Splashtop erhält lobende Erwähnung im Gartner® Magic Quadrant™ 2026 für Endpunktmanagement-Tools
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Splashtop verpflichtet sich zu seiner Vision, KI-unterstützte Automatisierung und Echtzeit-Endpunktverwaltung bereitzustellen, die IT-Teams dabei helfen, die Komplexität zu reduzieren und die Sicherheit zu stärken.
CUPERTINO, Kalifornien, 13. Januar 2026 — Splashtop gab heute bekannt, dass es eine Erwähnung mit Auszeichnung im Gartner® Magic Quadrant™ für Endpoint-Management-Tools im Januar 2026 erhalten hat. Splashtop betrachtet die Erwähnung als Anerkennung seiner strategischen Ausrichtung im Bereich des Splashtop Autonomes Endpunktmanagement und erkennt bedeutende Innovationen im sich entwickelnden Markt für Endpunktmanagement an.
Laut Gartner werden bis 2029 über 50 % der Organisationen die Fähigkeiten von Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) innerhalb fortgeschrittener Endpunktverwaltungs- und digitaler Mitarbeitererfahrungstools (DEX) einsetzen, ein Anstieg von 15 % im Jahr 2026.
Splashtop Autonomous Endpoint Management ermöglicht es mittelgroßen IT-Teams, ohne Umwälzung der bestehenden Infrastruktur zu modernisieren, die Sicherheit und Effizienz zu stärken. Entwickelt zur Ergänzung bestehender Geräteanmeldungs- und Bereitstellungstools wie Microsoft Intune®, erweitert Splashtop Autonomous Endpoint Management die Sichtbarkeit und Kontrolle über die anfängliche Gerätekonfiguration hinaus und hilft IT-Teams, kritische betriebliche Lücken zu schließen. Durch ein zentrales, benutzerfreundliches Dashboard erhalten IT-Teams klare Einblicke in den Gerätezustand und aktive Risiken, was eine schnellere Reaktion und proaktive Problemlösung durch Automatisierung statt manueller Eingriffe ermöglicht.
„Seit mehr als 20 Jahren ist Splashtop zusammen mit unseren Kunden gewachsen, da sich die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, und die Bedrohungslandschaft verändert haben“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Wir glauben, dass diese Anerkennung das Vertrauen widerspiegelt, das IT-Teams in uns setzen, um Sicherheits- und Managementlösungen bereitzustellen, die praktisch, erschwinglich und auf die tatsächliche Arbeitsweise von Organisationen heute abgestimmt sind.“
Splashtop erhält weiterhin starke Anerkennung von Kunden und Analysten in den Kategorien Endpoint Management, Patch Management, Remote Monitoring und Management sowie Fernsupport. Dies umfasst die beständige Anerkennung für schnelle Wertschöpfung und starke Rendite basierend auf verifiziertem Kundenfeedback.
„Als technische Leitung ist eine der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen, die Aufrechterhaltung von Transparenz und Kontrolle über eine wachsende Anzahl von Endpunkten in verteilten Teams. “ Splashtop Autonomous Endpoint Management löst dieses Problem durch zentralisiertes Echtzeit-Monitoring und Automatisierungsfunktionen, die den manuellen Aufwand deutlich reduzieren. Es hilft uns, Probleme proaktiv zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken, was die Verfügbarkeit und Servicequalität verbessert. Die Automatisierung von Routineaufgaben – wie Patching, Softwarebereitstellung und Überprüfungen des Systemzustands – gibt unserem Team mehr Freiraum, sich auf Initiativen mit höherem Mehrwert zu konzentrieren. Es verbessert außerdem unsere Sicherheitslage, indem sichergestellt wird, dass Endpunkte durchgängig aktualisiert werden und konform sind.“ Leitender Techniker, IT-Services
Da sich Organisationen an zunehmend verteilte Belegschaften und beschleunigte Sicherheitsbedrohungen anpassen, wird Autonomes Endpunktmanagement entscheidend, um die Kontrolle zu behalten, ohne die Betriebslast zu erhöhen. Splashtop bleibt weiterhin darauf fokussiert, IT-Teams dabei zu helfen, das Endpunktmanagement zu modernisieren, Risiken zu reduzieren und sofortigen Nutzen zu erzielen.
Für weitere Informationen oder um eine Demo zu vereinbaren, besuchen Sie www.splashtop.com/products/autonomous-endpoint-management
Offenlegungen:
Gartner, Magic Quadrant für Endpoint-Management-Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee, Craig Fisler, 5. Januar 2026.
GARTNER und MAGIC QUADRANT sind Marken von Gartner, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Microsoft, Microsoft Intune, Microsoft Entra und Microsoft Ignite sind eingetragene Marken oder Handelsmarken der Microsoft-Unternehmensgruppe.
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Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.