Splashtop CEO Mark Lee als Unternehmer des Jahres® 2026 Bay Area Finalist ausgezeichnet
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Finalisten-Ehrung spiegelt eine Karriere wider, die durch Resilienz, Innovation und langfristige Auswirkungen im Bereich der mobilen, Cloud- und KI-gesteuerten Transformation geprägt ist
CUPERTINO, Kalifornien, 22. Apr 2026 – Splashtop Inc., ein globaler Anbieter von Lösungen, die sicheres, verteiltes Arbeiten ermöglichen, gab heute bekannt, dass CEO und Mitgründer Mark Lee als Finalist für den Entrepreneur Of The Year® 2026 Bay Area nominiert wurde. Das renommierte Programm, gegründet von Ernst & Young LLP (EY US), würdigt kühne Visionäre, die erfolgreiche Unternehmen durch Innovation, Widerstandsfähigkeit und Wertschöpfung führen.
Lee wurde für seine unternehmerische Führung über mehr als zwei Jahrzehnte ausgewählt, die sich durch seine Fähigkeit auszeichnet, Wendepunkte frühzeitig zu erkennen, das Geschäft neu auszurichten, um veränderten Bedingungen gerecht zu werden, und langfristig mit Fokus und Disziplin auszuführen. Seine Erfahrung erstreckt sich über aufeinanderfolgende Wellen des Technologiewandels, von mobilen und Cloud-Computing bis hin zur heutigen KI-gesteuerten Landschaft, wo er das Unternehmen stets an die sich ändernden Marktanforderungen angepasst hat. Seine Karriere umfasst frühe Ingenieurarbeiten bei Intel, die Gründung und den erfolgreichen Ausstieg von OSA Technologies sowie das kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung von Splashtop zu einer globalen Organisation, die mehr als dreißig Millionen Nutzer bedient.
„Ich fühle mich zutiefst geehrt durch diese Anerkennung.“ Als Ingenieur werde ich von Neugier und dem Wunsch angetrieben, echte Probleme zu lösen. Ich hatte die Gelegenheit, mehrere Unternehmen aufzubauen und die Richtung anzupassen, als sich die Welt veränderte. Bedeutend wurde das dadurch, dass ich es mit Menschen gemacht habe, denen ich vertraue und weiterhin Lösungen für die immer komplexeren Umgebungen zu entwickeln, in denen Organisationen heute operieren."
Unter Lees Führung hat Splashtop seine Rolle auf dem Markt neu definiert, indem es vom Fernzugriff zu breiteren IT-Operationen und Autonomes Endpunktmanagement erweitert hat. Die Lösungen des Unternehmens helfen Organisationen, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, die Sicherheit zu stärken und verteilte Mitarbeiter effizienter zu unterstützen. Mark gründete und leitet Splashtop zusammen mit seinen drei Mitbegründern und MIT-Alumni, Thomas Deng (EVP Produktmanagement), Philip Sheu (CTO) und Robert Ha (COO).
Das "Entrepreneur Of The Year"-Programm feiert 40 Jahre und mehr als 11.000 Unternehmer in den Vereinigten Staaten, bevor es weltweit erweitert wurde. Die Finalisten werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt und repräsentieren eine angesehene Gruppe von Führungskräften, die die Zukunft ihrer Branchen gestalten. Regionale Preisträger werden später in diesem Jahr bekannt gegeben und treten auf nationaler Ebene an.
Nachrichtenzusammenfassung
Mark Lee ist der CEO und Mitbegründer von Splashtop, einem globalen Unternehmen, das sicheres, verteiltes Arbeiten ermöglicht
Mark Lee wurde von Ernst & Young zum Finalisten des Entrepreneur Of The Year® 2026 im Bay Area gewählt.
Mark Lee gründete OSA Technologies, das für über 100 Millionen Dollar übernommen wurde
Mark Lee gründete Splashtop und leitet das Unternehmen zusammen mit den Mitbegründern Thomas Deng, Philip Sheu und Robert Ha
Unter der Führung von Mark Lee ist Splashtop gewachsen, um mehr als dreißig Millionen Nutzer weltweit zu bedienen.
Das Führungsteam von Splashtop konzentriert sich auf Sicherheit, Leistung und Kundenerfahrung im Bereich Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktmanagement.
Mark Lee ist ein Unternehmer, der dafür bekannt ist, Unternehmen durch bedeutende Technologieschübe zu führen und langfristige, kundenorientierte Geschäfte aufzubauen
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.