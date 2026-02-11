Splashtop K.K. sichert sich die Nr. 1 Marktanteil im japanischen Fernzugriffs-Dienstleistungsmarkt, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach Fernsupport.
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Splashtop K.K. wird von Fuji Chimera Research Institute, Inc. zum zweiten Mal in Folge als Marktführer in der Region anerkannt.
TOKYO, 11. Feb 2026 – Splashtop K.K., die in Tokio ansässige Tochtergesellschaft von Splashtop Inc. und Anbieter von Fernzugriffslösungen in Japan, hat laut der Analyse des Fuji Chimera Research Institute in der 2025 Marketing Research Survey of Communication-Related Markets Umfrage den Nr. 1 Marktanteil* im Markt für Fernzugriffsdienste in Japan erreicht. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem das Unternehmen im Rahmen der Umfrage den ersten Platz belegt hat, nachdem es im Geschäftsjahr 2023 die Spitzenposition erreicht hatte.
Trends im Markt für Fernzugriffsdienste in Japan*
Laut dem Bericht erreichte der Umsatz im japanischen Markt für Fernzugriffsdienste im Geschäftsjahr 2024 41,2 Milliarden JPY und soll im Geschäftsjahr 2025 auf 42,8 Milliarden JPY anwachsen, was eine Steigerung von 3,9 Punkten im Jahresvergleich darstellt. In die Zukunft blickend wird erwartet, dass der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,2% wächst und bis zum Geschäftsjahr 2030 JPY 49,9 Milliarden erreicht.
Zusätzlich zu einer konstanten Nachfrage, die durch die Einführung hybrider Arbeitsstile und Business Continuity Planning (BCP)-Initiativen vorangetrieben wird, steigt in den letzten Jahren die Nachfrage nach Anwendungsfällen wie der Fernbedienung von Geräten und Fernsupport, die darauf abzielen, das Sicherheitsbewusstsein zu schärfen, die digitale Transformation vor Ort (DX) zu fördern und den Arbeitskräftemangel zu bewältigen – insbesondere in den Branchen Fertigung und Gesundheitswesen. Infolgedessen prognostiziert der Bericht eine fortgesetzte Ausweitung der Nutzung von Fernzugriff über traditionelle Remote-Arbeitsanwendungen hinaus.
Die Erreichung von Nr.1 in Japan durch Diversifizierung über das Teleworking hinaus*
Innerhalb des im Bericht analysierten japanischen Marktes für Fernzugriffsdienste erreichte Splashtop K.K. im Geschäftsjahr 2024 die Nr. 1 Position im Umsatzanteil mit einem Anteil von 15,8 % und wird voraussichtlich auch im Geschäftsjahr 2025 die Spitzenposition halten.
Außerdem belegte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 den ersten Platz beim Benutzeranteil (ID) und eroberte 12,0 % des Marktes.
Die Splashtop-Lösung vereint Benutzerfreundlichkeit, die eine Bereitstellung noch am selben Tag ermöglicht, mit erschwinglichen Preisen und bietet gleichzeitig sicheren und schnellen Fernzugriff, geschützt durch SSL/TLS und AES-256-Bit-Verschlüsselung. Es bietet auch eine niedrige Latenzleistung, die bis zu 240 Bilder pro Sekunde unterstützt (in 5G-Umgebungen), zusammen mit einer Vielzahl von Verwaltungsfunktionen wie der Integration von Einmalige Anmelden (SSO) und der zentralen Installation auf Mitarbeiter-PCs, was sowohl für Administratoren als auch für Endbenutzer den Komfort erhöht.
Darüber hinaus begann das Unternehmen im letzten Jahr mit dem Angebot von Autonomes Endpunktmanagement (AEM), um den zunehmend verteilten und vielfältigen Anforderungen an das Endpunktmanagement gerecht zu werden und eine integrierte und einheitliche Betriebsumgebung zu ermöglichen.
