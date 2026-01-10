Managed Service-Anbieter (MSPs) verlassen sich auf Remote-Monitoring- und Management-Technologie (RMM), um mehrere Kunden zu unterstützen und zu verwalten. Traditionelle RMM-Lösungen können jedoch nicht immer den modernen Anforderungen und Herausforderungen gerecht werden.
Stattdessen können traditionelle RMMs Komplexität, Gewicht und Lizenzaufblähung hinzufügen. Die Anzahl der Werkzeuge, die sie verwenden, kann den Overhead und die Komplexität erhöhen, während langsame, geplante Patch-Zyklen es schwierig machen, mit ihren IT-Compliance -Anforderungen Schritt zu halten und Schwachstellen zu beheben.
Darüber hinaus verfügen die heutigen hybriden Belegschaften über eine vielfältige Auswahl an Betriebssystemen und Geräten, insbesondere für Unternehmen mit Bring Your Own Device (BYOD)-Richtlinien. Ältere Tools wurden einfach nicht für diese Vielfalt an Endpunkten entwickelt und können nicht mithalten.
Managed Service-Anbieter benötigen ein einfacheres Betriebsmodell, vorzugsweise mit weniger unterschiedlichen Tools und Anbietern. Was sind also die besten RMM-Plattformen und Alternativen für die heutigen Managed Service-Anbieter? Lass uns erkunden.
Was „Bestes RMM“ wirklich für MSPs bedeutet, die sich auf Konsolidierung konzentrieren
Viele RMM-Anbieter werden ihre Lösung als das „beste RMM“ bezeichnen, aber was bedeutet das wirklich? Es gibt keine Standardlösung als den „besten“ RMM, aber es gibt bestimmte Elemente, die jede großartige RMM-Lösung enthalten sollte.
Für MSPs, die ihren Tech-Stack konsolidieren möchten, sind diese Funktionen für jedes „beste“ RMM notwendig:
1. Echtzeit-Patch-Management über Betriebssysteme und Drittanbieter-Apps hinweg
Patch-Management ist eines der wichtigsten Cybersecurity -Funktionen für jede RMM-Lösung. Es ist ebenso wichtig, dass die Lösung Patches in Echtzeit sowohl für Apps als auch Betriebssysteme verwaltet, um jeden Endpunkt und seine Anwendungen vollständig zu unterstützen. Dies hilft, einen schnellen, umfassenden Schutz vor Schwachstellen zu gewährleisten, sobald ein neuer Patch verfügbar wird.
2. Automatisierung, die die manuelle Arbeit von Technikern reduziert
Viele Aspekte der Arbeit von MSP-Technikern beinhalten sich wiederholende manuelle Aufgaben. Mit den richtigen Automatisierungstools können Sie diese Aufgaben jedoch ohne manuelle Eingaben automatisieren. Automatisierung verbessert Effizienz und Geschwindigkeit, reduziert die Zeit und den Aufwand für repetitive Aufgaben und schafft Zeit für wichtigere Arbeiten.
3. Zentralisierte Sichtbarkeit über Kundenumgebungen hinweg
Wenn Sie mehrere Kunden und Endpunkte verwalten, kann es eine Herausforderung sein, vollständige Transparenz über sie zu erlangen. Eine gute RMM-Plattform sollte zentrale Sichtbarkeit bieten, um Managed Service-Anbieter (MSPs) dabei zu unterstützen, jedes Endpunkt- und Kundenumfeld von einem einzigen Ort aus zu überwachen und zu verwalten, anstatt ständig zwischen ihnen wechseln zu müssen.
4. Optimierte Fernzugriff- und Support-Workflows
Wenn ein Managed Service-Anbieter auf die Endpunkte eines Kunden für Fernsupport zugreifen muss, sollte der Vorgang schnell und nahtlos ablaufen. Ein schlanker Fernzugriff ist entscheidend für ein effizientes Management, die Wartung und den Support, daher reicht ein System mit komplexem und unzuverlässigem Zugriff einfach nicht aus.
5. Leichte Bereitstellung und geringer Wartungsaufwand
Managed Service-Anbieter möchten ihre Zeit lieber ihren Kunden widmen, anstatt ihre RMM-Plattform zu warten und sich damit abzumühen. Eine leichtgewichtige Plattform mit geringem Wartungsaufwand ermöglicht es, das RMM-System effizient bereitzustellen und zu nutzen, ohne übermäßige Zeit oder Mühe aufzuwenden, um es reibungslos am Laufen zu halten. Ein nahtloses, effizientes Erlebnis ist wesentlich.
