Beste Fernzugriffs-Software für PC 2023: Basierend auf Ihrem Anwendungsfall

Es gibt viele entfernter PC-Apps, aber die richtige für Sie könnte davon abhängen, warum Sie überhaupt Fernzugriff benötigen. Finden Sie heraus, welche Lösung am besten für Sie ist!
Fernzugriff auf den PC software, auch bekannt als Remote-Desktop oder einfach remote access, ermöglicht es Ihnen, einen Computer oder ein Gerät von einem anderen Gerät aus fernzusteuern. Sie sehen den Bildschirm des entfernten Geräts und können es steuern, als ob Sie es persönlich verwenden würden.
Es könnte mehrere Gründe geben, warum Sie Fernzugriff benötigen. Vielleicht müssen Sie auf Ihren Computer zugreifen, während Sie reisen, Ihren Benutzern Support bieten oder Ihren Kollegen/Studenten ermöglichen, remote zu arbeiten.
Unabhängig von Ihrem Anwendungsfall sollten Sie die Fernzugriffslösung wählen, die am besten auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Hier sind die besten Fernzugriff auf den PC-Lösungen von 2026 für jeden gängigen Anwendungsfall.
Anwendungsfälle
Am besten für die Arbeit aus der Ferne (Einzelpersonen und kleine Teams) - Splashtop Remote Access
Ideal für Telearbeit (Unternehmen und Organisationen) — Splashtop Enterprise
Am besten für IT-/Helpdesk-Fernsupport - Splashtop Remote Support
Am besten für Endpunktverwaltung und Remote-IT-Betrieb - Splashtop AEM
Ideal für Telearbeit (Einzelpersonen und kleine Teams)
Remote-Arbeit kann in Bezug auf Flexibilität und Produktivität viele Türen öffnen. Aber es kann eine Herausforderung sein, wenn Sie Ihren Computer nicht persönlich nutzen können. Was ist, wenn Sie auf eine bestimmte Datei zugreifen oder eine App ausführen müssen, die nur auf einem Ihrer Desktops verfügbar ist, die Sie nicht physisch mitnehmen können? Da kommt der Fernzugriff ins Spiel.
Wenn man sich die Funktionen, die Preise, die Sicherheit und die Geschwindigkeiten der Fernverbindung ansieht, gibt es keine bessere Lösung als Splashtop Remote Access.
Zusätzlich zur Möglichkeit, Ihre Remote-Computer sicher von einem anderen Computer, Tablet oder Mobilgerät aus zu steuern, bietet Splashtop Remote Access auch eine Vielzahl von Funktionen, die darauf abzielen, Ihnen zu helfen, während einer Remote-Sitzung produktiv zu sein. Sie können Dateien zwischen Geräten übertragen, Dokumente vom Remote-Computer auf einen lokalen Drucker drucken, mehrere Monitore gleichzeitig anzeigen und mehr.
Wichtige Details
Preis: Ab 5,50 €/Monat
Unterstützte Geräte/Betriebssysteme
Ferngesteuert von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät.
Ferngesteuert auf jeden Windows- oder Mac-Computer.
Wie es im Vergleich zu alternativen Lösungen abschneidet
Splashtop zeichnet sich durch schnelle Fernverbindungen aus, die HD-Qualität und Remote-Sound mit minimaler Latenzzeit bieten. Benutzer können ressourcenintensive Anwendungen wie Adobe-Kreativwerkzeuge wie Photoshop, After Effects und Premiere Pro nahtlos steuern, während sie aus der Ferne arbeiten.
Wenn es um Preise geht, gibt es keinen Vergleich. Splashtop Remote Access spart den Nutzern Hunderte von Dollar im Vergleich zu anderen entfernter PC-Produkten. Tatsächlich könnten Sie 50% bis 80% sparen, wenn Sie Splashtop gegenüber AnyDesk wählen, LogMeIn Pro und GoToMyPC, oder fast 90% Ihrer Kosten sparen im Vergleich zu teamviewer Preisen*. Und Sie erhalten mehr Top-Features im Vergleich zu RemotePC.
Ideal für Telearbeit (Unternehmen und Organisationen)
Große Organisationen, einschließlich Unternehmen und Bildungseinrichtungen, haben wahrscheinlich mehrere Anforderungen an den Fernzugriff. Mitarbeiter müssen auf Bürocomputer zugreifen, um von zu Hause aus zu arbeiten. Die Schüler müssen in der Lage sein, remote auf Laborcomputer und andere Schulressourcen zuzugreifen. Die IT muss verwaltete Computer überwachen und der Helpdesk muss in der Lage sein, jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen, sobald ein Mitarbeiter, Kunde oder Partner Hilfe benötigt.
Für eine All-in-One-Lösung für Fernzugriff und Fernsupport müssen Sie nicht weiter suchen:Splashtop Enterprise.
Wichtige Details
Webseite: https://www.splashtop.com/enterprise
Preis: Flexible Preisgestaltung, basierend auf der Anzahl der Remote-Access-Endbenutzer und der Lizenzen für Remote-Support-Techniker
Unterstützte Geräte/Betriebssysteme
Ferngesteuert von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät.
Ferngesteuert auf jedes Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät.
