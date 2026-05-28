Red Hat Linux Remote Desktop — Fernzugriff RHEL

Fernzugriff auf RHEL Computer. Remote-Desktop für Linux-Computer mit RHEL 7.3-8.1. Zugriff von jedem Computer, Tablet oder mobilen Gerät aus. Testen Sie es noch heute kostenlos!
In der zunehmend mobilen und verteilten Arbeitsumgebung von heute ist ein zuverlässiger Fernzugriff auf Ihre RHEL-Systeme (Red Hat Enterprise Linux) unerlässlich. Ob Sie unterwegs oder von zu Hause aus arbeiten oder Systeme aus der Ferne verwalten – durch die Möglichkeit, von jedem Ort aus auf Ihre RHEL-Maschinen zuzugreifen und diese zu steuern, bleiben Sie produktiv und können schnell reagieren.
Splashtop bietet eine leistungsstarke Lösung für den Remote-Desktop-Zugriff auf RHEL-Systeme und macht es einfacher denn je, Ihre Linux-Umgebung von jedem Gerät aus zu verwalten. Mit Splashtop können Sie sich über Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Geräte sicher mit Ihren RHEL-Computern verbinden.
Splashtop Remote Access unterstützt den Remote-Desktop zu Red Hat Linux. Sie können von jedem anderen Gerät aus eine Fernverbindung zu Ihrem Computer herstellen und das Gefühl haben, direkt vor Ihrem Red Hat-Gerät zu sitzen.
In diesem Blog führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung von Splashtop für den Fernzugriff auf Ihre RHEL-Computer. Darüber hinaus sehen wir uns die wichtigsten Funktionen an, die es zur ersten Wahl für Remote-Desktop-Lösungen machen, und erklären, wie Sie das Tool noch heute kostenlos testen können. Überzeugen Sie sich selbst davon, wie Splashtop den Fernzugriff optimiert und Ihre Produktivität dank nahtloser Verbindungen mit Ihren RHEL-Systemen steigert.
So richten Sie RHEL Remote-Desktop kostenlos ein:
Starten Sie Ihren kostenlosen Test von Splashtop Remote Access (keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich).
Installieren Sie den Linux Streamer auf den Red Hat Enterprise Linux Computern, auf die Sie aus der Ferne zugreifen möchten.
Installieren Sie die Splashtop Business App auf dem Gerät bzw. den Geräten, auf das/die Sie aus der Ferne zugreifen möchten. Sie können die Anwendung auf jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät installieren.
Alles bereit! Öffnen Sie die Splashtop Business App und klicken Sie auf Ihren Remote-Computer, um die remote-desktop-verbindung zu Ihrem RHEL-Computer zu starten.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Ihren Computer aus der Ferne steuern und ihn so bedienen, als ob Sie direkt davor säßen. Ganz gleich, an welchem Gerät Sie sich befinden, solange Sie einen Internetzugang haben, können Sie auf Ihre RHEL Computer aus der Ferne zugreifen. Öffnen Sie jede Datei und interagieren Sie mit jedem Programm auf dem Computer.
Splashtop Linux Fernzugriff unterstützt derzeit RHEL 7.3-8.1 sowie andere Linux-Plattformen wie CentOS 7 und 8, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 und 20.04, Fedora 29-31, und Raspberry Pi 2 oder neuer.
Die ideale Lösung für die Verwaltung von Red Hat Enterprise Linux aus der Ferne: Splashtop
Splashtop zeichnet sich als erstklassige Lösung für die Verwaltung von RHEL aus der Ferne aus, dank seiner einzigartigen Kombination von Funktionen und Vorteilen, die Ihr Remote-Management-Erlebnis verbessern sollen. Hier ist, warum Splashtop eine ideale Remote-Desktop-Plattform für RHEL ist:
Nahtlose Konnektivität: Splashtop bietet ein reibungsloses, reaktionsschnelles Remote-Desktop-Erlebnis und ermöglicht es, von jedem Gerät aus auf RHEL-Systeme zuzugreifen – egal, ob es sich um Windows, Mac, iOS, Android oder Chromebook handelt. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Sie Ihre Linux-Umgebung von praktisch überall aus verwalten können.
Hohe Leistung: Mit Splashtop profitieren Sie bei Remote-Sitzungen von hochwertiger Bildqualität und minimaler Latenz. Dies stellt sicher, dass Aufgaben wie Systemwartung, Anwendungsverwaltung und Problembehebung effizient ausgeführt werden können – so als säßen Sie direkt vor dem RHEL-Computer.
Robuste Sicherheit: Die Sicherheit hat bei Splashtop höchste Priorität. Unsere Lösung umfasst fortschrittliche Funktionen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sichere Authentifizierung und Multi-Faktor-Authentifizierung, die Ihre Remote-Verbindungen und sensiblen Daten vor unbefugtem Zugriff schützen.
Einfache Einrichtung und Nutzung: Die Einrichtung von Splashtop für den Fernzugriff auf RHEL ist einfach und benutzerfreundlich. Die Installation geht schnell, und die intuitive Benutzeroberfläche von Splashtop Streamer für Linux und der Splashtop-Business-App sorgt dafür, dass Sie mit minimalem Aufwand loslegen können.
Unterstützung für mehrere Linux-Distributionen: Obwohl der Schwerpunkt auf RHEL liegt, unterstützt Splashtop auch andere Linux-Distributionen wie CentOS und Ubuntu. Diese breite Kompatibilität macht es zu einer vielseitigen Lösung für die Fernverwaltung verschiedener Linux-Systeme.
Kosteneffiziente Lösung: Splashtop bietet einen kosteneffizienten Ansatz für den Fernzugriff, mit wettbewerbsfähigen Preisen und einer kostenlosen Testversion, die es Ihnen ermöglicht, die Funktionen und Vorteile zu testen, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen.
Dedizierter Support: Splashtop bietet einen zuverlässigen Kundensupport, der Sie bei Problemen oder Fragen während der Einrichtung und Nutzung unterstützt. So steht einer reibungslosen Fernverwaltung nichts mehr im Weg.
Indem Sie sich für Splashtop zur Verwaltung Ihrer Red Hat Enterprise Linux-Systeme entscheiden, erhalten Sie eine leistungsstarke, sichere und effiziente Fernzugriffslösung, die den Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen und IT-Managements gerecht wird.
Mit Splashtop durchstarten – schnelle und sichere Remote-Desktop-Verbindung für Red Hat Linux
Red Hat-Computer waren noch nie so zugänglich wie jetzt. Splashtop Remote-Desktop-Verbindungen sind zuverlässig, schnell und sicher. Probieren Sie es jetzt kostenlos aus.
Der Fernzugriff auf Linux ist auch über Splashtop Remote Support (für MSPs) verfügbar.