Von Geschäftsjahr 2024 bis Geschäftsjahr 2025 wurde das Umsatzwachstum nicht nur durch Ersatzbedarf, sondern auch durch die erweiterte Akzeptanz im Fernsupport-Bereich über traditionelle Telearbeitsanwendungsfälle hinaus unterstützt. Die Flexibilität des Unternehmens, sowohl cloud-basierte als auch lokale Umgebungen zu unterstützen, seine Fähigkeit, eine hohe Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu bieten, und seine umfassenden Support-Funktionen, die die administrative Arbeitsbelastung reduzieren, wurden alle positiv bewertet.
Zusätzlich zur Fernarbeit wird die Nutzung in Fernsupport-Anwendungsfällen ausgeweitet, wie zum Beispiel bei der Geräteverwaltung für Unternehmen mit mehreren Standorten, digitaler Beschilderung und unbemannten Einzelhandelsgeschäften. Da steigende Kosten auch zu einem vermehrten Wechsel von konkurrierenden Diensten geführt haben, wächst die Nachfrage nach fortschrittlichem Fernsupport weiter. Durch die weitere Verbesserung der Support-Fähigkeiten in mehreren Dimensionen erwartet das Unternehmen, seinen Marktanteil auch in Zukunft halten zu können.
„Wir sind unseren Nutzern, sowie unseren vielen Wiederverkäufern und Partnerunternehmen äußerst dankbar dafür, erneut als Nr. 1* auf dem Markt für Fernzugriffsdienste in Japan anerkannt worden zu sein“, sagte Yoshiaki Mizuno, Geschäftsführender Direktor von Splashtop K.K.. „Mit Blick auf die Zukunft werden wir aktiv KI-gesteuerte autonome Endpunktsicherheitsfunktionen nutzen, um die Sicherheitsbedürfnisse unserer Kunden weiter zu unterstützen.“ Bis 2027 streben wir an, nicht nur die Nummer 1 im Fernzugriffsmarkt zu werden, sondern auch in den Märkten für Fernsupport und Autonomes Endpunktmanagement, einschließlich Anwendungsfällen wie Kassensystemen, Servicerobotern und digitaler Beschilderung.”
Zukünftig wird Splashtop K.K. mit Hauptsitz in Chiyoda-ku, Tokio, weiterhin eine Fernzugriffs- und Supportplattform bereitstellen, die eine sichere, zentrale Verwaltung vielfältiger Geräte und Nutzungsszenarien über Branchen und Unternehmensgrößen hinweg ermöglicht, die sich entwickelnden Bedürfnisse unterstützt und dabei hilft, flexiblere und produktivere Arbeitsweisen zu realisieren.
Zusammenfassung der Nachrichten
Laut einer Marktuntersuchung des Fuji Chimera Research Institute belegte Splashtop K.K. im zweiten Jahr in Folge den ersten Platz beim Marktanteil für Fernzugriffsdienste in Japan im Geschäftsjahr 2023.
Zusätzlich zu den Initiativen für hybrides Arbeiten und BCP nimmt die Nachfrage nach Fernzugriff und Fernsupport zu – insbesondere in den Bereichen Fertigung und Gesundheitswesen – angetrieben von Sicherheitsverbesserungen, Vor-Ort-DX und arbeitskostensparenden Initiativen. Die Nutzung über das Remote-Arbeiten hinaus wird voraussichtlich weiter wachsen.
Der Bedarf an Fernsupport wird in Bereichen wie Gerätemanagement für Unternehmen mit mehreren Standorten, unbemannte Geschäfte und digitale Beschilderung zunehmend deutlich. In Verbindung mit einem durch Kostenoptimierung bedingten Dienstwechsel wird weiterhin mit einem Wachstum des Marktes gerechnet.
Zitat:
* Quelle: Fuji Chimera Research Institute, Inc. „2025 Marketingforschungsumfrage der kommunikationsbezogenen Märkte“, veröffentlicht am 10. Dezember 2025
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