CentOS Remote Desktop —& Fernzugriffskontrolle CentOS 7& 8

Fernzugriff auf Linux-Computer, die mit CentOS 7 &CentOS 8 laufen. Greifen Sie von jedem Computer, Tablet oder mobilen Gerät aus darauf zu und fühlen Sie sich, als säßen Sie vor dem entfernten Computer. Probieren Sie es kostenlos aus.
Wir sind heutzutage mehr denn je unterwegs oder arbeiten von zu Hause aus. Aber es gibt Zeiten, in denen Sie dringend auf einen bestimmten Computer zugreifen müssen, der sich in Ihrem Büro befindet oder zu Hause steht.
Fernzugriff-Software hat dieses Problem weitgehend gelöst, aber viele dieser Lösungen unterstützen nicht alle Betriebssysteme, wobei Linux ein übliches Versäumnis ist. Wie kann man also auf einen entfernten Linux Rechner zugreifen - insbesondere auf einen Rechner, der mit CentOS läuft?
Splashtop Remote Access unterstützt den Remotedesktopzugriff auf CentOS. Es ist schnell, einfach und sicher. Sie können von fast jedem anderen Gerät aus auf CentOS 7 und 8 Computer zugreifen und diese steuern und haben das Gefühl, direkt vor dem Remote-Computer zu sitzen.
Wie richte ich Splashtop CentOS Remote Desktop kostenlos ein:
Starten Sie Ihren kostenlosen Test von Splashtop Remote Access (keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich).
Installieren Sie den Linux Streamer auf den CentOS 7 oder CentOS 8 Computern, auf die Sie remote zugreifen möchten.
Installieren Sie die Splashtop Business App auf dem Gerät bzw. den Geräten, das/die Sie aus der Ferne benutzen möchten. Sie können die Anwendung auf jedem Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät installieren.
Das war's! Öffnen Sie die Splashtop Business App und klicken Sie auf den Computer, auf den Sie zugreifen möchten, um die Remote-Desktop-Verbindung zu Ihrem CentOS-System zu starten.
Einmal verbunden, haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihr CentOS-System, als ob Sie direkt davor sitzen würden. Sie können auf jede Datei zugreifen und jede Softwareanwendung ausführen, die auf Ihrem entfernten Linux-Computer gehostet wird.
Splashtop Remote-Desktop-Software für Linux unterstützt derzeit CentOS 7 und 8 sowie andere Linux-Distributionen wie Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 und 20.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, Fedora 29-31 und Raspberry Pi 2 oder neuer.
Kostenlos mit Remote Desktop für CentOS loslegen
Über 200.000 Unternehmen und Regierungsbehörden, darunter Toyota, AT&T, State Farm, UPS und Harvard, vertrauen bereits Splashtop als ihre bevorzugte Remote-Desktop-Lösung. Finden Sie heraus, warum, indem Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion starten und Ihren CentOS Remote-Desktop in wenigen Minuten einrichten.
Remote-Desktop zu Linux auch in Splashtop Remote Support verfügbar (für IT, Helpdesk und MSPs).