agenten erforderlich ist. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, lassen Sie uns einen Blick auf Automatisierungsskripte werfen, wie man sie sicher erstellt und wie man sie in Geschäfts- und IT-Umgebungen einsetzt.
Was sind Automatisierungsskripte in der IT?
Automatisierungsskripte sind kleine Programme, die entwickelt wurden, um wiederkehrende Aufgaben mit minimalem Aufwand zu erledigen, wie z. B. Dateiverwaltung, API-Interaktionen, Updates, Konfigurationsänderungen und grundlegende Fehlerbehebung. In Endpunktumgebungen besteht die Schwierigkeit selten im Schreiben des Skripts. Es wird sicher auf Dutzenden oder Tausenden von Geräten ausgeführt und zeigt dann, was sich geändert hat, wo und wann.
Automatisierungsskripte vs. Vollautomatisierungsplattformen
Automatisierungsskripte sind wiederholbare Aktionen, die in Tools wie PowerShell, Python oder Bash codiert sind. Sie funktionieren gut für routinemäßige Aufgaben und schnelle Lösungen, da sie leicht und einfach anzupassen sind.
Vollautomatisierungsplattformen hingegen sind größere, umfassendere Werkzeuge, die für komplexere Workflows oder Prozesse ausgelegt sind. Sie bieten in der Regel komplexere Funktionen wie Konfigurationsmanagement, Berichterstellung, Bereitstellung/Entzug von Berechtigungen und so weiter an.
Wo Skripte normalerweise in der realen Welt leben
In der Praxis werden Skripte entweder lokal auf Endpunkten ausgeführt (manuelle Ausführungen, geplante Aufgaben) oder zentral über eine Endpoint-Management-Plattform orchestriert. Zentrale Orchestrierung ermöglicht es, die richtigen Geräte zu adressieren, Skripte konsistent auszuführen, Protokolle zu erfassen und Ergebnisse zu melden, ohne auf den Laptop eines einzelnen Technikers oder einen sporadischen Prozess angewiesen zu sein.
Allerdings funktioniert dies in großem Maßstab normalerweise nicht. Wenn Sie Automatisierungsskripte für mehrere Geräte benötigen und Variablen wie Berechtigungen, Umweltunterschiede und Offline-Geräte verwalten müssen, sind einzelne Skripte möglicherweise nicht so hilfreich.
Die wertvollsten Anwendungsszenarien für Automatisierungsskripte bei Endpunktflotten
Schauen wir uns nun Anwendungsfälle für Automatisierungsskripte an. Obwohl jedes Unternehmen unterschiedliche Bedürfnisse hat, gibt es mehrere gängige Anwendungen der Automatisierung, die Unternehmen und IT-Teams bei alltäglichen Aufgaben Zeit sparen können.
Häufige Anwendungsfälle für Automatisierungsskripte umfassen:
Softwarebereitstellung und -entfernung: Einschließlich der Installation von genehmigten Apps, der Entfernung verbotener Apps und der Bereinigung von Überresten.
Patch-Adjazente Behebung: Das sind häufige Lösungen für einfache Probleme mit Updates, wie das Neustarten festgefahrener Dienste, das Löschen des Update-Cache und das Beheben häufiger Update-Fehlerzustände.
Konfigurationsdurchsetzung: Dies überprüft Geräte, um sicherzustellen, dass sie konstant den festgelegten Richtlinien folgen, wie z.B. Energieeinstellungen, Firewall-Regeln und erforderliche Dienste.
Bestandsaufnahme und Beweissammlung: Sammeln von Informationen wie installierte Softwareversionen, Betriebssystem-Build, Status der Festplattenverschlüsselung und Mitgliedschaft in der lokalen Administratorgruppe.
Gesundheitsüberprüfungen und Selbstheilung: Kleine Fehlererkennung und -behebung, einschließlich der Erkennung von Abweichungen, der erneuten Anwendung der gewünschten Einstellungen und der Bestätigung des Erfolgs durch einen Verifizierungsschritt.
Benutzer- und Zugriffshygiene: Dazu gehört das Rotieren von lokalen Admin-Passwörtern, das Entfernen veralteter Konten und das Standardisieren von Minimalberechtigungen.
Wie man Automatisierungsskripte schreibt, die keine neuen Probleme verursachen
Mit Blick auf die Verwendung von Automatisierungsskripten, wie sollte man sie schreiben? Skripte können einige Tests und Feinabstimmungen erfordern, um sicherzustellen, dass sie wie beabsichtigt funktionieren. Aber Sie können sich auf diese Punkte konzentrieren, um zuverlässiges Skripting zu gewährleisten:
1. Skripte vorhersagbar machen
Es gibt keinen Grund, die Dinge zu verkomplizieren. Ein einfaches, vorhersehbares Skript mit klaren Eingaben und Ausgaben (einschließlich Parametern, Rückgabecodes und konsistenten Ergebnissen) führt zu einem nützlichen Skript, das sicher mehrfach ausgeführt werden kann.
