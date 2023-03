Beste Fernzugriffs-Software für PC 2023: Basierend auf Ihrem Anwendungsfall

Es gibt viele Remote-PC-Apps, aber die richtige für dich könnte davon abhängen, warum du überhaupt Fernzugriff benötigst. Finde heraus, welche Lösung für dich am besten ist!

Software für den Fernzugriff auf PCs, auch bekannt als Remote Desktop oder einfach Remote Access, ermöglicht es dir, einen Computer oder ein Gerät von einem anderen Gerät aus fernzusteuern. Du siehst den Bildschirm des Remote-Geräts und kannst es so steuern, als würdest du es persönlich benutzen.

Es kann mehrere Gründe geben, warum du Fernzugriff benötigst. Vielleicht musst du auf Reisen auf deinen Computer zugreifen, deinen Benutzern Support bieten oder du musst deinen Kollegen/Schülern ermöglichen, remote zu arbeiten.

Egal wofür, Sie sollten die Fernzugriffslösung wählen, die am besten auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dies sind die besten Lösungen für Fernzugriff auf den PC des Jahres 2023 für jeden gängigen Anwendungsfall.

Anwendungsfälle

Ideal für Telearbeit (Einzelpersonen und kleine Teams) — Splashtop Business Access

Ideal für Telearbeit (Unternehmen und Organisationen) — Splashtop Enterprise

Am besten für IT-/Helpdesk-Fernsupport — Splashtop SOS

Am besten für MSP-Fernverwaltung und -Support — Splashtop Remote Support

Ideal für Telearbeit (Einzelpersonen und kleine Teams)

Telearbeit kann viele Türen öffnen, was Flexibilität und Produktivität angeht. Aber es kann eine Herausforderung sein, wenn du deinen Computer nicht persönlich benutzen kannst. Was ist, wenn du auf eine bestimmte Datei zugreifen oder eine App ausführen musst, die nur auf einem deiner Desktops verfügbar ist und die du nicht physisch mitnehmen kannst? Hier kommt der Fernzugriff ins Spiel.

Wenn es um Funktionen, Preise, Sicherheit und Fernverbindungsgeschwindigkeiten geht, gibt es keine bessere Lösung als Splashtop Business Access.

Splashtop Business Access ermöglicht Ihnen nicht nur die sichere Steuerung Ihrer Ferncomputer von einem anderen Computer, Tablet oder Mobilgerät aus, sondern bietet auch eine breite Palette von Funktionen, die Ihnen helfen, während einer Fernsitzung produktiv zu sein. Sie können Dateien zwischen Geräten übertragen, Dokumente vom entfernten Computer auf einem lokalen Drucker ausdrucken, mehrere Monitore gleichzeitig anzeigen und vieles mehr.

Wichtige Details

Webseite : https://www.splashtop.com/business

Preis : Beginnt bei 5$ pro Monat

Unterstützte Geräte/Betriebssysteme Ferngesteuert von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät. Ferngesteuert auf jeden Windows- oder Mac-Computer.



Wie es im Vergleich zu alternativen Lösungen abschneidet

Splashtop zeichnet sich durch schnelle Fernverbindungen aus, die HD-Qualität und Remote-Sound mit minimaler Latenzzeit bieten. Benutzer können ressourcenintensive Anwendungen wie Adobe-Kreativwerkzeuge wie Photoshop, After Effects und Premiere Pro nahtlos steuern, während sie aus der Ferne arbeiten.

Wenn es um die Preisgestaltung geht, ist es nicht einmal annähernd so. Splashtop Business Access spart Benutzern Hunderte von Dollar im Vergleich zu anderen Remote-PC-Produkten. Tatsächlich könntest du 50 bis 80% sparen, wenn du Splashtop gegenüber AnyDesk, LogMeIn Pro und GoToMyPC wählst, oder du könntest fast 90% deiner Kosten im Vergleich zu TeamViewer* sparen. Und du wirst im Vergleich zu RemotePC mehr Top-Funktionen erhalten.

Ideal für Telearbeit (Unternehmen und Organisationen)

Große Organisationen, einschließlich Unternehmen und Bildungseinrichtungen, haben wahrscheinlich mehrere Anforderungen an den Fernzugriff. Mitarbeiter müssen auf Bürocomputer zugreifen, um von zu Hause aus zu arbeiten. Die Schüler müssen in der Lage sein, remote auf Laborcomputer und andere Schulressourcen zuzugreifen. Die IT muss verwaltete Computer überwachen und der Helpdesk muss in der Lage sein, jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen, sobald ein Mitarbeiter, Kunde oder Partner Hilfe benötigt.

Für eine Komplettlösung für Fernzugriff und Fernsupport sind Sie bei Splashtop Enterprise genau richtig.

Wichtige Details

Webseite : https://www.splashtop.com/enterprise

Preis : Flexible Preisgestaltung, basierend auf der Anzahl der Remote-Access-Endbenutzer und der Lizenzen für Remote-Support-Techniker

Unterstützte Geräte/Betriebssysteme Ferngesteuert von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät. Ferngesteuert auf jedes Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät.