Wie es im Vergleich zu alternativen Lösungen abschneidet
Splashtop Enterprise zeichnet sich dadurch aus, dass es den Organisationen, die es nutzen, eine Menge Mehrwert bietet. Splashtop Enterprise bietet nicht nur die Tools für den Fernzugriff für Telearbeit und IT-Support, sondern verfügt auch über umfassende Sicherheitsfunktionen wie 2FA, Autorisierungskontrollen, Protokollierung, SSO-Integration und mehr. Es ist auch unglaublich benutzerfreundlich und gibt IT-Administratoren ein hohes Maß an Flexibilität und Kontrolle bei der Verwaltung von Benutzern und Geräten.
Ideal für IT-/Helpdesk-Remote-Support
Helpdesks und IT-Support-Profis können Fernzugriffstechnologie nutzen, um ihren Kunden sofortigen Support zu bieten. Anstatt zu einem Kunden zu reisen, um sein Gerät zu reparieren, oder zu versuchen, ihm telefonisch zu helfen, können Techniker einfach per Fernzugriff auf das Gerät zugreifen, um Unterstützung zu leisten, wann immer sie benötigt wird. Dies reduziert die Zeit und Kosten für Helpdesks erheblich.
Splashtop Remote Support ist die beste Fernzugriffslösung für diesen Anwendungsfall.
Wichtige Details
Preis: Ab 21 €/Monat
Unterstützte Geräte/Betriebssysteme
Ferngesteuert von jedem Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät.
Ferngesteuert auf jedes Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät.
Wie es im Vergleich zu alternativen Lösungen abschneidet
Während die meisten Fernzugriffsprodukte für unbeaufsichtigten Fernzugriff auf eine bestimmte Anzahl von Computern ausgelegt sind, erhalten Sie mit Splashtop Remote Support Zugriff auf eine unbegrenzte Anzahl von Geräten. So können Sie alle Computer, Tablets oder Mobilgeräte Ihrer Benutzer und sogar persönliche Geräte unterstützen.
Ähnliche Produkte, wie TeamViewer*, LogMeIn Rescue und GoToAssist, kosten möglicherweise 50 % oder mehr als Splashtop Remote Support, obwohl sie die gleichen Funktionen haben. Außerdem ist bei Splashtop Remote Support der Zugriff auf mobile Geräte inbegriffen, während die oben aufgeführten Alternativen dafür einen Aufpreis verlangen.
Am besten für Endpunktverwaltung und Remote-IT-Betrieb
IT-Teams und MSPs benötigen mehr als nur Fernzugriff. Sie benötigen eine Möglichkeit, verwaltete Endpunkte zu überwachen, Systeme aktuell zu halten, Risiken zu identifizieren und Probleme zu lösen, ohne ständig die Werkzeuge wechseln zu müssen.
Splashtop AEM ist für Teams konzipiert, die Endpunktsichtbarkeit, Echtzeit-Patch-Management, proaktive Warnungen, Bestandsberichte und Automatisierung über ihre verwalteten Computer benötigen. Es hilft IT-Teams, die manuelle Arbeit zu reduzieren, schneller auf Endpunktprobleme zu reagieren und Geräte in verteilten Umgebungen gesünder zu halten.
In Kombination mit Splashtop Remote Access und Support bietet Splashtop Autonomous Endpoint Management IT-Teams eine praktische Möglichkeit, Nutzer zu unterstützen, Endpunkte zu verwalten und Maßnahmen von einer einzigen übersichtlichen Plattform aus zu ergreifen.
Wichtige Details
Website: https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management
Preis: Ab 119 €/Monat
Echtzeitbetriebssystem und Verwaltung von Patches von Drittanbietern
Endpunktüberwachung und Alarme
Berichterstattung über Hardware- und Softwareinventar
Richtlinienbasierte Automatisierung
Hintergrundaktionen und Fernsteuerungswerkzeuge
Einsichten zu auf CVE basierenden Schwachstellen
Wie es im Vergleich zu alternativen Lösungen abschneidet
Splashtop AEM bietet IT-Teams eine schlankere, gezieltere Möglichkeit, den Zustand von Endpunkten, Patch-Management und Fehlerbehebung zu verwalten – ohne die Komplexität einer vollständigen RMM-Plattform. Teams können Splashtop AEM nutzen, um Betriebssystem- und Drittanbieter-Software-Updates zu automatisieren, den Endpunktstatus zu überwachen, Inventardaten einzusehen und Maßnahmen zu ergreifen, wenn Geräte Aufmerksamkeit benötigen.
Für Organisationen, die bereits Splashtop für Fernzugriff oder Fernsupport nutzen, fügt Splashtop Autonomous Endpoint Management Endpunktverwaltungskapazitäten in denselben umfassenderen Arbeitsablauf ein. Das bedeutet, dass IT-Teams schneller von der Identifizierung eines Problems zur Behebung übergehen können, egal ob sie einen Patch anwenden, einen Befehl ausführen, Gerätedetails überprüfen oder eine Fernsupport-Sitzung starten müssen.
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Splashtop entfernter PC Solutions
* Quelle: TeamViewer-US-Website 49 USD/Monat (588 USD/Jahr) Listenpreis für den Einzelbenutzerplan, Dezember 2019.