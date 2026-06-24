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AnyDesk-Preiserhöhung: Was Sie wissen sollten

Trevor Jackins
7 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Die Preisänderungen von AnyDesk haben Verlängerungen für Kunden erschwert, die zuvor zu früheren Tarifen gekauft haben. Ein Tarif, der einmal ins Budget passte, kann ganz anders aussehen, sobald neuere Preise berücksichtigt werden.

Für Teams, deren Verlängerung ansteht, stellt sich dadurch eine praktische Frage: Ist AnyDesk noch immer die richtige Wahl? Bevor Sie sich auf eine weitere jährliche Laufzeit festlegen, lohnt es sich zu prüfen, was Ihr Tarif umfasst, was Ihr Team tatsächlich braucht und ob Ihr aktuelles Fernzugriffs-Tool noch den Mehrwert liefert, den Sie erwarten.

Aktuelle US-Preise von AnyDesk

Die aktuellen US-Preise von AnyDesk basieren auf jährlicher Abrechnung, auch wenn die Tarife als Monatspreise angezeigt werden. Hier sind die aktuell gelisteten Preise für die wichtigsten kommerziellen Tarife von AnyDesk:

AnyDesk-Tarif

Aktuell angegebener Preis

Jährliche Kosten

Rechnungsdetails

Solo

28,90 $ pro Monat

346,80 $ pro Jahr

Jährliche Abrechnung

Standard

49,90 $ pro Monat

598,80 $ pro Jahr

Für 1 Verbindung, jährlich abgerechnet

Erweitert

111,90 $ pro Monat

1.342,80 $ pro Jahr

Für 2 Verbindungen, jährliche Abrechnung

Ultimativ

Benutzerdefiniert

Benutzerdefiniert

Vertrieb kontaktieren erforderlich

Wie sich die Preise von AnyDesk im Laufe der Zeit verändert haben

Die Preisänderungen von AnyDesk sind keine kleinen Anpassungen. Für langjährige AnyDesk-Kunden können sich die aktuellen Preise bei einer Verlängerung wie eine ganz andere Kaufentscheidung anfühlen als die, die sie ursprünglich getroffen haben.

Hier ist der aktuelle Preisverlauf in USD für die Tarife von AnyDesk:

Datum

Solo

Standard

Erweitert

Januar 2024

14,90 $ pro Monat

22,90 $ pro Monat

79,90 $ pro Monat

Januar 2025

22,90 $ pro Monat

35,90 $ pro Monat

79,90 $ pro Monat

Januar 2026

28,90 $ pro Monat

49,90 $ pro Monat

111,90 $ pro Monat

Vergleicht man die AnyDesk-Preise im Jahr 2024 mit den Preisen im Jahr 2026, sind die Erhöhungen enorm:

Tarif

USD-Preis 2024

Preis in USD für 2026

Steigern

Solo

$14.90

$28.90

Etwa 94 %

Standard

$22.90

49,90 $

Etwa 118 %

Erweitert

79,90 $

111,90 $

Etwa 40 %

Diese Erhöhung verändert, wie AnyDesk bei der Verlängerung im Vergleich zu anderen Fernzugriffs-Tools abschneidet. Kunden, die sich ursprünglich für einen Tarif zu früheren Preisen entschieden haben, prüfen nun möglicherweise eine deutlich höhere jährliche Verpflichtung – insbesondere, wenn ihr Team zusätzlich mehr als die enthaltenen Verbindungen, Gerätekapazität oder den Funktionsumfang der Basistarife benötigt.

Warum der niedrigste angegebene Preis möglicherweise nicht Ihren tatsächlichen Kosten entspricht

Der angegebene Tarifpreis ist nur ein Teil der Gesamtkosten von Fernzugriffssoftware. Für Teams, die AnyDesk-Preise vergleichen oder eine anstehende Verlängerung prüfen, hängen die tatsächlichen Kosten davon ab, wie der Tarif abgerechnet wird, wie viele Personen Zugriff benötigen, wie viele gleichzeitige Sitzungen erforderlich sind und welche Funktionen in der gewählten Stufe enthalten sind.

Gleichzeitige Verbindungen

Gleichzeitige Verbindungen können die tatsächlichen Kosten eines Fernzugriffsplans beeinflussen. Ein Tarif kann den Zugriff für eine bestimmte Anzahl von Benutzern umfassen, aber das bedeutet nicht immer, dass jeder Benutzer gleichzeitig eine Remote-Sitzung starten kann.

Für Teams mit mehreren Technikern, Support-Mitarbeitern oder Administratoren ist das wichtig. Standard umfasst standardmäßig 1 Verbindung, während Advanced 2 Verbindungen umfasst. Wenn mehrere Personen gleichzeitig Benutzer unterstützen oder auf Geräte zugreifen müssen, kann die enthaltene Anzahl an Verbindungen zum limitierenden Faktor werden.

Vor der Verlängerung sollten Teams die im Tarif enthaltenen Verbindungen mit ihrem tatsächlichen Support-Workflow vergleichen.

Limits für verwaltete Geräte

Ein weiterer Faktor, den Sie prüfen sollten, sind die Limits für verwaltete Geräte. Solo unterstützt bis zu 100 verwaltete Geräte, Standard bis zu 500 verwaltete Geräte und Advanced bis zu 1.000 verwaltete Geräte.

Diese Einschränkungen sind für einige Nutzer möglicherweise mehr als ausreichend, können aber dennoch beeinflussen, welcher Tarif am besten passt. Für einen Freelancer sind möglicherweise eher die Kosten und ein grundlegender Zugang entscheidend. Ein kleines IT-Team benötigt möglicherweise ein umfassenderes Gerätemanagement, Benutzerkontrollen und Support-Funktionen. Ein MSP oder ein größeres Support-Team muss möglicherweise prüfen, ob sich die Tarifstruktur sauber skalieren lässt, wenn weitere Endpunkte hinzukommen.

