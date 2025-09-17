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Man enjoying Splashtop's remote desktop on his laptop, post switch from LogMeIn

Der Ersatz für LogMeIn Central

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Einfacher. Schneller. Stärker. Splashtop Remote Support ist die zuverlässige und hochsichere Alternative, auf die Benutzer von LogMeIn Central gewartet haben. Mit seinem überzeugenden Preis ist Splashtop Remote Support zur führenden Lösung der Branche geworden.

Die Preiserhöhung von LogMeIn: Unternehmen werden aufgefordert, nach kostengünstigen Alternativen zu suchen

Tausende von Unternehmen und MSPs wechseln zu Splashtop Remote Support. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. LogMeIn erhöht Jahr für Jahr die Preise. Der Anbieter zwingt Benutzer zu teuren Upgrades, die kurzfristig oder gar nicht angekündigt werden, was wenig oder keine Zeit für Anpassungen lässt. Benutzer stehen ständig vor der frustrierenden Entscheidung, entweder ein Upgrade durchzuführen oder jeglichen Support für ihre Kunden zu verlieren.

Splashtop bietet hingegen eine erschwinglichere und zuverlässigere Lösung, was es zur idealen Wahl für Unternehmen macht, die nach einem logmein alternativ suchen, ohne bei der Leistung Kompromisse einzugehen.

Splashtop Remote Support: Ein intelligenterer, kostengünstigerer Ersatz für LogMeIn Central

Splashtop hat auf die Sorgen von LogMeIn-Benutzern mit der Entwicklung von Splashtop Remote Support als Ersatz für LogMeIn Central reagiert. Vor ungefähr drei Jahren, nachdem LogMeIn sein Freemium-Paket vom Markt genommen und sein LMI Central-Geschäftsmodell geändert hatte, überschwemmten MSPs, IT-Experten und Dienstleister weltweit Splashtop mit Anfragen basierend auf ihren Anwendungsfällen.

Splashtop nahm sich die Anfragen zu Herzen und begann mit der Suche nach der heute besten Lösung für Fernzugriff und Support: Splashtop Remote Support – die beste Alternative zu LogMeIn Central.

Wie die Funktionen und Fähigkeiten von Splashtop den Fernsupport verbessern

Splashtop Remote Support ist solide, sicher, zuverlässig und einfach zu bedienen. Bei der Bewertung von Splashtop im Vergleich zu LogMeIn verschaffen mehrere herausragende Funktionen Splashtop einen Wettbewerbsvorteil. Hier sind einige hervorgehobene Funktionen:

  • Dateiübertragung

  • Ferndruck

  • Aufwecken aus der Ferne (Wake-on-LAN)

  • Neustart aus der Ferne

  • Chat

  • Multi-zu-Multi-Monitor

  • Windows-Updates

  • Ereignisprotokolle

  • Antivirus-Integration

  • Betreute Unterstützung

  • Gruppierung

  • Benutzerverwaltung

  • Einfache Bereitstellung

  • Zugriff von jedem Gerät aus

  • Konfigurierbare Warnmeldungen

  • Systeminventarisierung

  • Remote-Command

Splashtop hilft Ihnen auch, jährlich Hunderte oder sogar Tausende bei Ihren Abonnementkosten im Vergleich zu LogMeIn zu sparen. Schauen Sie sich unseren LogMeIn Central Preisvergleich an, um es selbst zu sehen!

Zuverlässige Sicherheit

Alle SRS-Remote-Sitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt. Alle Verbindungen, Dateiübertragungen und Verwaltungsereignisse werden protokolliert. Der Fernzugriff ist zusätzlich durch Geräteauthentifizierung, zweistufige Verifizierung und mehrere Passwortoptionen der 2. Ebene geschützt. Splashtop hilft auch bei der Unterstützung der HIPAA-Compliance.

Betreute Unterstützung

Für Fachkräfte in den Bereichen IT, Helpdesks und Support, die betreute Unterstützung für nicht verwaltete Computer bereitstellen möchten, bietet Splashtop auch betreute Unterstützung an.

Wechseln Sie von LogMeIn Central zu Splashtop Remote Support

Angesichts der Änderungen im Geschäftsmodell von LogMeIn hat Splashtop Remote Support viele Fachleute glücklich gemacht und erleichtert, insbesondere die Benutzer von LMI Central Wenn Sie zurzeit LogMeIn Central verwenden, testen Sie Splashtop Remote Support kostenlos, um zu sehen, warum so viele gewechselt haben sind und es nicht bereuen!

Starten Sie Ihre kostenlose Splashtop Remote Support Testversion
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FAQs

Wie einfach ist es, Splashtop als Ersatz für LogMeIn Central zu implementieren?
Kann ich Splashtop Fernsupport ausprobieren, bevor ich von LogMeIn Central wechsle?

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