6. Vorhersehbare Preismodelle, die mit den Kunden skalieren
Managed Service-Anbieter verlassen sich auf ihre RMM-Plattformen, daher müssen diese erschwinglich und skalierbar sein. Wenn ein MSP einen neuen Kunden gewinnt, sollte es einfach sein, die RMM-Plattform zu skalieren, um den Kunden und alle seine Endpunkte zu berücksichtigen. Gleichzeitig sollte der Preis vorhersehbar und frei von versteckten Gebühren oder anderen überraschenden Kosten sein, damit der MSP es sich immer leisten kann.
Warum traditionelle RMM-Plattformen für MSPs, die eine Konsolidierung anstreben, nicht ausreichen
Während traditionelle RMM-Plattformen einst die besten Werkzeuge für den Job waren, hat sich die Technologie weiterentwickelt, und nicht alle Plattformen haben Schritt gehalten. Infolgedessen können viele Plattformen die Bedürfnisse der heutigen Managed Service-Anbieter einfach nicht erfüllen.
Zum Beispiel verlassen sich viele traditionelle RMM-Plattformen immer noch auf verzögerte Check-in-Zyklen, anstatt auf Echtzeitüberwachung und Patch-Management. Diese Verzögerungen können dazu führen, dass Endpunkte ungepatcht und anfällig bleiben oder Angreifer ungehindert agieren können, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
Zusätzlich haben diese Plattformen typischerweise große Bündel unnötiger Funktionen. Diese können zu technischen Überfrachtungen und ungenutzter Funktionalität führen, was wiederum den Betriebsaufwand erhöht und das Onboarding erschwert, während MSPs für Funktionen bezahlen, die sie nicht benötigen. Eine schlanke, leichte Lösung ist oft die beste.
Das moderne Geschäftsumfeld hat sich ebenfalls verändert und bewegt sich in eine Welt, in der Fernzugriff und Hybrides Arbeiten zusammen mit BYOD-Richtlinien alltäglich sind. Alte RMM-Plattformen haben oft Schwierigkeiten, unterschiedliche Betriebssysteme und Drittanbieter-Apps zu patchen und benötigen mehrere, separate Engines für Fernzugriff, Überwachung und Support. Eine gute Plattform muss alles zusammenbringen, damit Managed Service-Anbieter (MSPs) alles von einem Ort aus mühelos verwalten können.
Eine moderne Alternative zu RMM für die Konsolidierung von MSP-Tools
Glücklicherweise gibt es RMM Alternativen, die Überwachung, Verwaltung und mehr von überall aus bieten können. Splashtop AEM (Autonomes Endpunktmanagement) ist eine robuste, skalierbare Lösung, die Kontrolle, Automatisierung und Transparenz über mehrere Remote-Endpunkte bietet, was sie zu einer beliebten Wahl für MSPs macht, die ihre Tools konsolidieren möchten.
Was Splashtop AEM besonders macht
Splashtop AEM vereint Autonomes Endpunktmanagement, Fernsupport-Tools und Fernzugriff in einer einzigen Lösung, komplett mit automatisiertem Patch-Management, Sicherheitskontrollen und Endpunktüberwachung. Seine Echtzeit-Patching- und Automatisierungsfunktionen halten Endpunkte sicher und auf dem neuesten Stand, während der manuelle Aufwand zur Verwaltung mehrerer unterschiedlicher Geräte reduziert wird.
Splashtop AEM wurde entwickelt, um über Windows- und Mac-Betriebssysteme hinweg zu arbeiten, was es ideal für hybride, verteilte und BYOD-Umgebungen macht. MSPs, die Splashtop Autonomous Endpoint Management nutzen, können alle Endpunkte ihrer Kunden problemlos von einem einzigen Ort aus verwalten, ohne zwischen verschiedenen Werkzeugen oder Plattformen jonglieren zu müssen.
Wie Splashtop Autonomes Endpunktmanagement das MSP-Tool-Wachstum reduziert
Einer der Vorteile von Splashtop Autonomous Endpoint Management für Managed Service-Anbieter ist die Möglichkeit, Tool-Wildwuchs und Unordnung (einschließlich der damit verbundenen Kosten) zu reduzieren. Da Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) mehrere Funktionen für das Endpunktmanagement bietet, wie z.B. Patch-Automatisierung und Endpunktüberwachung, kann es eigenständige Tools ersetzen und zur Konsolidierung beitragen.
Dies verringert auch die Abhängigkeit von großen, schweren RMM-Suites für grundlegende Automatisierung. Splashtop Autonomes Endpunktmanagement beinhaltet Automatisierung für die Behebung von Schwachstellen, Patch-Management und Endpunktwartung, was Managed Service-Anbietern hilft, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Zeit bis zur Behebung zu verbessern.
Durch die Nutzung einer einheitlichen Agentenarchitektur, die Endpunktmanagement und Fernzugriff kombiniert, reduziert Splashtop AEM den Bedarf an mehreren Agenten und getrennten Tools. Alle diese Endpunkte sind von einem einzigen Ort aus sichtbar, was die Unterstützung mehrerer Kunden erleichtert und den MSPs die schnelle Behebung und einfachen Arbeitsabläufe bietet, die sie benötigen.