Wie es im Vergleich zu alternativen Lösungen abschneidet

Splashtop Enterprise zeichnet sich dadurch aus, dass es den Organisationen, die es nutzen, eine Menge Mehrwert bietet. Splashtop Enterprise bietet nicht nur die Tools für den Fernzugriff für Telearbeit und IT-Support, sondern verfügt auch über umfassende Sicherheitsfunktionen wie 2FA, Autorisierungskontrollen, Protokollierung, SSO-Integration und mehr. Es ist auch unglaublich benutzerfreundlich und gibt IT-Administratoren ein hohes Maß an Flexibilität und Kontrolle bei der Verwaltung von Benutzern und Geräten.

Ideal für IT-/Helpdesk-Remote-Support

Helpdesks und IT-Supportmitarbeiter können die Fernzugriffstechnologie nutzen, um ihren Kunden sofortigen Support zu bieten. Anstatt zu einem Kunden zu reisen, um Probleme mit seinem Gerät zu beheben, oder zu versuchen, ihn telefonisch darüber zu informieren, können Techniker einfach per Fernzugriff auf das Gerät zugreifen, um Support zu leisten, sobald es benötigt wird. Das reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für Helpdesks erheblich.

Splashtop SOS ist die beste Fernzugriffslösung für diesen Anwendungsfall.

Wichtige Details

Webseite : https://www.splashtop.com/sos

Preis : Beginnt bei 17$ pro Monat

Unterstützte Geräte/Betriebssysteme Ferngesteuert von jedem Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät. Ferngesteuert auf jedes Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät.



Wie es im Vergleich zu alternativen Lösungen abschneidet

Während die meisten Fernzugriffsprodukte darauf ausgelegt sind, dir unbeaufsichtigten Fernzugriff auf eine bestimmte Anzahl von Computern zu ermöglichen, gibt dir Splashtop SOS Zugriff auf eine unbegrenzte Anzahl von Geräten, sodass du in der Lage sein kannst, all die Computer, Tablets oder Mobilgeräte deiner Benutzer zu unterstützen, sogar persönliche Geräte.

Ähnliche Produkte, darunter TeamViewer *, LogMeIn Rescue und GoToAssist, können 50% oder mehr kosten als Splashtop SOS, obwohl sie dieselben Funktionen haben. Außerdem beinhaltet Splashtop SOS den Zugriff auf mobile Geräte, während die oben aufgeführten Alternativen dafür einen Aufpreis berechnen.

Am besten für MSP-Fernverwaltung und Support

Von MSPs und IT-Teams wird erwartet, dass sie die Computer und Server ihrer Kunden warten und unterstützen. Wenn Sie in diese Kategorie fallen, brauchen Sie eine Fernzugriffslösung, mit der Sie jederzeit aus der Ferne auf diese Computer zugreifen können, auch ohne dass ein Endbenutzer anwesend ist. Und Sie müssen in der Lage sein, diese Computer proaktiv zu verwalten.

Splashtop Remote Support ist die beste PC-Fernzugriffslösung, weil sie dir die Tools bietet, die du brauchst, um alle Maschinen deiner Kunden in großem Maßstab zu unterstützen. Du wirst in der Lage sein, deine täglichen IT-Aufgaben mit Leichtigkeit zu erledigen.

Sie erhalten nicht nur unbegrenzten Zugang zu den Computern Ihrer Kunden, sondern können dank der Fernzugriffs-Apps von Splashtop für Computer, Tablets und mobile Geräte auch vom Büro oder von zu Hause aus arbeiten.

Wichtige Details

Webseite : https://www.splashtop.com/remote-support

Preis : Beginnt bei 40$ pro Monat

Unterstützte Geräte/Betriebssysteme Ferngesteuert von jedem Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät. Fernzugriff auf jedes Windows-, Mac- oder Android-Gerät für unbeaufsichtigten Zugriff.



Wie es im Vergleich zu alternativen Lösungen abschneidet

Splashtop Remote Support verfügt über mehrere Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen, die MSPs benötigen, um ihre verwalteten Endpunkte proaktiv zu unterstützen. Zu den Fernüberwachungs- und Verwaltungsfunktionen gehören konfigurierbare Warnmeldungen, Update-Management, Fernsteuerung, 1-to-Many-Aktionen, Endpunktsicherheit und mehr.

Splashtop Remote Support kostet weniger und hat dieselben Top-Funktionen, die in ähnlichen Produkten, einschließlich LogMeIn Central, zu finden sind. Tatsächlich kannst du mit Splashtop Remote Support bis zu 80% sparen, anstatt mit LogMeIn Central. Außerdem wird Splashtop deine Preise nicht jährlich erhöhen, wie es LogMeIn bekanntermaßen tut.

Möchtest du mehr über die beste Remote-PC-Software für dich erfahren? Sieh dir die Produktliste von Splashtop an, damit du mit einer kostenlosen Testversion der Lösung beginnen kannst, die für dich am besten ist:

* Quelle: TeamViewer-US-Website 49 USD/Monat (588 USD/Jahr) Listenpreis für den Einzelbenutzerplan, Dezember 2019.