2. Skripte beobachtbar machen
Skripte sollten auch leicht zu beobachten und zu protokollieren sein, um Aufzeichnungen über alles, was sie beeinflusst haben, zu pflegen. Diese Protokolle sollten den Vorher-Nachher-Zustand, Zeitstempel und Gerätekennungen enthalten, damit Sie klare Aufzeichnungen für die Fehlerbehebung und Prüfungen haben.
3. Skripte sicher machen
Cybersecurity sollte in Ihren Skripten nicht übersehen werden. Es ist wichtig, Leitplanken wie Vorprüfungen, Timeouts, Fehlerbehandlung und Rollbacks einzubeziehen. Zusätzlich hilft es, Funktionen zur Kontrolle des geringsten Privilegs und des Umfangs einzubeziehen und die Verwendung fest codierter Anmeldeinformationen zu vermeiden, um sicherzustellen, dass sensible Informationen ordnungsgemäß gehandhabt werden.
Wie man Skripte über viele Endpunkte hinweg operationalisiert
Automatisierungsskripte können bei einer großen Anzahl von Endpunkten schwierig zu skalieren sein, aber es ist nicht unmöglich. Mit der richtigen Vorbereitung ist es möglich, Skripte zu erstellen, die zuverlässig über mehrere Endpunkte hinweg funktionieren, was einen größeren Automatisierungsbereich ermöglicht.
Beginnen Sie mit einem einzelnen Anwendungsfall und einer einzelnen Erfolgsmessung: Zu wissen, was Sie erreichen möchten und wie es bei Fertigstellung aussieht, hilft Ihnen, ein klares Ziel zu setzen.
Dokumentvoraussetzungen: Dazu gehören Betriebssystemversionen, erforderliche Berechtigungen, Abhängigkeiten und Netzwerkzugang. Wenn diese Informationen verfügbar sind, können Sie die wichtigsten Variablen verwalten.
Testen Sie im Labor und dann in einer kleinen Pilotgruppe: Stellen Sie sicher, dass Sie eine gute Auswahl an repräsentativen Geräten haben und nicht nur Ihr ideales Gerät. Diese Tests sind entscheidend, um sicherzustellen, dass das Skript auf einer Vielzahl von Endpunkten funktioniert.
Überprüfungsschritte hinzufügen: Es ist wichtig zu bestätigen, dass Sie die gewünschte Änderung erhalten und nicht nur, dass das Skript endet. Verifizierungsschritte helfen dabei, dass Sie jedes Mal die gewünschten Ergebnisse erzielen.
In Etappen ausrollen: Wie bei Tests sollte man klein anfangen und sich zu größeren Gruppen hocharbeiten. Beginnen Sie mit einem Pilotprojekt, dann mit einer größeren Gruppe, bevor Sie vollständig bereitstellen.
Plan für Offline-Geräte und Wiederholungen: Es ist wichtig zu wissen, wie Sie mit Geräten umgehen, die den ersten Lauf verpassen. Die Einbeziehung von Überprüfungsprüfungen für Geräte, die die Verbindung trennen oder wiederherstellen, hilft, eine breite Abdeckung sicherzustellen.
Überwachen Sie Ergebnisse und Ausnahmen: Sie sollten Erfolgsraten, häufige Fehler und Behebungszeiten verfolgen, um sicherzustellen, dass Skripte wie beabsichtigt funktionieren.
Zu einer betreuten Skriptbibliothek befördern: Eine Skriptbibliothek ist eine großartige Möglichkeit, Skripte zu verwalten und zu verteilen. Bibliotheken sollten Aufzeichnungen über Versionierung, Besitz, Änderungshistorie und Ausmusterungsregeln enthalten.
Häufige Fehlermodi, die dazu führen, dass Automatisierungsskripte fehlschlagen
Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, wie das Scripting schiefgehen kann. Mehrere häufige Fehler können dazu führen, dass Automatisierungsskripte fehlschlagen oder nach hinten losgehen. Daher ist es wichtig, zu wissen, was beim Entwerfen von Skripten vermieden werden sollte.
Häufige Fehler umfassen:
Ein Mangel an Verifizierung, sodass es keine Möglichkeit gibt zu bestätigen, dass das Skript wie beabsichtigt funktioniert hat, und „abgeschlossen“ wird mit „behoben“ verwechselt.
Das Skript geht davon aus, dass Berechtigungen oder Umgebungen konsistent bleiben, sodass es sich nicht an Variationen oder fehlende Berechtigungen anpassen kann.