Ergebnisse, die MSPs mit Splashtop AEM erzielen
Was können MSPs von Splashtop AEM erwarten? Es gibt mehrere Vorteile durch die Funktionen und die Konsolidierung, die Splashtop Autonomous Endpoint Management mit sich bringt, darunter:
Schnellere Reaktion auf Zero-Day-Schwachstellen, ermöglicht durch Echtzeit-Patching und CVE-basierte Sichtbarkeit von Schwachstellen.
Weniger Aufwand für Techniker durch Reduzierung der Anzahl von Anwendungen und manuellen Aufgaben, die sie verwalten.
Verbesserte Konsistenz in allen Kundenumgebungen, da alle Ihre Tools in einer einzigen Endpoint Management-Lösung konsolidiert sind.
Reduzierte Lizenzkosten durch Eliminierung doppelter Tools.
RMM vs. Splashtop AEM: Welcher Ansatz bietet eine bessere Konsolidierung für MSPs?
Wenn ein MSP-Entscheidungsträger seine Werkzeuge konsolidieren möchte, hat er Optionen. Sie können in RMM-Suiten investieren, die eine Reihe von Lösungen bieten, oder sich für Splashtop Autonomous Endpoint Management entscheiden, das alles, was sie brauchen, in einem einzigen Paket vereint. Jedoch gibt es beim Vergleich von Splashtop Autonomous Endpoint Management mit traditionellen RMM-Lösungen einige offensichtliche Unterschiede:
Traditionelle RMM-Lösungen
Splashtop AEM
Toolkonsolidierung
Benötigen häufig mehrere Add-ons oder Integrationen für Fernzugriff, Überwachung, Benachrichtigungen, Patchen und Automatisierung.
Eine einheitliche Plattform mit integriertem Fernzugriff, Endpunktüberwachung, ereignisbasierten Warnmeldungen und Automatisierung, wodurch die Anzahl der benötigten Tools für Managed Service-Anbieter reduziert wird.
Fernzugriffserlebnis
Fernzugriff wird in der Regel gebündelt und kann separate Lizenzen oder Drittanbieter-Tools erfordern.
Die hochleistungsfähige Splashtop Fernzugriff ist nahtlos in Splashtop Autonomous Endpoint Management integriert.
Bereitstellung & Einrichtung
Einrichtung und Bereitstellung können komplex sein und mehrere Agenten und Module umfassen.
Ein leichtgewichtiges Design mit einem einzigen Agenten vereinfacht die Einführung und reduziert den Verwaltungsaufwand.
Automatisierung & Skripterstellung
Leistungsstark, erfordert jedoch oft Programmierkenntnisse oder komplexe Arbeitsabläufe.
Einfache Automatisierungs-Workflows, die auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt sind.
Kostenstruktur
Kosten pro Endpunkt können sich summieren, insbesondere wenn Funktionen wie Fernzugriff und Sicherheitsmodule hinzugefügt werden.
Eine kosteneffiziente, konsolidierte Lösung mit einer Vielzahl von Funktionen, die ohne zusätzliche Tools oder Abonnements auskommt.
Betriebliche Effizienz
Tool-Wildwuchs führt zu längeren Schulungszeiten, häufigem Kontextwechsel und erhöhter Wartung.
Verschlankte Abläufe mit weniger Schnittstellen und reduzierter administrativer Belastung durch einen einzigen Anbieter.
Skalierbarkeit
Skalierung erfordert das Management von Lizenzen über mehrere Anbieter und Tools hinweg.
Einfach skalierbar mit einer Plattform, die Fernzugriff und Endpunktmanagement abdeckt.
Wenn MSPs traditionelle RMM-Suiten überwachsen
Manchmal ist es schwer zu erkennen, wann ein Managed Service-Anbieter seine RMM-Suite überschritten hat, bis sie zurückblicken und sehen, wie ihre RMM-Suite sie zurückhält. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es Zeit für einen Wechsel ist, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen:
Überwiegt die Aufblähung den Wert? Wenn Sie mehr durch Aufblähung verlieren, als Sie durch die Funktionen gewinnen, ist es Zeit für eine Veränderung.
Wie lange dauert das Patchen? Wenn das Einspielen von Patches verzögert wird, setzt es Kunden einem Risiko aus; wenn Ihre Patch-Zyklen zu lang sind, könnte die Einführung einer automatisierten Patch-Management-Lösung gerechtfertigt sein.
Erfordert Ihr Fernzugriff separate Tools? Fernzugriff sollte in Ihr Remote-Management und Monitoring einbezogen werden. Wenn Sie ein separates Tool benötigen, um sich mit Client-Endpunkten zu verbinden, kann Splashtop AEM helfen.
