So greifen Sie mit Splashtop per Fernzugriff auf Linux-Computer zu

Greifen Sie jederzeit schnell und einfach von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Gerät aus auf Ihre Remote-Linux-Computer zu. Erfahren Sie, wie Sie Splashtop einrichten und mit Splashtop beginnen.

Zusätzlich zu Windows und Mac können Sie Ihre Linux-Computer jetzt mit Splashtop von jedem Gerät aus fernsteuern! Auf dem entfernten Linux-Computer wird kein Endbenutzer benötigt. Richten Sie Splashtop einfach auf den Linux-Computern ein, auf die Sie Zugriff benötigen, und genießen Sie dann unbegrenzten, jederzeitigen Fernzugriff auf diese Rechner.

Mit Splashtop können Geschäftsleute aus der Ferne arbeiten, haben aber dennoch das Gefühl, direkt vor ihrem Linux-System zu sitzen, selbst beim Fernzugriff von einem Tablet oder Mobilgerät. IT- und MSPs können sich remote mit den Linux-Computern ihrer Kunden verbinden und diese steuern, um Support bereitzustellen, auch ohne dass der Benutzer anwesend ist.

Finden Sie heraus, wie Sie den Fernzugriff auf Linux mit Splashtop einrichten und in welchen Splashtop-Lösungen das möglich ist.

So richten Sie den Linux-Fernzugriff ein

Splashtop macht es Ihnen einfach, Fernzugriff auf Linux-Computern einzurichten:

Beginnen Sie mit der Splashtop-Lösung Ihrer Wahl (siehe Liste unten) und erstellen Sie Ihr Splashtop-Konto. Stellen Sie den Splashtop Streamer auf den Linux-Computern bereit, auf die Sie zugreifen möchten*. Stellen Sie nach der Installation des Streamers sicher, dass Sie ihn starten ( danach startet der Streamer automatisch, wenn der Computer eingeschaltet wird ). Installieren Sie die Splashtop Business-App auf den Computern, Tablets und Smartphone-Geräten, die Sie für den Zugriff auf Ihren Linux-Desktop verwenden möchten. Die Einrichtung ist abgeschlossen! Öffnen Sie einfach die Splashtop Business-App und wählen Sie Ihren Linux-Computer aus, um die Fernsitzung zu starten.

*Der Splashtop Linux Streamer unterstützt offiziell Raspberry Pi 2 oder neuer, Fedora 29-31, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 und 20.04, CentOS 7 und 8 und Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1. Sie können es auch mit anderen Linux-Distributionen versuchen, die derzeit nicht unterstützt werden.

Unbeaufsichtigter Fernzugriff (d.h. kein Endbenutzer auf dem Remote-Computer benötigt) wird durch Splashtops Remote-Desktop-Client, den Splashtop-Streamer, ermöglicht. Einmal auf Ihren Remote-Rechnern installiert, können Sie von jedem anderen Gerät aus über die Splashtop Business-App (verfügbar für Windows, Mac, iOS und Android) auf diesen Computer zugreifen.

Wenn Sie den Streamer über Ihr Splashtop-Konto bereitstellen, ist dieser Streamer an Ihr Konto gebunden. Wenn Sie sich dann auf einem anderen Gerät in Ihr Konto in der Splashtop Business-App einloggen, sehen Sie die Liste der Computer, auf denen Ihr Streamer installiert ist und auf die Sie Zugriff haben.

Dadurch ist es einfach und schnell eine Fernverbindung zu starten. Es ist nicht notwendig, sich die IP-Adresse des entfernten Computers zu merken und einzugeben.

Hier ist ein Blick darauf, wie der Fernzugriff auf Linux aussieht, wenn eine Verbindung von verschiedenen Betriebssystemen und Geräten hergestellt wird. Sehen Sie sich auch die Liste der Splashtop-Lösungen an, die den Fernzugriff auf Linux am Ende dieses Artikels ermöglichen.

Fernzugriff von Windows auf Linux

Nachdem Sie den Splashtop-Streamer bereitgestellt haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Windows-Version der Splashtop Business-App auf Ihren Computer herunterladen.

Nachdem Sie Ihren Linux-Computer ausgewählt haben, öffnet sich ein Fenster und zeigt den Bildschirm des Remote-Linux-Computers in Echtzeit an. Von dort aus können Sie die Maus und Tastatur auf Ihrem lokalen Computer verwenden, um den Linux-Computer zu steuern. Öffnen Sie beliebige Dateien und verwenden Sie eine beliebige Anwendung.

Von einem Windows-Computer aus der Ferne auf einen Linux-Computer zugreifen

Der Remote-Linux-Computer

Fernzugriff von Mac auf Linux

Stellen Sie sicher, dass die Mac-Version der Splashtop Business-App auf Ihrem lokalen Computer installiert ist, und dass auf Ihrem entfernten Linux-Computer der Splashtop-Streamer installiert ist.

Dann ist es sehr einfach. Öffnen Sie die Splashtop Business-App und wählen Sie den Linux-Computer für den sofortigen Fernzugriff aus.

Fernzugriff von iOS auf Linux

Ähnlich wie der Zugriff von Windows oder Mac, aber stattdessen benötigen Sie die iOS-Version der Splashtop Business-App auf Ihrem Apple-Gerät. Dann werden Sie in der Lage sein, von iPad und iPhones aus auf Linux zuzugreifen.

Fernzugriff von Android auf Linux

Die Splashtop Business-App für Android-Geräte funktioniert wie die App auf den anderen oben aufgeführten Geräten. Nach der Einrichtung öffnen Sie die Anwendung auf Ihrem Android-Gerät, wählen Ihren entfernten Linux-Computer aus und genießen schnellen Fernzugriff und Fernsteuerung auf Ihren Computer.

Fernzugriff von einem Chromebook auf Linux

Eine App für Chromebook-Geräte gibt es nicht. Über die Splashtop Business Chrome Extension können Sie sich jedoch in Ihr Splashtop-Konto einloggen, Ihre Liste von Remote-Computern einsehen und den Computer auswählen, auf den Sie aus der Ferne zugreifen möchten.

Die Splashtop Business Chrome-Erweiterung macht es Ihnen leicht, Ihre Linux-Computer von einem Chromebook-Gerät aus fernzusteuern.

Die besten Linux-Remote-Desktop-Lösungen – Splashtop

Splashtop bietet die preisgünstigste Remote-Desktop-Software für Geschäftsleute, IT-Teams, MSPs und Helpdesk-Profis.

Die unten aufgeführten Lösungen bieten unbeaufsichtigten Zugriff auf Linux-, Windows- und Mac-Computer (und in einigen Fällen auch auf Android). Wählen Sie die passende Lösung für Sie aus. Sie können jetzt eine kostenlose Testversion ausprobieren und mit dem Fernzugriff auf Ihre Linux-Computer beginnen!

Splashtop Business Access : für Geschäftsleute und kleine Teams, die Fernzugriff auf ihre Computer wünschen.

Splashtop Remote Support : für MSPs und IT-Teams, die unbeaufsichtigten Fernzugriff auf die Computer ihrer Benutzer wünschen, um Remote-Support zu leisten.

Splashtop SOS : für IT-, Support- und Helpdesk-Teams, die eine beaufsichtigte, schnelle Support-Lösung benötigen, um On-Demand-Remote-Support für die Geräte ihrer Benutzer bereitzustellen.