Funktionsanforderungen

Der niedrigste angegebene Preis enthält möglicherweise nicht alle Funktionen, die ein Team benötigt. Bereitstellungsoptionen, erweiterte Admin-Steuerungen, Sicherheitsfunktionen, Benutzerverwaltung und Support-Workflows können je nach Stufe variieren.

Deshalb sollten Käufer vor der Verlängerung genau prüfen, welche Funktionen sie nutzen. Ein Tarif der unteren Stufe mag zunächst kosteneffektiv wirken, aber die tatsächlichen Kosten ändern sich, wenn wichtige Funktionen den Wechsel zu einem höheren Tarif erfordern.

Was Sie vor der Verlängerung von AnyDesk prüfen sollten

Wenn bei Ihnen eine Verlängerung von AnyDesk ansteht, sollten Sie mehr als nur den Tarifnamen und den Monatspreis prüfen. Die Kosten für die Verlängerung sollten daran gemessen werden, wie Ihr Team Fernzugriff im Arbeitsalltag tatsächlich nutzt.

Vor der Verlängerung prüfen Sie:

  • Ihr aktueller Verlängerungspreis im Vergleich zu Ihrem ursprünglichen Vertragspreis

  • Ihre Frist für Kündigungs- oder Verlängerungsmitteilungen

  • Wie viele Benutzer Fernzugriff benötigen

  • Wie viele Techniker benötigen gleichzeitige Sitzungen

  • Wie viele verwaltete Geräte in Ihrem Tarif enthalten sind

  • Ob Ihr Team nahe an seinem Limit für verwaltete Geräte ist

  • Ob wichtige Funktionen einen Tarif der höheren Stufe erfordern

  • Ob Add-ons oder benutzerdefinierte Lizenzierung erforderlich sind

  • Ob Ihr Team für Funktionen bezahlt, die es nicht nutzt

  • Ob eine andere Fernzugriffslösung für Ihren tatsächlichen Workflow ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet

Wann eine Alternative zu AnyDesk sinnvoll sein kann

Eine Alternative zu AnyDesk könnte sich lohnen, wenn:

  • Ihre Verlängerungskosten sind deutlich gestiegen

  • Ihr Team benötigt mehr gleichzeitige Verbindungen

  • Sie benötigen eine einfachere Lizenzierung für Techniker oder Benutzer

  • Sie Fernzugriffs- und Support-Tools möchten, ohne für unnötige Komplexität zu bezahlen

  • Sie brauchen vorhersehbare Preise, wenn Ihr Team wächst

  • Sie möchten Endpunktmanagement-Funktionen zusammen mit Fernsupport

Splashtop als Alternative zu AnyDesk

Wenn Ihre AnyDesk-Verlängerungskosten nicht mehr zu Ihrem Budget oder Ihren Support-Anforderungen passen, bietet Splashtop Ihnen die beste Alternative zu AnyDesk. Splashtop unterstützt Teams bei Fernzugriffs- und IT-Support-Workflows mit:

  • Sicherer Zugriff auf Remote-Computer

  • betreuter Support, wenn ein Endbenutzer anwesend ist

  • Unbeaufsichtigter Zugriff für verwaltete Computer

  • Dateiübertragung, Multi-Monitor-Unterstützung, Sitzungs-Tools und weitere Top-Funktionen

  • Zentralisierte Benutzer-, Berechtigungs- und Sicherheitskontrollen

  • Tarife für Unternehmen, IT-Teams, MSPs und Support-Organisationen

Für Teams, die mehr als nur Fernzugriff benötigen, ergänzt Splashtop AEM das Angebot um Endpoint-Management-Funktionen wie Patch-Management, Softwareinventar, Warnmeldungen und automatisierte Aktionen. So können IT-Teams Fernsupport mit besserer Endpunkt-Transparenz und -Kontrolle kombinieren.

Beim Preis kann Splashtop Ihnen im Vergleich zu AnyDesk bis zu 70 % oder mehr sparen. Zum Beispiel beginnt Splashtop Remote Access bei 8,25 $ pro Monat im Vergleich zu AnyDesk Solo mit 28,90 $ pro Monat, was etwa 71 % günstiger ist. Für Support-Teams beginnt Splashtop Remote Support bei 22 $ pro Monat im Vergleich zu AnyDesk Standard mit 49,90 $ pro Monat, also etwa 56 % günstiger.

Sehen Sie sich unseren Preisvergleich Splashtop vs. AnyDesk an.

Wählen Sie eine Fernzugriffslösung, die zu Ihrem Budget und Ihrem Workflow passt

Die Preisänderungen von AnyDesk geben Kunden einen klaren Anlass, ihre Verlängerungskosten zu prüfen, bevor sie sich auf eine weitere jährliche Laufzeit festlegen. Wenn Ihr aktueller Tarif mehr kostet als erwartet oder Ihr Team eine bessere Lösung für Fernzugriff und Fernsupport benötigt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Alternativen zu vergleichen.

Splashtop bietet Einzelpersonen, Unternehmen und IT-Teams eine sichere, leistungsstarke Möglichkeit, auf Computer zuzugreifen, Benutzer zu unterstützen und Remote-Arbeit zu verwalten – zu einem niedrigeren Einstiegspreis als vergleichbare AnyDesk-Tarife. Sie können die Erfahrung direkt bewerten, die Funktionen vergleichen, die Ihr Team tatsächlich nutzt, und sehen, wie Splashtop in Ihren Workflow passt, bevor Sie eine Entscheidung zur Verlängerung treffen.

Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion von Splashtop und sehen Sie, wie viel Ihr Team sparen kann.

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