Wissen Sie, wie viel Sie jeden Monat bezahlen? Wenn die Preise unvorhersehbar oder zu teuer werden, kann das die Budgets erheblich beeinflussen. Suchen Sie nach einer Lösung mit erschwinglichen, vorhersehbaren Preisen.
Natürlich hilft es auch, Ihre geschäftlichen Bedürfnisse und Prioritäten zu berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn Echtzeit-Automatisierung und sofortiges Patchen entscheidend sind, dann ist es Zeit für eine leichte Lösung wie Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Ähnlich verhält es sich, wenn Sie eine schnelle, einfache Lösung benötigen, statt einer, die mit übermäßigen Funktionen geladen ist, kann Splashtop AEM Ihre Bedürfnisse erfüllen.
Wie MSPs ihren Stack zur Konsolidierung bewerten können
Wenn Sie ein Managed Service-Anbieter sind und sich fragen, ob Ihr Technologie-Stack zu groß geworden ist, lässt sich das leicht evaluieren und sehen. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie feststellen, ob es Zeit für eine Konsolidierung ist.
Inventarisierungswerkzeuge nach Funktion und Redundanz: Wenn Sie zu viele redundante oder ungenutzte Werkzeuge haben, ist das ein Zeichen dafür, dass es Zeit ist, zu konsolidieren.
Ermittlung von SLA-Lücken aufgrund langsamer Patch-Zyklen: Wenn Ihre Patch-Zyklen zu langsam sind und Geräte über längere Zeiträume ungepatcht bleiben, benötigen Sie eine Plattform mit automatisierter Patch-Verwaltung.
Überprüfen Sie die Zeit, die für die Verwaltung des RMM aufgewendet wird: RMM-Lösungen sollten Zeit sparen, nicht verschwenden; wenn Sie zu viel Zeit mit der Verwaltung Ihrer Suite verbringen, ist das ein Zeichen dafür, dass Sie etwas Effizienteres benötigen.
Identifizieren Sie sich überschneidende Software: Wenn Sie mehrere Lösungen verwenden, können diese redundante Funktionen wie Fernzugriff, Patching, Überwachung oder Scripting haben. Falls ja, ist eine Konsolidierung überfällig.
Führen Sie eine nebeneinanderliegende Bewertung durch: Vergleichen Sie Ihren RMM-Stack mit einem modernen Automatisierungstool, um festzustellen, welches am besten Ihren Anforderungen entspricht.
Bewerten Sie Anbieter: Identifizieren Sie, welche Anbieter die Zeit bis zur Behebung verbessern, die benötigten Tools und Funktionen bereitstellen und vergleichen Sie sie mit Ihrem aktuellen Technologie-Stack.
Der beste Weg nach vorn für MSPs, die eine Konsolidierung der Tools anstreben
Während herkömmliche RMMs für Managed Service-Anbieter geeignet sein mögen, die veraltete All-in-One-Suiten benötigen, finden viele jetzt, dass leichtere, cloudbasierte Alternativen einen viel besseren ROI sowie die Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Effizienz bieten, die sie benötigen. Splashtop AEM ist eine solche Lösung, die benötigtes Remote Management, automatisierte Patch-Verwaltung, Endpunktüberwachung und mehr bietet, ohne den Ballast herkömmlicher RMM-Tools.
Splashtop Autonomous Endpoint Management gibt IT-Teams die Werkzeuge und Technologien, die sie benötigen, um Endpunkte zu überwachen, Probleme proaktiv anzugehen und ihre Arbeitslast zu reduzieren. Dies umfasst:
Automatisiertes Patchen für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps.
KI-gestützte CVE-basierte Erkenntnisse über Schwachstellen.
Anpassbare Richtlinienrahmen, die im gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Hardware- und Software-Inventarverfolgung und -verwaltung über alle Endpunkte hinweg.
Warnungen und Problemlösungen, um automatisch Probleme zu beheben, bevor sie zu echten Problemen werden.
Hintergrundaktionen zum Zugriff auf Tools wie Task-Manager und Geräte-Manager, ohne die Benutzer zu unterbrechen.
Probieren Sie Splashtop AEM aus und sehen Sie, wie viel Sie konsolidieren können
Wenn Sie bereit sind, zu konsolidieren, können Sie Ihre RMM-Plattformen hinter sich lassen und sehen, wie einfach Splashtop Autonomes Endpunktmanagement das Remote Management macht. Untersuchen Sie Ihren Tech-Stack und identifizieren Sie, welche Tools Sie tatsächlich verwenden. Sie werden feststellen, dass Splashtop AEM alle diese Funktionen in einem einzigen Paket bietet, was die Arbeit für Techniker und Kunden einfacher und effizienter macht.
Sie möchten Splashtop selbst erleben? Beginnen Sie noch heute mit einem kostenlosen Test.