Schlechte oder begrenzte Fehlerbehandlung führt zu teilweisen Änderungen und inkonsistenten Zuständen, da es keine Anpassung für unerwartete Fehler gibt.
Ein Mangel an Änderungssteuerung führt dazu, dass Skripte abweichen oder in unverwaltete Varianten kopiert werden.
Skripte ausführen, ohne sie zu segmentieren, was bedeutet, dass ein kleiner Fehler große Auswirkungen auf alle Endpunkte haben kann.
Keine Berichtsfunktionen, sodass Teams nicht nachweisen können, was sich geändert hat, wo und wann (zusätzlich zu den Herausforderungen, die es für Prüfungen schafft).
Wo Splashtop Autonomes Endpunktmanagement passt: Skripte in wiederholbare Operationen verwandeln
Wenn Sie mehrere, verteilte Endpunkte verwalten müssen (einschließlich Remote- und BYOD-Umgebungen), benötigen Sie eine Lösung, die darauf ausgelegt ist, Aktionen in großem Umfang auszuführen und Ergebnisse aus einer zentralen Stelle nachzuweisen.
Splashtop AEM (Autonomes Endpunktmanagement) ist eine KI-unterstützte Endpunktmanagementlösung, die IT-Teams hilft, das Patchen zu optimieren, schneller Einblick in Risiken (einschließlich CVE-Informationen) zu gewinnen und die manuelle Arbeitsbelastung durch zentralisierte Automation, Berichterstattung und Abhilfemaßnahmen zu reduzieren.
Von einmaligen Korrekturen bis zur verwalteten Automatisierung
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement hilft dabei, Skripte von einmaligen Korrekturen in wiederholbare Abläufe zu verwandeln. Anstatt Automatisierungen auf Ad-hoc-Weise durchzuführen, können Teams die Ausführung zentralisieren, den Erfolg standardisieren und konsistente Berichte über verteilte Endpunkte hinweg beibehalten. Das Ergebnis ist weniger Drift, schnellere Behebung und eine klarere Verantwortlichkeit dafür, was ausgeführt wurde und was sich geändert hat.
Ausführung, Sichtbarkeit und Kontrolle in der Praxis
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management ist es einfacher, Skripte über Endpunkte auszuführen und Ergebnisse auf eine Weise zu verfolgen, die Verifizierung und Verantwortlichkeit unterstützt. Sie können die Ausführung auf bestimmte Gerätegruppen beschränken, Erfolgs- und Fehlzustände überwachen und die erforderlichen Beweise für die Fehlerbehebung und Audits aufbewahren. Splashtop AEM unterstützt auch schrittweise Rollout-Muster wie ringbasierte Patch-Strategien und gezielte Bereitstellungen, was das Risiko reduziert und die Abschlussrate verbessert.
Wie Sie entscheiden, ob eine Aufgabe ein Skript (oder etwas anderes) sein sollte
Nicht alle Aufgaben können oder sollten gescriptet werden. Automatisierung ist hervorragend, um Arbeit zu reduzieren und die Konsistenz zu verbessern, aber es gibt immer noch viele Situationen, in denen ein menschlicher Anstrich notwendig ist.
Berücksichtigen Sie einige Faktoren, wenn Sie entscheiden, ob eine Aufgabe skriptfähig ist. Ist es eine so häufige Aufgabe, dass es zu einem wiederholten Prozess geworden ist? Besteht das Risiko, bei einem Fehler erheblichen Schaden zu verursachen? Wie groß ist der 'Schadensradius', wenn es einen Fehler macht? Können diese Änderungen rückgängig gemacht werden?
Ihre Antworten auf diese Fragen werden bestimmen, ob das Skripting eine gute Idee ist oder unnötige Fragilität und Risiken einführt.
Erste Schritte mit Splashtop Autonomous Endpoint Management
Automatisierungsskripte sind eine der schnellsten Methoden für IT-Teams, repetitive Arbeit zu reduzieren und Konsistenz über Endpunkt-Flotten hinweg zu gewährleisten. Der wahre Wert entsteht, wenn Skripte sicher entworfen und in einer wiederholbaren Weise ausgeführt werden, mit Überprüfung und Berichterstattung, die Ergebnisse nachweisen, anstatt nur zu zeigen, dass eine Aufgabe abgeschlossen wurde.
Splashtop AEM hilft Teams, Automatisierung zu operationalisieren, indem es zentrale Ausführung, Patch-Workflows, CVE-basierte Risikosichtbarkeit und auditfähige Berichterstattung kombiniert. So können Sie Änderungen sicher bereitstellen und Fehler schneller an verteilten Endpunkten beheben.
Bereit, mehr Konsistenz und Kontrolle in Ihre Endpoint-Automatisierung zu bringen? Starten Sie noch heute eine kostenlose Testversion von Splashtop AEM.